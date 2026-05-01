Pyszna i chrupiąca sałatka na grilla. To prawdziwa królowa wiosennych spotkań

Natalia Jabłońska

Sezon grillowy to nie tylko czas na mięsa i kiełbasy, ale również świetna okazja, by wzbogacić stół o świeże i kolorowe dodatki. Jeśli potrzebujesz pomysłu na szybką, a zarazem efektowną sałatkę na grilla, koniecznie spróbuj naszej wersji z fetą i pomidorkami koktajlowymi. Jest lekka, pełna smaku i przygotujesz ją w zaledwie kilkanaście minut - idealna na każde letnie spotkanie!

Sałatka grecka z fetą, pomidorkami, oliwkami i czerwoną cebulą w białej misce, obok pita na drewnianym stole.
Sałatka z fetą będzie idealnym dodatkiem do majówkowego grilla 123RF/PICSEL

Sałatka z fetą to świetny wybór na grilla

Grill kojarzy się przede wszystkim z bardziej ciężkostrawnymi potrawami - mięsem, kiełbasami czy szaszłykami. Dlatego warto na stole zadbać także o lżejsze akcenty, które nie tylko orzeźwią, ale i podkreślą smak dań z rusztu.

Sałatka z fetą to idealna równowaga: słony smak sera znakomicie kontrastuje z soczystością pomidorków koktajlowych i świeżością sałaty. Dodatkowo, przygotowanie całości zajmuje dosłownie kilka chwil, a efekt wizualny i smakowy robi ogromne wrażenie na gościach. Co ważne, składniki są łatwo dostępne i nie wymagają skomplikowanej obróbki.

Składniki na szybką sałatkę z fetą. Przepis jest bardzo prosty

  • 1 główka sałaty masłowej lub mieszanki sałat,
  • 12 pomidorków koktajlowych (możesz użyć kolorowych, dla lepszego efektu),
  • 400 g sera feta,
  • 1 łyżka miodu,
  • 2 łyżeczki musztardy (najlepiej dijon lub delikatesowej),
  • 2 łyżki soku z cytryny,
  • 4 łyżki oliwy z oliwek extra virgin,
  • ½ łyżeczki suszonej bazylii,
  • ½ łyżeczki suszonego tymianku,
  • świeżo zmielony pieprz do smaku.
Kompozycja kolorowej sałatki złożonej z sałaty, pomidorków, oliwek, sera feta i kawałków papryki na dużym talerzu, obok drewniana łyżka z pomidorkami koktajlowymi, oliwa w karafce oraz miseczka z oliwkami na błękitnym tle.
Sałatka z fetą jest prosta w przygotowaniu, a jako dodatek do grillowanych dań jest nieocenionainternet123RF/PICSEL

Jak przygotować sałatkę z fetą

  1. Przygotuj bazę sałatki: dokładnie umyj i osusz sałatę, a następnie porwij ją na mniejsze kawałki i przełóż do dużej miski.
  2. Dodaj pomidorki: umyj pomidorki koktajlowe i przekrój je na połówki. Jeśli masz różnokolorowe odmiany (żółte, czerwone, pomarańczowe), efekt będzie jeszcze bardziej apetyczny.
  3. Pokrój ser feta: delikatnie pokrój fetę w kostkę. Jeśli ser jest bardzo kruchy, możesz go lekko pokruszyć palcami.
  4. Przygotuj sos: w małej miseczce połącz miód, musztardę, sok z cytryny i oliwę. Dodaj bazylię, tymianek i świeżo zmielony pieprz. Wymieszaj dokładnie, aż powstanie jednolity dressing.
  5. Połącz składniki: tuż przed podaniem polej sałatkę sosem i delikatnie wszystko wymieszaj, aby składniki się nie uszkodziły.

Jak urozmaicić klasyczną wersję sałatki?

Chociaż podstawowy przepis na sałatkę z fetą i pomidorkami koktajlowymi jest pyszny sam w sobie, możesz go łatwo dostosować do swoich upodobań lub składników, które masz pod ręką. Świetnie sprawdzą się tu dodatki takie jak czarne oliwki, prażone pestki słonecznika czy cienko pokrojona czerwona cebula.

Jeśli chcesz wzbogacić sałatkę o jeszcze więcej świeżości, dodaj kilka plasterków ogórka lub kawałki dojrzałego awokado. Tego typu dodatki nie tylko wzbogacają smak, ale też sprawiają, że sałatka prezentuje się jeszcze bardziej efektownie.

