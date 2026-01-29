Spis treści: Nie masz pomysłu na karnawałowy deser? Zrób ciasto drożdżowe Drożdżowe ciasto z budyniem i kruszonką - przepis

Nie masz pomysłu na karnawałowy deser? Zrób ciasto drożdżowe

Ciasta drożdżowe przyrządzamy samodzielnie najczęściej i najchętniej. Można wręcz stwierdzić, że są one filarem polskiej tradycji cukierniczej - zachwycają swoją puszystością, maślanym aromatem, delikatną słodyczą, a zarazem prostotą.

Przygotowujemy je nie tylko przy okazji świąt, imienin, rodzinnych imprez czy domówek, ale również zupełnie bez okazji, aby umilić sobie i bliskim popołudnie. Puszyste ciasto drożdżowe z kruszonką będzie wręcz idealnym poczęstunkiem na okres karnawału i tłusty czwartek. Świetnie sprawdzi się dla tych, którzy z różnych względów nie chcą objadać się ociekającymi tłuszczem pączkami czy faworkami.

Jak zatem zrobić aksamitne ciasto drożdżowe z kruszonką? Urozmaić je dwoma dodatkami, a będzie jeszcze lepsze.

Ciasto drożdżowe z budyniem jest wyjątkowo delikatne i aksamitne 123RF/PICSEL

Drożdżowe ciasto z budyniem i kruszonką - przepis

Przepis na apetycznie wyglądające, doskonale wyrośnięte ciasto drożdżowe pojawił się ostatnio w mediach społecznościowych na instagramowym profilu prowadzonym przez Beatę Dahms.

Składniki Ciasto 8 g suchych drożdży

½ szklanki mleka

2 i ¾ szklanki mąki pszennej

¼ szklanki cukru

70 ml oleju

2 jajka Dodatkowo 400 ml mleka

1 opakowanie budyniu

2 łyżeczki cukru Kruszonka 70 g mąki

50 g cukru

50 g masła

Sposób przygotowania:

1. Składniki na ciasto wyrabiamy (mleko powinno być ciepłe). Gotowe ciasto przekładamy do formy i odstawiamy do wyrastania (na około 1 godzinę).

2. W międzyczasie gotujemy budyń z 400 ml mleka.

3. Łączymy składniki na kruszonkę.

4. W wyrośniętym cieście robimy wgłębienia i wlewamy budyń.

5. Posypujemy owocami i kruszonką.

6. Pieczemy przez 40-45 minut w temperaturze 180°C - czytamy na Instagramie.

Smacznego!

