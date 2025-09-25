Wszystkie warzywa dokładnie umyć. Pomidory sparzyć w gorącej wodzie i obrać ze skórki. Pokroić na ćwiartki i łyżeczką usunąć gniazda z pestkami.

Bakłażany pokroić w dość dużą kostkę i posolić, by oddały goryczkę. Paprykę przekroić na pół, pozbawić gniazd nasiennych i również pokroić w dużą kostkę. Cebule obrać i pokroić - oczywiście w dużą kostkę.

Jeśli cukinia jest młoda i cienka (a taka jest najsmaczniejsza), podzielić ją wzdłuż na 4 części i pokroić - znowu na dużą kostkę. Czosnek obrać i, dla odmiany, pokroić w drobną kostkę (lub przecisnąć przez praskę).

Na patelni rozgrzać oliwę. Wrzucić cebulę, zeszklić, dodać pomidory, przesmażyć, przełożyć do rondla, postawić na małym ogniu. Następnie na patelni kolejno przesmażyć paprykę, bakłażany i cukinie - warzywa wrzucić do garnka. Dodać czosnek, liście laurowe, ziele angielskie i roztarty w dłoniach tymianek. Przyprawić solą i pieprzem. Dusić pod przykryciem ok. 10-20 minut.

Ugotowane jarzyny bardzo delikatnie przełożyć na sito, a powstały sos podgrzewać w garnku, aż zgęstnieje do konsystencji śmietany. Warzywa zalać sosem.