Haluszki - co to za danie?

Spotkać je można pod różnymi nazwami. Niektórzy określają je mianem gałuszków, inni klusek scykanych. Każdy z tych terminów doprowadzi nas do jednej potrawy, która niemalże od razu kojarzy się z kuchnią Słowacji. Największym wzięciem od zawsze cieszyła się w północnej części kraju, zwłaszcza w regionach takich jak Liptów i Orawa.

Danie doskonale wpisywało się w dawne życie blisko natury. Choć warunki bywały surowe, do dziś haluszki stanowią przysmak dla wszystkich osób szukających autentycznych smaków. To niewielkie kluseczki, które tradycyjnie były przyrządzane tylko z trzech składników: surowych ziemniaków, mąki oraz odrobiny soli. Podawane obowiązkowo z bryndzą i skwarkami. Niedroga, a zarazem sycąca potrawa przyrządzana z łatwo dostępnych składników ułatwiała przetrwanie srogich zim w górskich okolicach. Dziś też okazuje się prawdziwym przysmakiem dla wszystkich osób zmęczonych długą wędrówką lub szusowaniem po stokach.

Co kucharz, to przepis na haluszki

Wykwintne potrawy potrafią czarować kubki smakowe różnorodnymi nutami. Jednocześnie potrafią zniechęcić do gotowania już na etapie czytania przepisu, który obejmuje co najmniej kilkanaście mozolnych czynności i wymaga zdobycia nieoczywistych składników. W tym miejscu objawia się moc tradycyjnych haluszek o kremowej konsystencji, słono-kwaśnym smaku i aromacie, który momentalnie sprawia, że ślinianki zaczynają intensywniej pracować.

Jako prosta potrawa, dają duże pole manewru w modyfikowaniu receptury. Obecnie coraz więcej kucharzy przygotowuje je z gotowanych ziemniaków, mąki oraz jajek. Popularne zrobiło się serwowanie ich z kapustą kiszoną, kwaśną śmietaną, a coraz odważniejsi kucharze sięgają po grzyby.

Nie trzeba iść do karczmy. Jak zrobić haluszki?

Haluszki kojarzone są z pasterskim stylem życia i gotowania. Znaleźć je można w menu góralskich karczm, ale kto powiedział, że smakują wybornie tylko z widokiem na wysokie szczyty? Specjał ten można przyrządzić w domu, gdy tylko pojawi się ochota na sycący i wyrazisty posiłek.

Nie trzeba jechać w góry, by skosztować haluszków archiwum prywatne

Składniki:

1/2 kg ziemniaków

1 szklanka mąki pszennej

50 g bryndzy (jej ilość możesz zwiększyć, jeśli lubisz bardziej kremowe dania)

2 łyżki mleka

2 szczypty soli

Sposób przygotowania

Ziemniaki umyj, obierz, a następnie zetrzyj na tarce o drobnych oczkach. Do ziemniaków wsyp mąkę oraz sól. Całość wymieszaj drewnianą łyżką. W dużym garnku zagotuj wodę z dodatkiem soli. We wrzątku ostrożnie umieść kluseczki. W tym celu możesz nabierać łyżką małe porcje masy ziemniaczanej i wkładać je do wody. Drugim sposobem jest przecieranie ciasta przez sitko o grubych oczkach. Czynność ta tradycyjnie nazywana była scykaniem. Haluszki gotuj do momentu, aż wypłyną na powierzchnię. Gdy kluski będą gotowe, opłucz je zimną wodą. Przełóż do garnka, następnie posyp bryndzą. Całość podgrzewaj na małym ogniu. Dodaj mleko. Ser powinien apetycznie się rozpuścić.

Jeśli masz ochotę na mięsny dodatek, sięgnij po wędzony boczek oraz cebulę. Pokrój je w kostkę i smaż na patelni z rozgrzanym olejem. W ten sposób uzyskasz aromatyczne skwarki.

