Grzyby na świątecznym stole. Skąd wzięła się tradycja ich jedzenia?

Grzyby przyrządzane są na wigilijną wieczerzę od dawien dawna. Na polskich stołach zaczęły prawdopodobnie pojawiać się jeszcze zanim Mieszko I wprowadził chrześcijaństwo. To tradycyjny element polskiej kuchni - zwłaszcza suszone borowiki i podgrzybki są cenione i dodawane do pierogów, uszek, kapusty, zup i sosów. Według tradycji ludowej dary lasu mają magiczną moc, symbolizują zdrowy rozwój i płodność. Przed laty wierzono, że jedząc grzyby w czasie Wigilii, można zagwarantować sobie trzeźwość umysłu i siły witalne. W niektórych polskich domach nadal praktykuje się tradycję wkładania monety do jednego uszka z grzybami - kto na nią trafi, ten będzie miał szczęście w nadchodzącym roku.

Czy grzyby są zdrowe?

Niegdyś panowało przekonanie, że grzyby poza smakiem i aromatem nie mają nam nic więcej do zaoferowania. Dziś wiemy, że myślenie to było błędne. Grzyby - zarówno te leśne jak i hodowlane są wartościowym pożywieniem i mogą być zdrowym urozmaiceniem diety. Stanowią źródło witamin (A, C, D, E, witamin z grupy B) i minerałów - głównie potasu, fosforu, wapnia i magnezu. Poza tym, że są niskokaloryczne, posiadają też sporo błonnika i białka.

Grzyby są zdrowe i odżywcze. Warto jeść je nie tylko od święta 123RF/PICSEL

Jak zrobić świąteczne łazanki z grzybami?

Jeśli znudziły ci się już typowe dania wigilijne z dodatkiem grzybów lub planujesz przygotować coś z ich dodatkiem na obiad pierwszego lub drugiego dnia świąt, doskonałym pomysłem będzie upichcenie aromatycznych łazanek. Przepisem na taki rarytas podzieliła się ostatnio w mediach społecznościowych influencerka prowadząca profil o nazwie "Dietetyczne cuda wianki". Jak zrobić świąteczne łazanki z grzybami?

Składniki 250g makaronu łazanki (waga przed ugotowaniem)

70g pora

20g masła

400-500g grzybów leśnych (opcjonalnie pieczarek)

150 ml białego, wytrawnego wina

2 ząbki czosnku

100 g parmezanu

Pęczek natki pietruszki

sól i pieprz do smaku,

łyżeczka czosnku granulowanego

szczypta tymianku

Sposób przygotowania:

Makaron gotujemy al'dente. Pora kroimy i podsmażamy na maśle z solą. Dodajemy grzyby, czosnek przeciśnięty przez praskę i przyprawy - podsmażamy 2-3 minuty. Podlewamy całość winem i podduszamy kilka minut, żeby wino częściowo odparowało. Na patelnię wrzucamy ugotowany makaron, starty parmezan i posiekaną natkę pietruszki - wszystko dokładnie mieszamy i podgrzewamy, aż ser się rozpuści. W razie potrzeby dodajemy soli - napisała na Instagramie Samanta Kubacka.

