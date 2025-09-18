Cynamonki, szarlotki, ciasta z dynią, czekoladowe brownie, desery na ciepło. Tego typu desery nie bez powodu kojarzą się z jesienią. Są aromatyczne i pyszne, idealnie pasują do kawy czy herbaty. Aby przygotować coś specjalnego, wcale nie trzeba szukać wśród skomplikowanych przepisów. Nie trzeba też udać się do cukierni - jeśli samodzielnie przygotowujemy ciasto mamy kontrolę nad wszystkimi składnikami, które się w nim znajdują.

Przepis robi furorę zwłaszcza jesienią. Ciasto z jabłkami i orzechami zachwyci gości

Jednym z deserów, który nieodłącznie kojarzy się z jesienią, jest ciasto z jabłkami. Oczywiście dostępnych jest wiele przepisów z tymi owocami w roli głównej, ale jeśli chcesz nieco urozmaicić ciasto, wypróbuj wariant z orzechami włoskimi.

Są nie tylko smaczne, ale i działają korzystnie na zdrowie. Dostarczają wielonienasyconego kwasu tłuszczowego omega-6 i kwasu omega-3. Oprócz tego zawierają aminokwasy, witaminy z grupy B i minerały takie jak potas, fosfor, magnes, cynk, mangan i jod. Wspierają zdrowie serca, obniżają cholesterol i ciśnienie krwi, a do tego służą wsparciem dla układu pokarmowego i wspomagają funkcje mózgu.

Jesienią takie uzupełnienie menu jest więc na wagę złota. W połączeniu z jabłkami stworzą nie tylko smaczny, ale i zdrowy duet. Warto wspomnieć również o miodzie, który też zajmuje ważne miejsce w poniższym przepisie. Z pewnością osłodzi jesienne chłody.

Ciasta z jabłkami kojarzą się przede wszystkim z jesienią. Wypróbuj wariant, w którym dodatkiem są orzechy kozirad 123RF/PICSEL

Przepis na ciasto z jabłkami i orzechami. Idealny na jesień

Składniki masło,

cukier,

mąka,

budyń czekoladowy (proszek),

proszek do pieczenia,

jajko,

śmietana 18 proc.,

miód,

orzechy włoskie.

Sposób przygotowania:

100 g masła zmiksuj z 3/4 szklanki cukru - masa powinna być puszysta. Do uzyskanej masy przesiej 1 i 1/3 szklanki mąki oraz 1/2 łyżeczki proszku do pieczenia i budyń czekoladowy. Dodaj jajko i pół szklanki śmietany. Wszystko zmiksuj na gęstą masę. Okrągłą formę o średnicy 26 cm wysmaruj margaryną, oprósz bułką tartą i wylej ciasto. Ciasto piecz przez 30-35 minut w 200 st. C (z termoobiegiem). 1 kilogram jabłek pokrój w kostkę, przełóż do rondelka, dodaj dwie łyżki cukru i duś do momentu, gdy jabłka będą ciepłe i zaczną się delikatnie "rozpadać".

Jabłka warto pokroić na mniejsze i większe kawałki - wówczas ich konsystencja po uprażeniu będzie idealna do ciasta 123RF/PICSEL

Garść orzechów włoskich posiekaj (niezbyt drobno) i wymieszaj z 100 g roztopionego masła, 2 łyżkami miodu i 100 g cukru. Gdy ciasto już będzie nieco podpieczone, wyłóż na nie warstwę jabłek i warstwę orzechów. Całość piecz przez 15 minut w 180 st. C (z termoobiegiem).

Szukasz więcej jesiennych inspiracji?

