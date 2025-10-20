Pyszne i sycące sałatki z dynią na płaski brzuch. Zapomnisz o uczuciu ciężkości
Jest nie tylko potężnym źródłem błonnika, który gasi apetyt i dba o jelita, ale również naturalnym sposobem na pozbycie się nadmiaru wody z organizmu. Dzięki niej zapomnisz o uczuciu ciężkości i opuchnięcia. Oto dwa przepisy z dynią w roli głównej, które będziesz chciała robić na okrągło.
Spis treści:
- Dlaczego warto jeść dynię?
- Przepis na sałatkę z pieczoną dynią i fetą
- Sałatka z dynią, ciecierzycą i kurkumą
Dlaczego warto jeść dynię?
Pod jej twardą, pomarańczową skórką kryje się prawdziwa moc witamin i składników, które pozytywnie wpływają na naszą sylwetkę i witalność. Dynia jest niezwykle niskokaloryczna, a jednocześnie bogata w błonnik - to on daje nam przyjemne uczucie sytości, które chroni przed podjadaniem, i dba o harmonijną pracę jelit. Jej dobroczynny wpływ widać również na zewnątrz: odżywia skórę od środka, nadając jej zdrowy, promienny blask. Całość dopełnia potas, minerał, który pomaga regulować gospodarkę wodną organizmu, przynosząc ulgę w przypadku obrzęków.
Przepis na sałatkę z pieczoną dynią i fetą
Ta sałatka to idealne połączenie słodyczy pieczonej dyni ze słonym smakiem sera feta i orzeźwiającą nutą rukoli. Jest nie tylko pyszna, ale i sycąca, dzięki czemu z powodzeniem może zastąpić lunch lub lekką kolację.
Składniki:
• 400 g dyni (najlepiej piżmowej lub hokkaido)
• 100 g sera feta
• 100 g rukoli
• 2 łyżki pestek dyni
• Oliwa z oliwek
• Sól i pieprz
• Opcjonalnie: garść orzechów włoskich, nasiona granatu
Sos:
• 3 łyżki oliwy z oliwek
• 1 łyżka octu balsamicznego
• 1 łyżeczka miodu lub syropu klonowego
• 1 łyżeczka musztardy
Przygotowanie:
1. Piekarnik rozgrzej do 200°C. Dynię obierz (dyni hokkaido nie trzeba obierać) i pokrój w kostkę.
2. Wymieszaj dynię z łyżką oliwy, solą i pieprzem, a następnie rozłóż na blasze wyłożonej papierem do pieczenia.
3. Piecz przez około 20-25 minut, aż dynia będzie miękka i lekko zarumieniona.
4. W międzyczasie na suchej patelni upraż pestki dyni.
5. Przygotuj sos, mieszając wszystkie składniki.
6. Na talerzu ułóż rukolę, dodaj upieczoną dynię, pokruszony ser feta i uprażone pestki dyni.
7. Całość polej przygotowanym sosem i delikatnie wymieszaj.
Sałatka z dynią, ciecierzycą i kurkumą
Jeśli szukasz odmiany, wypróbuj tę bogatą w białko i rozgrzewające przyprawy sałatkę. Połączenie pieczonej dyni z ciecierzycą, suszonymi pomidorami i aromatyczną kurkumą z pewnością cię zachwyci.
Składniki:
• 2 szklanki obranej i pokrojonej w kostkę dyni
• 1 puszka ciecierzycy, odsączona
• 2 garście szpinaku lub mieszanki sałat
• 8 suszonych pomidorów w oleju, pokrojonych w paski
• 1 ząbek czosnku
• 1 łyżka oliwy z oliwek
• Przyprawy: sól, pieprz, po pół łyżeczki kurkumy i słodkiej papryki
Sos:
• 2 łyżki oliwy z oliwek
• 2 łyżki soku z cytryny
• 1 łyżeczka musztardy Dijon
Przygotowanie:
1. Piekarnik nagrzej do 200°C.
2. W misce wymieszaj dynię i ciecierzycę z oliwą, przeciśniętym przez praskę czosnkiem oraz przyprawami.
3. Wyłóż na blachę do pieczenia i piecz przez około 20 minut, aż dynia będzie miękka, a ciecierzyca lekko chrupiąca.
4. W międzyczasie przygotuj sos, mieszając wszystkie składniki.
5. Na talerzach rozłóż szpinak, dodaj upieczoną dynię z ciecierzycą oraz suszone pomidory.
6. Sałatkę polej sosem i podawaj od razu, póki dynia jest jeszcze ciepła.