Pyszne obiady z pierwszych darów jesieni. Ewa Wachowicz poleca cztery przepisy
Początek jesieni to czas, w którym mamy wysyp polskich warzyw i owoców. Warto je wykorzystać w kuchni właśnie teraz. Warzywa są świetnym produktem szybkich i lekkich dań. Smakują doskonale, a dodatkowo dostarczają wielu składników odżywczych, wspierając nasze zdrowie. Poniżej prezentuję kilka sprawdzonych przepisów na wykorzystanie tych darów jesieni.
Spis treści:
- Ratatouille z warzyw - przepis Ewy Wachowicz
- Nadziewane papryki - przepis Ewy Wachowicz
- Makaron z cukinii - przepis Ewy Wachowicz
- Warzywa pod beszamelem - przepis Ewy Wachowicz
Ratatouille z warzyw - przepis Ewy Wachowicz
Składniki:
- 500 g bakłażana
- 500 g cukinii
- 500 g różnokolorowych papryk
- 500 g pomidorów
- 4 cebule
- 5 ząbków czosnku
- 7 łyżek oliwy
- 2 liście laurowe
- 1 łyżeczek suszonego tymianku
- ziele angielskie
- sól
- pieprz
- oliwa
- do dekoracji: świeża bazylia
Opis przygotowania:
- Wszystkie warzywa dokładnie umyć. Pomidory sparzyć w gorącej wodzie i obrać ze skórki. Pokroić na ćwiartki i łyżeczką usunąć gniazda z pestkami.
- Bakłażany pokroić w dość dużą kostkę i posolić, by oddały goryczkę. Paprykę przekroić na pół, pozbawić gniazd nasiennych i również pokroić w dużą kostkę. Cebule obrać i pokroić - oczywiście w dużą kostkę.
- Jeśli cukinia jest młoda i cienka (a taka jest najsmaczniejsza), podzielić ją wzdłuż na 4 części i pokroić - znowu na dużą kostkę. Czosnek obrać i, dla odmiany, pokroić w drobną kostkę (lub przecisnąć przez praskę).
- Na patelni rozgrzać oliwę. Wrzucić cebulę, zeszklić, dodać pomidory, przesmażyć, przełożyć do rondla, postawić na małym ogniu. Następnie na patelni kolejno przesmażyć paprykę, bakłażany i cukinie - warzywa wrzucić do garnka. Dodać czosnek, liście laurowe, ziele angielskie i roztarty w dłoniach tymianek. Przyprawić solą i pieprzem. Dusić pod przykryciem ok. 10-20 minut.
- Ugotowane jarzyny bardzo delikatnie przełożyć na sito, a powstały sos podgrzewać w garnku, aż zgęstnieje do konsystencji śmietany. Warzywa zalać sosem.
- Na talerzu przybrać świeżymi listkami bazylii i skropić oliwą.
Nadziewane papryki - przepis Ewy Wachowicz
Mamy sezon na papryki. Do przygotowania nadziewanych papryk wybrałam duże owoce w różnych kolorach. Można je faszerować na przykład mięsem mielonym lub kaszą, a ja tym razem proponuję nadzienie z sera feta. Będzie smacznie i zdrowo.
Składniki:
- 2 papryki
- 400 g sera feta
- 1 cebula
- 4 ząbki czosnku
- 2 łyżki oliwy
- 1 garść świeżej mięty
- pieprz
- oliwa do natłuszczenia tacki
Opis przygotowania:
- Ser feta pokruszyć do miski, cebulę drobniutko pokroić i dodać do sera.
- Czosnek przecisnąć przez praskę wprost do miski.
- Liście mięty posiekać i dorzucić do farszu.
- Dodać oliwę i doprawić świeżo zmielonym pieprzem (feta jest serem dość słonym, więc można pominąć sól). Dokładnie wymieszać.
- Papryki umyć, przekroić wzdłuż na pół i delikatnie usunąć gniazda nasienne - tak, by nie popsuć paprykowych "miseczek".
- Tak przygotowaną paprykę posmarować po zewnętrznej stronie oliwą i napełnić farszem z sera feta.
- Przenieść na tackę do grillowania (wcześniej posmarować ją oliwą) i umieścić na ruszcie lub w piekarniku.
- Zapiekać przez około 20 minut.
Makaron z cukinii - przepis Ewy Wachowicz
Cukinia może mieć wiele zastosowań w kuchni. Można z niej na przykład zrobić pyszny makaron!
Składniki:
- 4 średniej wielkości cukinie
- 400 g pomidorów z puszki
- 4 ząbki czosnku
- 1 papryczka peperoncino
- 1 łyżka oliwy
- 1 łyżeczka oregano
- sól
- pieprz
Do podania:
- oliwa
- parmezan
- listki bazylii
Opis przygotowania:
- Cebulę drobno posiekać i zeszklić na mocno rozgrzanej oliwie.
- Dorzucić pokrojony w plastry czosnek i smażyć razem przez chwilę.
- Dodać pokrojoną w plastry paprykę oraz drobno posiekane pomidory.
- Przyprawić roztartym w dłoniach oregano.
- Wymieszać i zagotować na małym ogniu.
- Cukinie obrać za pomocą obieraczki do warzyw. Następnie tym samym nożykiem wyciąć wstążki (kroimy do momentu, aż pojawią się pestki; to, co zostanie, można wykorzystać np. do zrobienia leczo).
- Wrzucić do sosu i delikatnie wymieszać.
- Przyprawić do smaku solą i pieprzem.
- Podawać, gdy cukinia zmięknie. Na talerzu skropić oliwą, udekorować tartym parmezanem i listkami bazylii.
Warzywa pod beszamelem - przepis Ewy Wachowicz
Składniki:
- 1 brokuł
- 1 kalafior
- 1 por
- 300 g wędliny
- 3 kulki mozzarelli
- szczypta soli
- szczypta pieprzu
Beszamel:
- 1 łyżka masła
- 2 łyżki mąki
- 2 szklanki mleka
- 1 szczypta gałki muszkatołowej
- 1 szczypta kurkumy
- sól
- pieprz
- 150 g sera żółtego
Opis przygotowania:
- Brokuł i kalafiora podzielić na cząstki, pora pokroić na 3-centymetrowe kawałki.
- Wszystko zblanszować (w posolonym i posłodzonym wrzątku - brokuły nie stracą koloru). Rozłożyć na przemian na blasze, posypać wędliną lub pieczonym mięsem.
- Na wierzchu ułożyć mozzarellę pokrojoną w plastry.
- Przygotować beszamel. Masło roztopić w niewielkim rondelku. Nie czekając aż się zezłoci dodać mąkę, wymieszać i gdy tylko połączy się z tłuszczem wlać mleko. Energicznie mieszać miotełką, by nie zrobiły się grudki. Gotować przez chwilę, aby sos zgęstniał.
- Doprawić solą, pieprzem, kurkumą i świeżo zmieloną gałką muszkatołową - dla smaku jest konieczna, jednak nie wolno z nią przesadzić, bo sos będzie niesmaczny.
- Zapiekankę zalać sosem (można też posypać ją startym żółtym serem).
- Zapiec w piekarniku (25-30 minut, 180 st. C).
Korzystajmy z bogactwa warzyw dostępnych obecnie, by cieszyć się smacznymi i zdrowymi posiłkami każdego dnia.