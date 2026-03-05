Spis treści: Pomysł na sprytne śniadanie Uniwersalność to jej drugie imię Przepis na śniadaniową tartę Białko na śniadanie - dlaczego jest ważne?

Pomysł na sprytne śniadanie

Lekka, pełna białka, kremowa w środku i uniwersalna. Tak w skrócie można opisać śniadaniową tartę z serka wiejskiego. Zazwyczaj przygotowuję ją wieczorem, by rano mieć gotowe śniadanie bez konieczności przyrządzania posiłku od podstaw. Jak wiadomo, o tej porze każda minuta jest na wagę złota.

Bardzo dobrze smakuje zarówno na zimno, jak i na ciepło po krótkim podgrzaniu. Jest sycąca, więc dzielę ją na porcje. W ten sposób śniadanie na co najmniej dwa dni mam z głowy. Tarta świetnie sprawdza się również jako lekka kolacja lub przekąska po treningu.

Uniwersalność to jej drugie imię

Ogromną zaletą tej receptury jest fakt, że łatwo dopasować ją do własnych preferencji. Choć ja najczęściej dorzucam do niej paprykę i cukinię, świetnie smakuje również z innymi warzywami, np. szpinakiem albo pokrojonymi na drobne kawałki szparagami. Podobną dowolność mamy z przyprawami. Mieszanka curry nadaje potrawie orientalny charakter, a gdy pojawia się ochota na pikantny przysmak, sięgnąć można po ostrą paprykę.

Przepis na śniadaniową tartę

Można zjeść ją zaraz po upieczeniu, można zabrać kawałek do pudełka śniadaniowego jako przekąskę na wynos. To jeden z najbardziej uniwersalnych przepisów, z których korzystam w swojej kuchni wyjątkowo często.

Składniki

1 opakowanie serka wiejskiego (150-200g),

2 średnie jajka,

2 łyżki mąki pszennej pełnoziarnistej,

1/2 świeżej papryki,

1/2 niedużej czerwonej cebuli,

1 garść tartej mozzarelli,

sól, pieprz, wędzona papryka do smaku.

Sposób przygotowania

W misce mieszam jajka, serek wiejski oraz mąkę. Następnie dodaję pokrojone w drobną kostkę paprykę oraz cebulę. Dorzucam mozzarellę i przyprawy. Mieszam wszystko, aż do połączenia składników i stworzenia gęstej masy. Całość przelewam do okrągłej formy wyłożonej papierem do pieczenia. Wstawiam do piekarnika nagrzanego na 190 st. C. Czas pieczenia wynosi około 25 minut.

Białko na śniadanie - dlaczego jest ważne?

Oto składnik, którego nie powinno brakować w porannym jadłospisie. Produkty białkowe w śniadaniu wspierają metabolizm i pomagają ustabilizować poziom cukru we krwi. Dzięki temu łatwiej jest uniknąć nagłych spadków energii i ataków wilczego głodu przed południem.

Dodatkowo białko to podstawowy budulec mięśni. Poranna porcja pomaga w ich regeneracji, zwłaszcza jeśli jesteśmy osobami aktywnymi fizycznie.

