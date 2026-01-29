Puszysty placek nie wymaga wprawy. To najlepsze karnawałowe ciasto

Karnawał to czas, w którym nie odmawiamy sobie pysznych, domowych wypieków. Nadziewane rogaliki, pączki, ciasteczka, placki z owocami i chałki cieszą teraz po stokroć. Jeśli szukasz prostego przepisu na wyborny, deser, poniższy przepis będzie strzałem w dziesiątkę. To ciasto jest niezwykle puszyste, lekkie, a dodatki sprawiają, że wprost rozpływa się w ustach.

Kruchy placek drożdżowy z kawałkami śliwek, posypany kruszonką i polany lukrem, ciasto w złocistym kolorze z widocznymi owocami.
Ciasto drożdżowe z owocami sprawdzi się przy okazji wizyty gości, a nawet na tłusty czwartek123RF/PICSEL

Nie masz pomysłu na karnawałowy deser? Zrób ciasto drożdżowe

Ciasta drożdżowe przyrządzamy samodzielnie najczęściej i najchętniej. Można wręcz stwierdzić, że są one filarem polskiej tradycji cukierniczej - zachwycają swoją puszystością, maślanym aromatem, delikatną słodyczą, a zarazem prostotą.

Przygotowujemy je nie tylko przy okazji świąt, imienin, rodzinnych imprez czy domówek, ale również zupełnie bez okazji, aby umilić sobie i bliskim popołudnie. Puszyste ciasto drożdżowe z kruszonką będzie wręcz idealnym poczęstunkiem na okres karnawału i tłusty czwartek. Świetnie sprawdzi się dla tych, którzy z różnych względów nie chcą objadać się ociekającymi tłuszczem pączkami czy faworkami.

Jak zatem zrobić aksamitne ciasto drożdżowe z kruszonką? Urozmaić je dwoma dodatkami, a będzie jeszcze lepsze.

Kawałek drożdżowego ciasta z widocznym przekrojem i dodatkiem owoców, posypany chrupiącą kruszonką, obok na białej miseczce leży porcja dżemu, a całość znajduje się na drewnianym blacie z fragmentem lnianej serwetki w czerwone pasy.
Ciasto drożdżowe z budyniem jest wyjątkowo delikatne i aksamitne 123RF/PICSEL

Drożdżowe ciasto z budyniem i kruszonką - przepis

Przepis na apetycznie wyglądające, doskonale wyrośnięte ciasto drożdżowe pojawił się ostatnio w mediach społecznościowych na instagramowym profilu prowadzonym przez Beatę Dahms.

Składniki

Ciasto

  • 8 g suchych drożdży
  • ½ szklanki mleka
  • 2 i ¾ szklanki mąki pszennej
  • ¼ szklanki cukru
  • 70 ml oleju
  • 2 jajka

Dodatkowo

  • 400 ml mleka
  • 1 opakowanie budyniu
  • 2 łyżeczki cukru

Kruszonka

  • 70 g mąki
  • 50 g cukru
  • 50 g masła

Sposób przygotowania:

1. Składniki na ciasto wyrabiamy (mleko powinno być ciepłe). Gotowe ciasto przekładamy do formy i odstawiamy do wyrastania (na około 1 godzinę).

2. W międzyczasie gotujemy budyń z 400 ml mleka.

3. Łączymy składniki na kruszonkę.

4. W wyrośniętym cieście robimy wgłębienia i wlewamy budyń.

5. Posypujemy owocami i kruszonką.

6. Pieczemy przez 40-45 minut w temperaturze 180°C - czytamy na Instagramie.

Smacznego!

