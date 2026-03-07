Hot Honey Bowl to mówiąc najprościej "zbilansowana" miska pełna dobroczynnych składników. Pomysł na tę viralową potrawę zrodził się w Australii, a jego popularność szybko rozprzestrzeniła się na inne kontynenty. Wszystkie składniki, jakie potrzebne są do jego przygotowania, można kupić w większości sklepów spożywczych. To połączenie pikantnego, mielonego mięsa z kremowym twarożkiem, awokado i słodką nutą batatów i "gorącego miodu". Potrawa ta sprawdzi się doskonale na obiad, ale będzie też świetnym pomysłem na poczęstunek dla gości. Jest niezwykle pożywne, bogate w białko, witaminy, minerały oraz błonnik. Połączenie lekko ostrych i słodkich nut smakowych jest w tym wydaniu mistrzowskie.