Pyszna przekąska na kolację we dwoje lub imprezę. Łatwo zrobić
Karnawał to czas, w którym lepiej mieć pod ręką przepisy na różnego rodzaju przekąski. Od prostych po wystawne - w zależności od okoliczności możemy zaserwować półmisek, który okaże się strzałem w dziesiątkę. Krewetki w cieście zazwyczaj budzą spory entuzjazm gości. Ten przepis warto znać, bo sprawdzi się też wyśmienicie podczas wieczorów we dwoje.
Przekąska dla dwojga w 30 minut? Nic prostszego! Elegancki finger food na imprezę? Po prostu przygotuj większą ilość! Krewetki w cieście są łatwe w przygotowaniu i zawsze robią efekt "wow". Do tego są uniwersalne - sprawdzą się jako starter przy eleganckiej uczcie, można je też chrupać przed telewizorem.
Składniki
- 12 krewetek królewskich (mrożonych),
- 5 łyżek mąki,
- po 4 łyżki mleka i piwa,
- 1 małe jajko,
- sól,
- pieprz,
- 200 ml oleju
Przygotowanie:
Rozmroźcie i osączcie krewetki. Przygotujcie ciasto: mąkę zmiksujcie z mlekiem i piwem, dodajcie jajko, sól i pieprz. Przygotowane ciasto przykryjcie i odstawcie na 15 minut.
Oczywiście, możecie je doprawić według uznania: np. chilli lub czosnkiem w proszku lub dodać posiekanej zieleniny czy startego ostrego sera.
W rondelku rozgrzejcie olej. Trzymając krewetki za ogon, zanurzajcie je w cieście i smażcie 5-7 minut.
