Puszysty placek nie wymaga wprawy. To najlepsze karnawałowe ciasto
Karnawał to czas, w którym nie odmawiamy sobie pysznych, domowych wypieków. Nadziewane rogaliki, pączki, ciasteczka, placki z owocami i chałki cieszą teraz po stokroć. Jeśli szukasz prostego przepisu na wyborny, deser, poniższy przepis będzie strzałem w dziesiątkę. To ciasto jest niezwykle puszyste, lekkie, a dodatki sprawiają, że wprost rozpływa się w ustach.
Spis treści:
- Nie masz pomysłu na karnawałowy deser? Zrób ciasto drożdżowe
- Drożdżowe ciasto z budyniem i kruszonką - przepis
Nie masz pomysłu na karnawałowy deser? Zrób ciasto drożdżowe
Ciasta drożdżowe przyrządzamy samodzielnie najczęściej i najchętniej. Można wręcz stwierdzić, że są one filarem polskiej tradycji cukierniczej - zachwycają swoją puszystością, maślanym aromatem, delikatną słodyczą, a zarazem prostotą.
Przygotowujemy je nie tylko przy okazji świąt, imienin, rodzinnych imprez czy domówek, ale również zupełnie bez okazji, aby umilić sobie i bliskim popołudnie. Puszyste ciasto drożdżowe z kruszonką będzie wręcz idealnym poczęstunkiem na okres karnawału i tłusty czwartek. Świetnie sprawdzi się dla tych, którzy z różnych względów nie chcą objadać się ociekającymi tłuszczem pączkami czy faworkami.
Jak zatem zrobić aksamitne ciasto drożdżowe z kruszonką? Urozmaić je dwoma dodatkami, a będzie jeszcze lepsze.
Drożdżowe ciasto z budyniem i kruszonką - przepis
Przepis na apetycznie wyglądające, doskonale wyrośnięte ciasto drożdżowe pojawił się ostatnio w mediach społecznościowych na instagramowym profilu prowadzonym przez Beatę Dahms.
Składniki
Ciasto
- 8 g suchych drożdży
- ½ szklanki mleka
- 2 i ¾ szklanki mąki pszennej
- ¼ szklanki cukru
- 70 ml oleju
- 2 jajka
Dodatkowo
- 400 ml mleka
- 1 opakowanie budyniu
- 2 łyżeczki cukru
Kruszonka
- 70 g mąki
- 50 g cukru
- 50 g masła
Sposób przygotowania:
1. Składniki na ciasto wyrabiamy (mleko powinno być ciepłe). Gotowe ciasto przekładamy do formy i odstawiamy do wyrastania (na około 1 godzinę).
2. W międzyczasie gotujemy budyń z 400 ml mleka.
3. Łączymy składniki na kruszonkę.
4. W wyrośniętym cieście robimy wgłębienia i wlewamy budyń.
5. Posypujemy owocami i kruszonką.
6. Pieczemy przez 40-45 minut w temperaturze 180°C - czytamy na Instagramie.
Smacznego!