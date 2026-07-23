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Pyszne śniadania z bobem w roli głównej. Sycą na długo i smakują obłędnie

Paulina Szymczak

Paulina Szymczak

Gdy tylko pojawia się sezon na bób, jem go na okrągło i nie wyobrażam sobie bez niego poranków. Dla mnie to idealna przekąska nie tylko do wieczornego serialu, ale też genialna baza do pożywnych, letnich śniadań. Zdradzę wam moje cztery ulubione pomysły na to, jak z bobu wyczarować pyszne i sycące śniadanie.

Dłonie otwierające strąk bobu nad miską pełną ziaren bobu, widoczne letnie warzywo.
Ulubione letnie warzywo Polaków123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Dlaczego warto jeść bób?
  2. Jajka po turecku z bobem
  3. Zielona pasta na żytniej grzance
  4. Słoneczna frittata z fetą i miętą
  5. Zielona szakszuka z patelni

Dlaczego warto jeść bób?

Bób to prawdziwa skarbnica zdrowia. Uwielbiam go za to, że syci na długo i sprawia, że nie mam najmniejszej ochoty na podjadanie przed obiadem. To zasługa potężnej dawki błonnika i białka roślinnego, które czynią z niego prawdziwy superfood. Bób to także kopalnia kwasu foliowego (dlatego to strzał w dziesiątkę dla kobiet w ciąży) oraz żelaza i magnezu, które świetnie podkręcają energię na resztę dnia. Jeśli go nie rozgotujemy, ma stosunkowo niski indeks glikemiczny, zapobiega więc nagłym atakom głodu i spadkom koncentracji. Kto powinien po niego sięgać? Wegetarianie, osoby dbające o linię i właściwie każdy, kto chce zafundować swojemu organizmowi zdrowe paliwo do działania.

Miseczka pełna ugotowanych, jasnozielonych fasolek lima ustawiona na beżowej tkaninie obok metalowej łyżki.
Bób to idealny dostawca potasu i białka123RF/PICSEL

Jajka po turecku z bobem

Jajka po turecku (czyli słynne çılbır) połączone z bobem to absolutny kulinarny hit tego lata. Rozkosznie płynne żółtko, chłodny jogurt i ugotowany bób to trio idealne.

Przepis jest dziecinnie prosty: na dnie głębokiego talerza rozsmaruj 3 czubate łyżki gęstego jogurtu greckiego, wymieszanego z małym, przeciśniętym przez praskę ząbkiem czosnku i szczyptą soli. Na jogurcie ułóż ugotowane jajko w koszulce oraz dużą garść obranego bobu. W małym rondelku rozpuść łyżkę masła z łyżeczką słodkiej wędzonej papryki (i odrobiną ostrej, jeśli lubisz), a następnie polej tą aromatyczną miksturą całe danie. Podawaj z chrupiącą grzanką do wyjadania sosu.

Zielona pasta na żytniej grzance

Zamiast nudnych wędlin czy gotowych smarowideł, przygotuj zieloną grzankę mocy z bobu. Jak ją zrobić?

Ugotuj garść ziarenek (świetnie sprawdzi się bób z wczorajszej kolacji), obierz z łupek i rozgnieć widelcem z połową dojrzałego awokado, łyżeczką soku z cytryny, solą, pieprzem i odrobiną dobrej oliwy. Nałóż tę kremową pastę na grubą, podpieczoną kromkę żytniego chleba na zakwasie. Całość posyp płatkami chili i czarnym sezamem lub pestkami słonecznika. To śniadanie robi się w trzy minuty, a smakuje jak z najlepszej śniadaniowni w mieście.

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Słoneczna frittata z fetą i miętą

Jeśli rano potrzebujesz czegoś na ciepło, postaw na szybki omlet z patelni. Bób wręcz kocha towarzystwo słonego sera i odświeżających ziół!

Przepis na jedną porcję: w miseczce roztrzep dwa jajka z odrobiną mleka, dodaj garść ugotowanego bobu, solidnie pokruszony plaster fety i kilka posiekanych listków świeżej mięty. Wylej masę na małą, rozgrzaną patelnię z kroplą oliwy. Smaż przez 3-4 minuty pod przykryciem na małym ogniu, aż góra całkowicie się zetnie. Zsuń na talerz, obok ułóż kilka pomidorków koktajlowych i ciesz się smakiem lata.

Zielona szakszuka z patelni

Na nieco leniwsze, weekendowe poranki idealna będzie letnia, zielona wersja klasycznej szakszuki.

Na patelni podsmaż na oliwie pół posiekanej cebulki i ząbek czosnku. Dodaj dwie solidne garście świeżego szpinaku, a gdy liście zwiędną - wrzuć szklankę ugotowanego i obranego bobu. Łyżką zrób w warzywach dwa wgłębienia i wbij w nie jajka. Dopraw solą, pieprzem i szczyptą kuminu. Przykryj patelnię pokrywką i duś przez około 4-5 minut, aż białka się zetną, a żółtka pozostaną płynne. Przed podaniem posyp obficie świeżą kolendrą.

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Kilka klusek posypanych podsmażoną cebulą i skwarkami na białym talerzu, gałązka koperku jako dekoracja, po prawej stronie widoczne kolorowe napisy kuchnia interia kobieta.
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