Danie idealne na jesień

Kiedy energia spada, pierwsza myśl to zazwyczaj: "Czas na kawę". Ale zamiast kolejnej filiżanki kofeiny, możesz sięgnąć po coś, co pobudzi cię naturalnie, od środka. Ten ciepły, pieczony bowl z brokułami, dynią i tofu to nie tylko uczta dla zmysłów, ale też zastrzyk witamin, minerałów i roślinnego białka. Działa lepiej niż kawa, bo odżywia komórki, a nie tylko chwilowo je "napędza". W dodatku pomaga utrzymać stabilny poziom cukru i żelaza, dzięki czemu energia nie znika po godzinie.

To danie jest idealne, gdy chcesz zjeść coś ciepłego, sycącego i odżywczego, ale nie masz czasu na skomplikowane przepisy. Wystarczy kilka prostych składników i 25 minut w piekarniku, by stworzyć coś, co nie tylko smakuje genialnie, ale też realnie wspiera twoje samopoczucie i wyniki badań.

Sałatka z brokułem, dynią, tofu i komosą - przepis

Składniki pół brokuła

dynia Hokkaido (ilość taka, jak brokuła)

1 opakowanie tofu

60 g komosy ryżowej (quinoa)

60 g kaszy bulgur

2 łyżki nasion słonecznika

2 łyżki oliwy

2 łyżki sosu sojowego

1 łyżeczka papryki słodkiej w proszku

1 łyżeczka czosnku w proszku

pół łyżeczki kminu

pół łyżeczki kurkumy 30 min 3-4

Przygotowanie:

Brokuły pokrój na małe różyczki, a dynię i tofu pokrój w kostkę.

Umieść razem na blaszce do pieczenia. Polej oliwą i sosem sojowym.

Dodaj wszystkie przyprawy i wymieszaj dokładnie.

Piecz ok. 25-30 minut w 180 stopniach (z włączonym termoobiegiem).

Komosę i kaszę ugotuj tak, jak zaleca producent.

Po upieczeniu warzyw połącz je z ugotowanymi kaszami (możesz też zostawić je z boku - jak wolisz)

Po wierzchu posyp ziarnami słonecznika, natką pietruszki lub koperkiem.

Do smaku możesz polać dodatkowo oliwą lub sosem sojowym zależnie od preferencji.

Możesz zajadać na lunch, wziąć do pracy, albo jeść na ciepło na obiad lub na kolację.

Dlaczego to danie tak dobrze działa?

Tę sałatkę możesz jeść z komosą i kaszą z boku lub wymieszane z warzywami. W obu wersjach smakuje świetnie

Brokuły i natka pietruszki dostarczają dobrze przyswajalnego żelaza roślinnego oraz witaminy C, która zwiększa jego wchłanianie. To duet idealny dla osób z niską ferrytyną lub anemią.

Dynia Hokkaido to źródło beta-karotenu i błonnika - wspiera układ odpornościowy i stabilizuje poziom glukozy, dzięki czemu nie masz ochoty na słodkie "doładowania".

Tofu zapewnia wysokiej jakości białko i wapń, pomagając utrzymać uczucie sytości i dobrą regenerację. W połączeniu z pełnoziarnistymi węglowodanami (quinoa + bulgur) daje zrównoważony posiłek, który dodaje energii bez skoków insuliny.

Słonecznik i oliwa z oliwek dostarczają zdrowych tłuszczów i witaminy E, które wspierają wchłanianie składników odżywczych oraz chronią komórki przed stresem oksydacyjnym.

Przyprawy - kurkuma, kmin rzymski i papryka - mają właściwości przeciwzapalne i poprawiają metabolizm żelaza.

