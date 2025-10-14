Spis treści: Jakie właściwości zdrowotne ma surówka colesław? Z czym podawać surówkę colesław w wersji light? Jak zrobić smaczny i zdrowy colesław? Przepis krok po kroku

Dodatki do dań potrafią całkowicie odmienić smak potrawy i nadać jej zupełnie nowego charakteru. Właśnie dlatego nie warto ich lekceważyć. Surówka coleslaw to doskonały sposób, by nawet najprostszy posiłek zyskał świeżość, lekkość i wartości odżywcze. Jej przygotowanie zajmuje niewiele czasu, jest proste, a efekt z pewnością wart jest wysiłku.

Jakie właściwości zdrowotne ma surówka colesław?

Surówka coleslaw, mimo swojej prostoty, ma naprawdę imponujące właściwości zdrowotne. Jej głównym składnikiem jest biała kapusta, czyli prawdziwa skarbnica witamin, minerałów i związków bioaktywnych. Przede wszystkim jest ona bogata w witaminę C, która działa jak silny przeciwutleniacz, wspiera układ odpornościowy i chroni komórki przed stresem oksydacyjnym. Zawiera również witaminy z grupy B, w tym kwas foliowy, niezbędny do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego.

Kapusta ma również działanie przeciwzapalne - zawarte w niej glukozynolany, czyli związki siarkowe, pomagają organizmowi w walce ze stanami zapalnymi oraz wspierają proces gojenia się ran. Co więcej, siarka wpływa korzystnie na kondycję skóry, włosów i paznokci. Dzięki obecności błonnika pokarmowego coleslaw wspomaga trawienie, reguluje pracę jelit i sprzyja rozwojowi dobrych bakterii jelitowych, co ma znaczenie dla odporności i ogólnego samopoczucia.

Regularne spożywanie kapusty może także obniżać poziom "złego" cholesterolu (LDL), co przekłada się na lepszą kondycję serca i układu krążenia. Dodatkowo wykazuje działanie detoksykujące, wspierając naturalne procesy oczyszczania organizmu i metabolizm. Nie bez znaczenia są również jej właściwości przeciwnowotworowe - glukozynolany przekształcają się w izotiocyjaniany, które pomagają zmniejszyć ryzyko rozwoju niektórych nowotworów, zwłaszcza jelita grubego, piersi i płuc.

Dzięki temu coleslaw to nie tylko pyszny i orzeźwiający dodatek do obiadu, ale też naturalny sposób na wsparcie zdrowia, odporności i urody.

Nie można też zapominać o marchewce, która jest jednym z najzdrowszych składników colesława. Bogata w beta-karoten, witaminę A oraz przeciwutleniacze, wspiera wzrok, poprawia kondycję skóry i wzmacnia odporność. Dzięki niej surówka zyskuje delikatną słodycz i piękny kolor.

Świetnym uzupełnieniem takiej wersji będzie odrobina świeżego koperku. To nie tylko aromatyczny dodatek, ale też źródło witaminy C, żelaza i wapnia. Koperek działa przeciwzapalnie, wspomaga trawienie i dodaje surówce lekkości oraz świeżego, wiosennego charakteru.

Z czym podawać surówkę colesław w wersji light?

Tradycyjny coleslaw składa się z białej kapusty, marchewki i sosu na bazie majonezu, który dodaje mu kremowej konsystencji, ale też sporo kalorii. W wersji light wystarczy zastąpić część majonezu jogurtem greckim lub naturalnym, co sprawi, że sos będzie lżejszy, a jednocześnie zachowa przyjemną gładkość. Jogurt dostarczy także cennych kultur bakterii, wspierających mikroflorę jelitową.

Coleslaw w wersji fit. Jak przygotować lżejszą, zdrowszą surówkę z kapusty? pixel-shot.com (Leonid Yastremskiy) 123RF/PICSEL

Świetnym pomysłem jest też połączenie kapusty białej i czerwonej. Modra kapusta nie tylko nada surówce apetycznego koloru, ale również wzbogaci ją o antyoksydanty i witaminy, które wspierają odporność i chronią komórki przed stresem oksydacyjnym.

Taki coleslaw w wersji fit idealnie sprawdzi się jako dodatek do kurczaka z grilla, pieczonych ziemniaków, ryby czy warzywnych kotletów. Dzięki swojej lekkości i świeżości świetnie przełamuje smak bardziej sycących dań, dodając im chrupiącego i zdrowego akcentu.

Jak zrobić smaczny i zdrowy colesław? Przepis krok po kroku

Składniki:

500 g białej kapusty,

500 g czerwonej kapusty,

1 marchewka,

2 łyżki majonezu,

2 łyżki śmietany lub jogurtu greckiego,

1 łyżeczka octu jabłkowego,

1 łyżeczka cukru,

sól i pieprz.

Kapustę dokładnie umyj, a następnie drobno poszatkuj. Umieść w misce, zasyp odrobiną soli i porządnie ją wygnieć. Dzięki temu będzie miękka i chrupiąca. Następnie marchew obierz i zetrzyj na tarce o średnich oczkach. Dodaj do kapusty i przemieszaj warzywa.

W osobnej miseczce wymieszaj ze sobą majonez, śmietanę lub jogurt, ocet, cukier oraz pieprz. Kiedy składniki się połączą, przelej sos do miski z warzywami i dokładnie wymieszaj. Tak przygotowaną surówkę wstaw do lodówki na kilka godzin, aby się przegryzła. Po tym czasie będzie gotowa do serwowania.

Źródło: zdrowie.interia.pl, terazgotuje.pl

