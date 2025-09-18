Przepis robi furorę zwłaszcza jesienią. Ciasto z jabłkami i orzechami zachwyci gości

Karolina Woźniak

Aromatyczne i smaczne, sprawdzi się idealnie na jesienne, chłodniejsze dni. Oto szybki i prosty przepis na ciasto z jabłkami i orzechami, które z pewnością zachwyci gości. O tej porze roku to przepis obowiązkowy.

Ciasto, które zachwyci gości. Miks jabłek, orzechów i miodu to przepis na idealny jesienny deser (zdj. ilustracyjne)
Ciasto, które zachwyci gości. Miks jabłek, orzechów i miodu to przepis na idealny jesienny deser (zdj. ilustracyjne)

Cynamonki, szarlotki, ciasta z dynią, czekoladowe brownie, desery na ciepło. Tego typu desery nie bez powodu kojarzą się z jesienią. Są aromatyczne i pyszne, idealnie pasują do kawy czy herbaty. Aby przygotować coś specjalnego, wcale nie trzeba szukać wśród skomplikowanych przepisów. Nie trzeba też udać się do cukierni - jeśli samodzielnie przygotowujemy ciasto mamy kontrolę nad wszystkimi składnikami, które się w nim znajdują.

Przepis robi furorę zwłaszcza jesienią. Ciasto z jabłkami i orzechami zachwyci gości

Jednym z deserów, który nieodłącznie kojarzy się z jesienią, jest ciasto z jabłkami. Oczywiście dostępnych jest wiele przepisów z tymi owocami w roli głównej, ale jeśli chcesz nieco urozmaicić ciasto, wypróbuj wariant z orzechami włoskimi.

Są nie tylko smaczne, ale i działają korzystnie na zdrowie. Dostarczają wielonienasyconego kwasu tłuszczowego omega-6 i kwasu omega-3. Oprócz tego zawierają aminokwasy, witaminy z grupy B i minerały takie jak potas, fosfor, magnes, cynk, mangan i jod. Wspierają zdrowie serca, obniżają cholesterol i ciśnienie krwi, a do tego służą wsparciem dla układu pokarmowego i wspomagają funkcje mózgu.

Jesienią takie uzupełnienie menu jest więc na wagę złota. W połączeniu z jabłkami stworzą nie tylko smaczny, ale i zdrowy duet. Warto wspomnieć również o miodzie, który też zajmuje ważne miejsce w poniższym przepisie. Z pewnością osłodzi jesienne chłody.

Szarlotka i jabłecznik to dwa różne ciasta.
Ciasta z jabłkami kojarzą się przede wszystkim z jesienią. Wypróbuj wariant, w którym dodatkiem są orzechykozirad123RF/PICSEL

Przepis na ciasto z jabłkami i orzechami. Idealny na jesień

Składniki

  • masło,
  • cukier,
  • mąka,
  • budyń czekoladowy (proszek),
  • proszek do pieczenia,
  • jajko,
  • śmietana 18 proc.,
  • miód,
  • orzechy włoskie.

Sposób przygotowania:

  1. 100 g masła zmiksuj z 3/4 szklanki cukru - masa powinna być puszysta.
  2. Do uzyskanej masy przesiej 1 i 1/3 szklanki mąki oraz 1/2 łyżeczki proszku do pieczenia i budyń czekoladowy.
  3. Dodaj jajko i pół szklanki śmietany. Wszystko zmiksuj na gęstą masę.
  4. Okrągłą formę o średnicy 26 cm wysmaruj margaryną, oprósz bułką tartą i wylej ciasto.
  5. Ciasto piecz przez 30-35 minut w 200 st. C (z termoobiegiem).
  6. 1 kilogram jabłek pokrój w kostkę, przełóż do rondelka, dodaj dwie łyżki cukru i duś do momentu, gdy jabłka będą ciepłe i zaczną się delikatnie "rozpadać".
Jabłka warto pokroić na mniejsze i większe kawałki - wówczas ich konsystencja po uprażeniu będzie idealna do szarlotki
Jabłka warto pokroić na mniejsze i większe kawałki - wówczas ich konsystencja po uprażeniu będzie idealna do ciasta
  1. Garść orzechów włoskich posiekaj (niezbyt drobno) i wymieszaj z 100 g roztopionego masła, 2 łyżkami miodu i 100 g cukru.
  2. Gdy ciasto już będzie nieco podpieczone, wyłóż na nie warstwę jabłek i warstwę orzechów. Całość piecz przez 15 minut w 180 st. C (z termoobiegiem).

