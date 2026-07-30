Spis treści: Jakie składniki są potrzebne do kotlecików z twarogu? Jak zrobić kotleciki z twarogu krok po kroku? Co dodać do kotlecików z twarogu, aby były jeszcze smaczniejsze? Z czym podawać kotleciki z twarogu? Jak przechowywać i odgrzewać kotleciki z twarogu?

Jakie składniki są potrzebne do kotlecików z twarogu?

Podstawą kotlecików z twarogu jest oczywiście twaróg. Warto wybrać tłusty lub półtłusty, dzięki czemu środek kotlecików będzie miękki. Chude twarogi są po usmażeniu dość suche, jednak to nadal dobry wybór dla osób na diecie odchudzającej.

Do twarogu należy dodać jajka i mąkę dla poprawy konsystencji. To podstawowy skład kotlecików, który można dowolnie uzupełniać o przyprawy i zioła. W wersji wytrawnej masę na kotleciki warto doprawić solą i pieprzem oraz ziołami np. bazylią. Świetnie smakują także tzw. ruskie kotleciki, w których do twarogu dodaje się gotowe ziemniaki i podsmażaną cebulkę.

W wersji na słodko, kotleciki z twarogu można uzupełnić o cukier waniliowy i proszek do pieczenia. Podstawowa wersja przepisu nie obejmuje jednak dodatków, które nadają im indywidualny i wyjątkowy smak. Można je dobrać według własnych preferencji.

Jak zrobić kotleciki z twarogu krok po kroku?

Przygotowanie kotlecików z twarogu jest bardzo proste i można je zamknąć w czterech krokach.

Krok 1. Twaróg przełóż do miski i rozdrobnij go widelcem. Możesz go zmielić. Im drobniej zmielony, tym wnętrze kotlecików będzie delikatniejsze.

Krok 2. Do twarogu dodaj mąkę, jaja i ewentualne dodatki.

Krok 3. Formuj małe kulki z ciasta i lekko spłaszcz. Następnie obtocz je w bułce tartej lub mące.

Krok 4. Smaż na rozgrzanym oleju przez 3-4 minuty z każdej strony.

Podczas przygotowania masy na kotleciki nie przesadzaj z mąką. Aby ułatwić formowanie kulek, można na chwilę schłodzić masę w lodówce. W wersji na słodko warto najpierw ubić jajka z cukrem, a następnie dodać twaróg, mąkę i proszek do pieczenia. Dzięki temu placuszki wyjdą puszyste.

Co dodać do kotlecików z twarogu, aby były jeszcze smaczniejsze?

Podstawowy przepis na kotleciki z twarogu to dopiero początek. To właśnie dodatki zmieniają je w prawdziwy rarytas. Do wytrawnych placuszków można dodać:

szczypiorek,

koperek,

natka pietruszki,

podsmażona cebulka,

czosnek,

starty parmezan,

ser cheddar,

suszone pomidory,

szpinak,

pieczarki.

Serowe placuszki mogą stać się również pysznym deserem. Masę na kotleciki warto wówczas wzbogacić o:

rodzynki,

żurawinę,

morele,

cynamon,

skórkę pomarańczową,

wanilię,

płatki migdałów,

posiekane orzechy.

Przygotowując większą ilość masy na kotleciki, możesz podzielić je i usmażyć w różnych wersjach smakowych. Wystarczy dodać do każdej części masy inne dodatki.

Z czym podawać kotleciki z twarogu?

Kotleciki podawane na obiad warto wzbogacić surówką z białej kapusty, rzodkiewki czy mizerią. Bardzo dobrze pasuje również sałatka z pomidorów, grillowane warzywa i pieczone ziemniaki. Kotleciki z kolei możesz polać uniwersalnym dipem śmietanowo-czosnkowym lub jogurtowo-ziołowym.

Puszyste, słodkie kotleciki z kolei najlepiej pasują z owocami sezonowymi, musami owocowymi czy frużeliną, konfiturą lub miodem. Oprószone cukrem pudrem również będą doskonałym pomysłem na deser.

Nietypowe kotleciki z twarogu Tanya145 123RF/PICSEL

Jak przechowywać i odgrzewać kotleciki z twarogu?

Kotleciki z twarogu bez problemu przechowasz w lodówce. Po wystudzeniu wystarczy przełożyć je do plastikowego pojemnika. Możesz spożyć je do 2 dni od przygotowania.

Jeśli zależy ci na dłuższym przechowywaniu kotlecików - możesz je zamrozić. Usmażone kotleciki ostudź, przełóż papierem do pieczenia i zamknij w plastikowym opakowaniu. W takiej formie możesz je spokojnie mrozić w zamrażalce.

Zimne kotleciki z lodówki najlepiej odgrzewać na patelni. Możesz zrobić to również w piekarniku. Wystarczy 8-10 minut piec je w piekarniku nastawionym na 180 st. Celsjusza. Do odgrzania kotlecików z twarogu świetnie nadaje się również air fryer.



