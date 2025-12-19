Pyszna i prosta świąteczna potrawa z grzybami. Smakuje wyśmienicie, pachnie obłędnie

Jednym z tradycyjnych dodatków do wigilijnych potraw są grzyby. Zarówno te świeże jak i suszone stanowią doskonały, aromatyczny dodatek do zupy czy sosu. Jeśli w tym roku dla odmiany chcesz przyrządzić inne danie z ich wykorzystaniem, proponujemy potrawę, która zachwyci wszystkich domowników i gości. Łazanki z grzybami będą hitem na świątecznym stole.

Owalne naczynie wypełnione drobno pokrojonymi składnikami, prawdopodobnie warzywami i grzybami, dwa białe kubki z czerwonym napojem oraz dwa talerze z pierogami ozdobionymi zieloną cebulką na jasnozielonym stole.
Łazanki z kapustą i grzybami w niektórych domach przyrządza się na Wigilię zamiast pierogówBartosz KrupaEast News

Spis treści:

  1. Grzyby na świątecznym stole. Skąd wzięła się tradycja ich jedzenia?
  2. Czy grzyby są zdrowe?
  3. Jak zrobić świąteczne łazanki z grzybami?

Grzyby na świątecznym stole. Skąd wzięła się tradycja ich jedzenia?

Grzyby przyrządzane są na wigilijną wieczerzę od dawien dawna. Na polskich stołach zaczęły prawdopodobnie pojawiać się jeszcze zanim Mieszko I wprowadził chrześcijaństwo. To tradycyjny element polskiej kuchni - zwłaszcza suszone borowiki i podgrzybki są cenione i dodawane do pierogów, uszek, kapusty, zup i sosów. Według tradycji ludowej dary lasu mają magiczną moc, symbolizują zdrowy rozwój i płodność. Przed laty wierzono, że jedząc grzyby w czasie Wigilii, można zagwarantować sobie trzeźwość umysłu i siły witalne. W niektórych polskich domach nadal praktykuje się tradycję wkładania monety do jednego uszka z grzybami - kto na nią trafi, ten będzie miał szczęście w nadchodzącym roku.

Czy grzyby są zdrowe?

Niegdyś panowało przekonanie, że grzyby poza smakiem i aromatem nie mają nam nic więcej do zaoferowania. Dziś wiemy, że myślenie to było błędne. Grzyby - zarówno te leśne jak i hodowlane są wartościowym pożywieniem i mogą być zdrowym urozmaiceniem diety. Stanowią źródło witamin (A, C, D, E, witamin z grupy B) i minerałów - głównie potasu, fosforu, wapnia i magnezu. Poza tym, że są niskokaloryczne, posiadają też sporo błonnika i białka.

Pokrojone grzyby, cebula oraz inne warzywa gotujące się w garnku, tworząc potrawę o bogatej strukturze i intensywnym aromacie.
Grzyby są zdrowe i odżywcze. Warto jeść je nie tylko od święta123RF/PICSEL

Jak zrobić świąteczne łazanki z grzybami?

Jeśli znudziły ci się już typowe dania wigilijne z dodatkiem grzybów lub planujesz przygotować coś z ich dodatkiem na obiad pierwszego lub drugiego dnia świąt, doskonałym pomysłem będzie upichcenie aromatycznych łazanek. Przepisem na taki rarytas podzieliła się ostatnio w mediach społecznościowych influencerka prowadząca profil o nazwie "Dietetyczne cuda wianki". Jak zrobić świąteczne łazanki z grzybami?

Składniki

  • 250g makaronu łazanki (waga przed ugotowaniem)
  • 70g pora
  • 20g masła
  • 400-500g grzybów leśnych (opcjonalnie pieczarek)
  • 150 ml białego, wytrawnego wina
  • 2 ząbki czosnku
  • 100 g parmezanu
  • Pęczek natki pietruszki
  • sól i pieprz do smaku,
  • łyżeczka czosnku granulowanego
  • szczypta tymianku

Sposób przygotowania:

  1. Makaron gotujemy al'dente.
  2. Pora kroimy i podsmażamy na maśle z solą.
  3. Dodajemy grzyby, czosnek przeciśnięty przez praskę i przyprawy - podsmażamy 2-3 minuty.
  4. Podlewamy całość winem i podduszamy kilka minut, żeby wino częściowo odparowało.
  5. Na patelnię wrzucamy ugotowany makaron, starty parmezan i posiekaną natkę pietruszki - wszystko dokładnie mieszamy i podgrzewamy, aż ser się rozpuści.
  6. W razie potrzeby dodajemy soli - napisała na Instagramie Samanta Kubacka.

