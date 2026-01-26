Spis treści: Miękkie i puszyste racuchy. Czego użyć zamiast mleka? Przepis na racuchy z kwaśnym mlekiem Jak podawać racuchy z kwaśnego mleka?

Miękkie i puszyste racuchy. Czego użyć zamiast mleka?

Racuchy na kwaśnym mleku to doskonały dowód na to, że tradycyjne rozwiązania często okazują się najlepsze. Czemu warto zastąpić nim zwykłe mleko? Wpłynie to zarówno na smak, jak i na konsystencję gotowych placków.

Kwaśne mleko to produkt naturalnie fermentowany, dzięki czemu świetnie "pracuje" z sodą oczyszczoną lub proszkiem do pieczenia. Takie połączenie sprawia, że racuchy pięknie wyrastają podczas smażenia, zyskują chrupiącą skórkę, a jednocześnie są miękkie i delikatne w środku. Ich wnętrze można porównać do lekkiego biszkoptu.

Produkt nie pozostaje bez wpływu na smak. Nadaje racuchom lekką kwasowość, która pierwszorzędnie równoważy słodkie dodatki.

Przepis na racuchy z kwaśnym mlekiem

Nie musisz otwierać zakurzonych kajetów kuchennych, by znaleźć sprawdzony przepis na racuchy na kwaśnym mleku. Ich zrobienie nie różni się zbyt od klasycznych placków przyrządzanych z mlekiem, więc ten kulinarny eksperyment pójdzie jak z płatka.

Przygotowując racuchy z zsiadłym mlekiem, lepiej od razu zaplanować dokładki 123RF/PICSEL

Składniki

2 szklanki kwaśnego mleka

350-370 g mąki pszennej

2 jajka

1 łyżeczka sody oczyszczonej

olej do smażenia

cukier puder do posypania placków

Sposób przygotowania

Mąkę przesiej na sicie. Zsiadłe mleko do racuchów wymieszaj dokładnie z jajkami, następnie z mąką. Mieszaj drewnianą łyżką, aż do uzyskania gładkiej i pulchnej masy. Pod koniec dodaj sodę oczyszczoną. Na patelni rozgrzej olej i przy pomocy łyżki nakładaj porcje gęstego ciasta. Smaż z obu stron - racuchy powinny być złociste. Po wyłożeniu na talerze obsyp cukrem pudrem.

Jak podawać racuchy z kwaśnego mleka?

Kulinarni minimaliści zajadają się plackami z dodatkiem cukru pudru lub miodu. Nie oznacza to jednak, że nie można zaszaleć nieco bardziej. Racuchy świetnie smakują z domowymi konfiturami, dżemami i powidłami. Warto mieć pod ręką słoiczek przetworów z truskawek, malin albo śliwek. Nic nie stoi na przeszkodzie, by podawać je z bananem i masłem orzechowym. Świetnie będą smakować z owocami jagodowymi.

W ten sposób przygotujesz słodkie śniadania lub podwieczorek. Dzięki temu, że racuchy z kwaśnym mlekiem długo pozostają miękkie, sprawdzają się jako przekąska do wzięcia na wynos, np. do pracy, szkoły lub jako prowiant na pieszą wycieczkę.

Gotowanie to nie tylko przepisy, ale też sprytne patenty, które ułatwiają życie. Sprawdź, jak przechowywać jedzenie, skrócić czas w kuchni i wykorzystać produkty do ostatniego okruszka. Twoja kuchnia może stać się miejscem pełnym pomysłów. Więcej na kobieta.interia.pl/kuchnia

