Spis treści: Makaron na obiad. W jakiej formie warto go podać? Dlaczego warto jeść szpinak? Wegańska carbonara ze szpinakiem - przepis

Makaron na obiad. W jakiej formie warto go podać?

U niemal każdego co jakiś czas przychodzi taki moment, kiedy pomysły na obiad zostają totalnie wyczerpane i brakuje inspiracji na smaczny, a zarazem szybki posiłek. Wówczas najlepiej sprawdzają się dania z wykorzystaniem makaronu lub ryżu. Ten pierwszy jest uwielbiany przez zdecydowaną większość - za smak, prostotę przygotowania i uczucie sytości, które zapewnia po spożyciu. Wystarczy ugotować go w osolonej wodzie, a międzyczasie przygotować sos, następnie wymieszać lub polać na talerzu i gotowe. Jeśli zbudziło ci się już typowe spaghetti z mięsem mielonym i pomidorowym sosem, a jednocześnie szukasz pomysłu na coś nieco lżejszego, zdrowszego i mniej kalorycznego, wegańska carbonara ze szpinakiem podbije twoje serce. Z pewnością będziesz wracać do tego dziecinnie prostego przepisu.

Dlaczego warto jeść szpinak?

Połączenie szpinaku i makaronu jest naprawdę bardzo trafne z uwagi na walory smakowe, ale nie tylko. Te niewielkie, zielone, niepozorne liście kryją w sobie więcej dobroci niż mogłoby się wydawać. Warto, aby szpinak na stałe zagościł w jadłospisie, bowiem jest bogactwem wielu witamin (A, C, K), minerałów - szczególnie żelaza, potasu, a także kwasu foliowego i antyoksydantów. Nie bez powodu okrzyknięto go jednym z najzdrowszych warzyw na świecie. Szpinak to naturalne wsparcie dla całego organizmu - układu krążenia, kości, oczu, przyspiesza metabolizm, wzmacnia odporność i jest sojusznikiem w profilaktyce chorób nowotworowych.

Potrawy z wykorzystaniem makaronu i szpinaku możesz modyfikować wedle uznania lilechka75 123RF/PICSEL

Wegańska carbonara ze szpinakiem - przepis

Makaron ze szpinakiem w wersji bez mięsa będzie doskonałą propozycją na obiad nie tylko dla wegetarian czy wegan, ale także tych, którzy od czasu do czasu mają ochotę zjeść coś lżejszego i jarskiego. Tę potrawę robi się w zaledwie kilka chwil, a wszystko czego będziesz potrzebować do jej przyrządzenia to:

Składniki Makaron typu spaghetti lub tagliatelle – około 300-400 g

150-200 g świeżego szpinaku

3 niewielkie jajka

100 g sera parmezan

3 ząbki czosnku

2 łyżki oliwy z oliwek

Sól i pieprz do smaku

Śmietanka 30 proc.

Sposób przygotowania:

Makaron ugotuj według instrukcji zamieszczonej na opakowaniu. Na patelni rozgrzej oliwę i dodaj posiekany drobno czosnek, podsmażaj chwilę na małej mocy palnika, uważając, aby się nie przypalił. Następnie dodaj świeże liście szpinaku, odrobinę posól, zamieszaj i poczekaj aż zmniejszy objętość. W miseczce wybij jajka, rozmieszaj widelcem, dodaj stary parmezan, dolej odrobinę śmietanki, dopraw pieprzem oraz solą. Na patelnie dodaj ugotowany i odcedzony makaron, wymieszaj, a następnie zmniejsz moc palnika do minimum, wlej masę jajeczną i energicznie mieszaj. W razie potrzeby możesz dodać odrobinę wody z gotowania makaronu, aby uzyskać bardziej kremową konsystencję. Na koniec przełóż potrawę na talerze i posyp jeszcze odrobiną startego sera.

Smacznego!





