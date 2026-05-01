Sałatka z fetą to świetny wybór na grilla

Grill kojarzy się przede wszystkim z bardziej ciężkostrawnymi potrawami - mięsem, kiełbasami czy szaszłykami. Dlatego warto na stole zadbać także o lżejsze akcenty, które nie tylko orzeźwią, ale i podkreślą smak dań z rusztu.

Sałatka z fetą to idealna równowaga: słony smak sera znakomicie kontrastuje z soczystością pomidorków koktajlowych i świeżością sałaty. Dodatkowo, przygotowanie całości zajmuje dosłownie kilka chwil, a efekt wizualny i smakowy robi ogromne wrażenie na gościach. Co ważne, składniki są łatwo dostępne i nie wymagają skomplikowanej obróbki.

Składniki na szybką sałatkę z fetą. Przepis jest bardzo prosty

1 główka sałaty masłowej lub mieszanki sałat,

12 pomidorków koktajlowych (możesz użyć kolorowych, dla lepszego efektu),

400 g sera feta,

1 łyżka miodu,

2 łyżeczki musztardy (najlepiej dijon lub delikatesowej),

2 łyżki soku z cytryny,

4 łyżki oliwy z oliwek extra virgin,

½ łyżeczki suszonej bazylii,

½ łyżeczki suszonego tymianku,

świeżo zmielony pieprz do smaku.

Sałatka z fetą jest prosta w przygotowaniu, a jako dodatek do grillowanych dań jest nieoceniona

Jak przygotować sałatkę z fetą

Przygotuj bazę sałatki: dokładnie umyj i osusz sałatę, a następnie porwij ją na mniejsze kawałki i przełóż do dużej miski. Dodaj pomidorki: umyj pomidorki koktajlowe i przekrój je na połówki. Jeśli masz różnokolorowe odmiany (żółte, czerwone, pomarańczowe), efekt będzie jeszcze bardziej apetyczny. Pokrój ser feta: delikatnie pokrój fetę w kostkę. Jeśli ser jest bardzo kruchy, możesz go lekko pokruszyć palcami. Przygotuj sos: w małej miseczce połącz miód, musztardę, sok z cytryny i oliwę. Dodaj bazylię, tymianek i świeżo zmielony pieprz. Wymieszaj dokładnie, aż powstanie jednolity dressing. Połącz składniki: tuż przed podaniem polej sałatkę sosem i delikatnie wszystko wymieszaj, aby składniki się nie uszkodziły.

Jak urozmaicić klasyczną wersję sałatki?

Chociaż podstawowy przepis na sałatkę z fetą i pomidorkami koktajlowymi jest pyszny sam w sobie, możesz go łatwo dostosować do swoich upodobań lub składników, które masz pod ręką. Świetnie sprawdzą się tu dodatki takie jak czarne oliwki, prażone pestki słonecznika czy cienko pokrojona czerwona cebula.

Jeśli chcesz wzbogacić sałatkę o jeszcze więcej świeżości, dodaj kilka plasterków ogórka lub kawałki dojrzałego awokado. Tego typu dodatki nie tylko wzbogacają smak, ale też sprawiają, że sałatka prezentuje się jeszcze bardziej efektownie.

Siedem milionów tulipanów i innych kwiatów. Holenderski ogród przyciąga tłumy turystów © 2026 Associated Press