Początek jesieni to czas, w którym mamy wysyp polskich warzyw i owoców. Warto je wykorzystać w kuchni właśnie teraz. Warzywa są świetnym produktem szybkich i lekkich dań. Smakują doskonale, a dodatkowo dostarczają wielu składników odżywczych, wspierając nasze zdrowie. Poniżej prezentuję kilka sprawdzonych przepisów na wykorzystanie tych darów jesieni.

Ratatouille z warzyw - przepis Ewy Wachowicz

Kolorowa mieszanka grillowanych warzyw, takich jak cukinia, papryka żółta i czerwona, czerwona cebula oraz pomidory, pokrojonych na kawałki i udekorowanych świeżymi ziołami.
Ratatouille z warzyw - przepis Ewy Wachowicz123RF/PICSEL

Składniki:

  • 500 g bakłażana
  • 500 g cukinii
  • 500 g różnokolorowych papryk
  • 500 g pomidorów
  • 4 cebule
  • 5 ząbków czosnku
  • 7 łyżek oliwy
  • 2 liście laurowe
  • 1 łyżeczek suszonego tymianku
  • ziele angielskie
  • sól
  • pieprz
  • oliwa
  • do dekoracji: świeża bazylia

Opis przygotowania:

  1. Wszystkie warzywa dokładnie umyć. Pomidory sparzyć w gorącej wodzie i obrać ze skórki. Pokroić na ćwiartki i łyżeczką usunąć gniazda z pestkami.
  2. Bakłażany pokroić w dość dużą kostkę i posolić, by oddały goryczkę. Paprykę przekroić na pół, pozbawić gniazd nasiennych i również pokroić w dużą kostkę. Cebule obrać i pokroić - oczywiście w dużą kostkę.
  3. Jeśli cukinia jest młoda i cienka (a taka jest najsmaczniejsza), podzielić ją wzdłuż na 4 części i pokroić - znowu na dużą kostkę. Czosnek obrać i, dla odmiany, pokroić w drobną kostkę (lub przecisnąć przez praskę).
  4. Na patelni rozgrzać oliwę. Wrzucić cebulę, zeszklić, dodać pomidory, przesmażyć, przełożyć do rondla, postawić na małym ogniu. Następnie na patelni kolejno przesmażyć paprykę, bakłażany i cukinie - warzywa wrzucić do garnka. Dodać czosnek, liście laurowe, ziele angielskie i roztarty w dłoniach tymianek. Przyprawić solą i pieprzem. Dusić pod przykryciem ok. 10-20 minut.
  5. Ugotowane jarzyny bardzo delikatnie przełożyć na sito, a powstały sos podgrzewać w garnku, aż zgęstnieje do konsystencji śmietany. Warzywa zalać sosem.
  6. Na talerzu przybrać świeżymi listkami bazylii i skropić oliwą.

Nadziewane papryki - przepis Ewy Wachowicz

Mamy sezon na papryki. Do przygotowania nadziewanych papryk wybrałam duże owoce w różnych kolorach. Można je faszerować na przykład mięsem mielonym lub kaszą, a ja tym razem proponuję nadzienie z sera feta. Będzie smacznie i zdrowo.

Składniki:

  • 2 papryki
  • 400 g sera feta
  • 1 cebula
  • 4 ząbki czosnku
  • 2 łyżki oliwy
  • 1 garść świeżej mięty
  • pieprz
  • oliwa do natłuszczenia tacki
Kolorowe papryki faszerowane różnymi rodzajami nadzienia, ustawione na drewnianej desce, w tle znajduje się miska z hummusem i świeże zioła.
Nadziewane papryki123RF/PICSEL

Opis przygotowania:

  1. Ser feta pokruszyć do miski, cebulę drobniutko pokroić i dodać do sera.
  2. Czosnek przecisnąć przez praskę wprost do miski.
  3. Liście mięty posiekać i dorzucić do farszu.
  4. Dodać oliwę i doprawić świeżo zmielonym pieprzem (feta jest serem dość słonym, więc można pominąć sól). Dokładnie wymieszać.
  5. Papryki umyć, przekroić wzdłuż na pół i delikatnie usunąć gniazda nasienne - tak, by nie popsuć paprykowych "miseczek".
  6. Tak przygotowaną paprykę posmarować po zewnętrznej stronie oliwą i napełnić farszem z sera feta.
  7. Przenieść na tackę do grillowania (wcześniej posmarować ją oliwą) i umieścić na ruszcie lub w piekarniku.
  8. Zapiekać przez około 20 minut.

