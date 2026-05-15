Być może nie jest to propozycja na pierwszą randkę, ale niewątpliwie jest to jeden z tych przepisów, które pozwalają trafić "przez żołądek do serca". Dobrze wypieczona golonka wprost rozpływa się w ustach, kapusta wprowadza przyjemną kwaskowość, zrównoważoną słodyczą jabłek. Do tego niezrównany aromat grzybów!

Wybierz dojrzałe pieczarki, takie, które mają już otwarte kapelusze - to one mają najwięcej grzybowego aromatu. Nie krój grzybów, dodaj je w całości, podobnie jak jabłka, aby rozwijały swój smak i zapach. Po upieczeniu będą dodatkowymi smakowitymi kąskami, a ty zaoszczędzisz nieco pracy.

Składniki 2 golonki,

500 g kapusty kiszonej

1 cebula

4 małe jabłka

300 g dojrzałych pieczarek

liść laurowy, ziele angielskie, majeranek,

sól, pieprz

2 łyżki smalcu

Przygotowanie:

Golonki umyć, opalić (jeśli tego wymagają), osuszyć, gotować w osolonej wodzie z dodatkiem listka i ziela angielskiego ok. 1 h.

Cebulę pokroić w kostkę i zeszklić na łyżce smalcu, dodać kapustę (odcisnąć nadmiar soku), ziele angielskie i pieprz. Smażyć do miękkości.

Kapustę przełożyć golonki do brytfanny wysmarowanej 1 łyżką smalcu, na kapuście umieścić obgotowane golonki, obsypać je majerankiem, podlać 1/2 szklanki wywaru z gotowania. Jabłka umyć i ponakłuwać widelcem, wraz z pieczarkami umieścić wokół golonek.

Wstawić do nagrzanego do 180 st. C piekarnika (golonki przykryć). Dla lepszego smaku można co jakiś czas polewać golonki sosem z brytfanki.

Piec w zależności od wielkości golonek od 0,5 do 1 h. Golonkę podawać na kapuście.

