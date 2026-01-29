Spis treści: Rosół i ramen - dwa światy, jeden fundament "Zupa na chorobę" zmienia się w nietuzinkowy specjał Orientalne dodatki do rosołu. Nawet babcia chętnie spróbuje

Rosół i ramen - dwa światy, jeden fundament

Na pierwszy rzut oka rosół i ramen dzieli niemal wszystko. Miska z rosołem wypełniona jest klarownym bulionem, w którym makaron i warzywa są tylko skromnym dodatkiem. Z kolei porcja ramenu to specjał, który jest w stanie zapewnić ucztę na tyle obfitą, że występuje jako danie główne. Gęsty wywar, pulchny makaron, solidny kawałek mięsa, marynowane grzyby, solidna porcja warzyw - taki posiłek zapewnia sytość na wiele godzin.

Mimo to znaleźć można sporo podobieństw między ramenem a rosołem. Oba dania opierają się na długo gotowanym wywarze, który zachwyca podniebienia głębią smaku. Różnica polega na podejściu. Rosół od zawsze miał być "czysty" i nieprzekombinowany. Z kolei ramen to ogromne pole do puszczenia wodzy kulinarnej fantazji.

"Zupa na chorobę" zmienia się w nietuzinkowy specjał

Rosół od wieków był kojarzony jako remedium na zdrowotne bolączki. Rozgrzewał podczas walki z przeziębieniem, dodawał energii podczas rekonwalescencji. Dziś kucharze patrzą na niego nieco inaczej, doszukując się okazji do kuchennych eksperymentów ze szczyptą orientu.

Rosół to danie, z którym warto eksperymentować alfastudio 123RF/PICSEL

Popularność ramenu sprawiła, że modyfikacje przepisów na klasyczny rosół przestały być uznawane za herezję. Tym bardziej że nie trzeba diametralnie zmieniać wyglądu i składu dania. Okazuje się, że wystarczy jeden "egzotyczny" dodatek, by na talerzu uzyskać specjał, który łączy lokalną tradycję z nowatorskim podejściem do gotowania.

Orientalne dodatki do rosołu. Nawet babcia chętnie spróbuje

Moda na ramen nauczyła kucharzy kombinować nawet z najbardziej klasycznymi przepisami. Zamiast jednego rodzaju mięsa do rosołu, używane są mieszanki, a warzywa coraz częściej są opiekane przed gotowaniem i mowa nie tylko o typowym triku z cebulą.

Zmieniło się też podejście do przypraw. Rosół przestał być urozmaicany wyłącznie liściem laurowym i zielem angielskim. Jakie "nietypowe" dodatki wyniosą jego smak na kulinarne wyżyny?

Imbir nadaje wywarowi lekko pikantną, rozgrzewającą nutę i świetnie podkreśla smak drobiu. Wystarczy cienki plaster świeżego korzenia dodany pod koniec gotowania. Danie zostanie "odświeżone", ale jego charakter pozostanie przyjemnie znajomy.

Trawa cytrynowa w rosole działa subtelniej, ale nadal jest niezwykle aromatyczna. Wprowadza lekki cytrusowy akcent. Dzięki temu rosół wydaje się lżejszy i bardziej nowoczesny.

Kurkuma odpowiada za ciepły, złocisty odcień rosołu, dzięki czemu potrawa wygląda jeszcze bardziej apetycznie. Dodana w niewielkich ilościach nie dominuje nad innymi składnikami, ale wzmacnia naturalny smak umami rosołu.

Przekonaj się, jak prosto przygotować pyszne dania, które zachwycą rodzinę i gości. Inspiracje kulinarne czekają na ciebie kobieta.interia.pl/kuchnia. Odkryj nowe smaki i pomysły na każdy dzień.

Poznaj przepisy, które łączą smak, zdrowie i domowe ciepło CanvaPro INTERIA.PL

"Ewa gotuje": Placuszki z dyni Polsat