    Makaron z cukinii - przepis Ewy Wachowicz

    Cukinia może mieć wiele zastosowań w kuchni. Można z niej na przykład zrobić pyszny makaron!

    Zielone warzywne makarony z cukinii, polane sosem bolońskim z mielonym mięsem oraz startym serem, w głębokim talerzu, na stole leży szara serwetka i widelec, w tle pokrojony ser i świeża bazylia.
    Makaron z cukinii - przepis Ewy Wachowicz123RF/PICSEL

    Składniki:

    • 4 średniej wielkości cukinie
    • 400 g pomidorów z puszki
    • 4 ząbki czosnku
    • 1 papryczka peperoncino
    • 1 łyżka oliwy
    • 1 łyżeczka oregano
    • sól
    • pieprz

    Do podania:

    • oliwa
    • parmezan
    • listki bazylii

    Opis przygotowania:

    1. Cebulę drobno posiekać i zeszklić na mocno rozgrzanej oliwie.
    2. Dorzucić pokrojony w plastry czosnek i smażyć razem przez chwilę.
    3. Dodać pokrojoną w plastry paprykę oraz drobno posiekane pomidory.
    4. Przyprawić roztartym w dłoniach oregano.
    5. Wymieszać i zagotować na małym ogniu.
    6. Cukinie obrać za pomocą obieraczki do warzyw. Następnie tym samym nożykiem wyciąć wstążki (kroimy do momentu, aż pojawią się pestki; to, co zostanie, można wykorzystać np. do zrobienia leczo).
    7. Wrzucić do sosu i delikatnie wymieszać.
    8. Przyprawić do smaku solą i pieprzem.
    9. Podawać, gdy cukinia zmięknie. Na talerzu skropić oliwą, udekorować tartym parmezanem i listkami bazylii.

      Warzywa pod beszamelem - przepis Ewy Wachowicz

      Zapiekańa w prostokątnym naczyniu żaroodpornym, pokryta równomiernie roztopionym, zarumienionym serem z widocznymi bąbelkami, wnętrze składa się z warstw warzyw i mięsa, ustawiona na drewnianym stole w świetle dziennym.
      Warzywa pod beszamelem - przepis Ewy Wachowicz123RF/PICSEL

      Składniki:

      • 1 brokuł
      • 1 kalafior
      • 1 por
      • 300 g wędliny
      • 3 kulki mozzarelli
      • szczypta soli
      • szczypta pieprzu

      Beszamel:

      • 1 łyżka masła
      • 2 łyżki mąki
      • 2 szklanki mleka
      • 1 szczypta gałki muszkatołowej
      • 1 szczypta kurkumy
      • sól
      • pieprz
      • 150 g sera żółtego

      Opis przygotowania:

      1. Brokuł i kalafiora podzielić na cząstki, pora pokroić na 3-centymetrowe kawałki.
      2. Wszystko zblanszować (w posolonym i posłodzonym wrzątku - brokuły nie stracą koloru). Rozłożyć na przemian na blasze, posypać wędliną lub pieczonym mięsem.
      3. Na wierzchu ułożyć mozzarellę pokrojoną w plastry.
      4. Przygotować beszamel. Masło roztopić w niewielkim rondelku. Nie czekając aż się zezłoci dodać mąkę, wymieszać i gdy tylko połączy się z tłuszczem wlać mleko. Energicznie mieszać miotełką, by nie zrobiły się grudki. Gotować przez chwilę, aby sos zgęstniał.
      5. Doprawić solą, pieprzem, kurkumą i świeżo zmieloną gałką muszkatołową - dla smaku jest konieczna, jednak nie wolno z nią przesadzić, bo sos będzie niesmaczny.
      6. Zapiekankę zalać sosem (można też posypać ją startym żółtym serem).
      7. Zapiec w piekarniku (25-30 minut, 180 st. C).

      Korzystajmy z bogactwa warzyw dostępnych obecnie, by cieszyć się smacznymi i zdrowymi posiłkami każdego dnia.

