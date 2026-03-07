Przepyszna, apetyczna, proteinowa miska zdrowia. Ta potrawa jest hitem w sieci
W sieci pojawił się przepis na potrawę, która w zawrotnym tempie zyskuje ogromną liczbę miłośników. Prezentuje się niezwykle apetycznie, jest sycące, pożywne, a do tego łatwe w przygotowaniu. Na profilach szczególnie tych zagranicznych influencerów można znaleźć przepis na ten viralowy przysmak. Jak zrobić "Hot Honey Bowl"?
- "Hot Honey Bowl" - co to za potrawa?
- Jak zrobić "Hot Honey Bowl"? Przepis krok po kroku
"Hot Honey Bowl" - co to za potrawa?
Hot Honey Bowl to mówiąc najprościej "zbilansowana" miska pełna dobroczynnych składników. Pomysł na tę viralową potrawę zrodził się w Australii, a jego popularność szybko rozprzestrzeniła się na inne kontynenty. Wszystkie składniki, jakie potrzebne są do jego przygotowania, można kupić w większości sklepów spożywczych. To połączenie pikantnego, mielonego mięsa z kremowym twarożkiem, awokado i słodką nutą batatów i "gorącego miodu". Potrawa ta sprawdzi się doskonale na obiad, ale będzie też świetnym pomysłem na poczęstunek dla gości. Jest niezwykle pożywne, bogate w białko, witaminy, minerały oraz błonnik. Połączenie lekko ostrych i słodkich nut smakowych jest w tym wydaniu mistrzowskie.
Jak zrobić "Hot Honey Bowl"? Przepis krok po kroku
Już na sam widok miski przygotowanej z poniższych składników cieknie ślinka. Potrawa Hot Honey Bowl prezentuje się niezwykle apetycznie, bo powstała na bazie różnorodnych, kolorowych, odżywczych składników, a co najważniejsze nie są one ani drogie, ani trudno dostępne. Samo danie powstanie w zaledwie pół godziny. Czego zatem potrzeba, aby przygotować pikantno-słodki przysmak?
Składniki dla dwóch osób:
- 300 g mielonej wołowiny
- łyżeczka papryki w proszku
- 1/3 łyżeczki chili w proszku
- 1/3 łyżeczki kminku
- łyżeczka soli
- pieprz
- 1 średniej wielkości batat
- olej lub oliwa z oliwek
- 200 g twarogu półtłustego
- 1 dojrzałe awokado
- 4 łyżki miodu
- 2 łyżeczki octu jabłkowego
Sposób przygotowania:
- Bataty obierz, pokrój w kostkę, wymieszaj z łyżką oliwy, solą i pieprzem i upiecz w piekarniku nagrzanym na 200 st. C z funkcją grilla (około 15 minut)
- W międzyczasie na patelni na niewielkiej mocy palnika podsmaż mieloną wołowinę. Dodaj wszystkie przyprawy i dobrze wymieszaj.
- Miód podgrzej delikatnie razem z octem.
- Awokado pokrój w półplastry.
- Wszystko ułóż w dwóch miskach i zalej gorącą miodową polewą. Gotowe!
