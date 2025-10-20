Spis treści: Dlaczego warto jeść dynię? Przepis na sałatkę z pieczoną dynią i fetą Sałatka z dynią, ciecierzycą i kurkumą

Dlaczego warto jeść dynię?

Pod jej twardą, pomarańczową skórką kryje się prawdziwa moc witamin i składników, które pozytywnie wpływają na naszą sylwetkę i witalność. Dynia jest niezwykle niskokaloryczna, a jednocześnie bogata w błonnik - to on daje nam przyjemne uczucie sytości, które chroni przed podjadaniem, i dba o harmonijną pracę jelit. Jej dobroczynny wpływ widać również na zewnątrz: odżywia skórę od środka, nadając jej zdrowy, promienny blask. Całość dopełnia potas, minerał, który pomaga regulować gospodarkę wodną organizmu, przynosząc ulgę w przypadku obrzęków.

Zdrowa sałatka z dynią 123RF/PICSEL 123RF/PICSEL

Przepis na sałatkę z pieczoną dynią i fetą

Ta sałatka to idealne połączenie słodyczy pieczonej dyni ze słonym smakiem sera feta i orzeźwiającą nutą rukoli. Jest nie tylko pyszna, ale i sycąca, dzięki czemu z powodzeniem może zastąpić lunch lub lekką kolację.

Składniki:

• 400 g dyni (najlepiej piżmowej lub hokkaido)

• 100 g sera feta

• 100 g rukoli

• 2 łyżki pestek dyni

• Oliwa z oliwek

• Sól i pieprz

• Opcjonalnie: garść orzechów włoskich, nasiona granatu

Sos:

• 3 łyżki oliwy z oliwek

• 1 łyżka octu balsamicznego

• 1 łyżeczka miodu lub syropu klonowego

• 1 łyżeczka musztardy

Przygotowanie:

1. Piekarnik rozgrzej do 200°C. Dynię obierz (dyni hokkaido nie trzeba obierać) i pokrój w kostkę.

2. Wymieszaj dynię z łyżką oliwy, solą i pieprzem, a następnie rozłóż na blasze wyłożonej papierem do pieczenia.

3. Piecz przez około 20-25 minut, aż dynia będzie miękka i lekko zarumieniona.

4. W międzyczasie na suchej patelni upraż pestki dyni.

5. Przygotuj sos, mieszając wszystkie składniki.

6. Na talerzu ułóż rukolę, dodaj upieczoną dynię, pokruszony ser feta i uprażone pestki dyni.

7. Całość polej przygotowanym sosem i delikatnie wymieszaj.

Sałatka z dynią, ciecierzycą i kurkumą

Jeśli szukasz odmiany, wypróbuj tę bogatą w białko i rozgrzewające przyprawy sałatkę. Połączenie pieczonej dyni z ciecierzycą, suszonymi pomidorami i aromatyczną kurkumą z pewnością cię zachwyci.

Składniki:

• 2 szklanki obranej i pokrojonej w kostkę dyni

• 1 puszka ciecierzycy, odsączona

• 2 garście szpinaku lub mieszanki sałat

• 8 suszonych pomidorów w oleju, pokrojonych w paski

• 1 ząbek czosnku

• 1 łyżka oliwy z oliwek

• Przyprawy: sól, pieprz, po pół łyżeczki kurkumy i słodkiej papryki

Sos:

• 2 łyżki oliwy z oliwek

• 2 łyżki soku z cytryny

• 1 łyżeczka musztardy Dijon

Przygotowanie:

1. Piekarnik nagrzej do 200°C.

2. W misce wymieszaj dynię i ciecierzycę z oliwą, przeciśniętym przez praskę czosnkiem oraz przyprawami.

3. Wyłóż na blachę do pieczenia i piecz przez około 20 minut, aż dynia będzie miękka, a ciecierzyca lekko chrupiąca.

4. W międzyczasie przygotuj sos, mieszając wszystkie składniki.

5. Na talerzach rozłóż szpinak, dodaj upieczoną dynię z ciecierzycą oraz suszone pomidory.

6. Sałatkę polej sosem i podawaj od razu, póki dynia jest jeszcze ciepła.

"Ewa gotuje". Draniki. Placki ziemniaczane Polsat