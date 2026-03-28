Restauracyjne danie ze "zwykłej" karkówki? Tajemnica tkwi w marynacie

Karolina Woźniak

Karkówka w marynacie miodowo-musztardowej to doskonały pomysł na smaczne, aromatyczne i sycące danie, które zadowoli nawet najbardziej wybrednego niejadka. Jak przygotować taki posiłek, by mieć pewność, że w finalnej wersji będzie znakomicie smakować?

Plastry pieczonej karkówki w marynacie miodowo-musztardowej na desce z bazylią i pomidorami w tle
Karkówka z marynacie miodowo-musztardowej to świetny pomysł na szybki i smaczny obiad

Karkówka w marynacie miodowo-musztardowej - składniki

Do przygotowania karkówki w marynacie miodowo-musztardowej potrzebujesz następujących składników:

  • 1 kg karkówki,
  • 4 łyżki miodu,
  • 4 łyżeczki musztardy, np. francuskiej,
  • 1,5 łyżeczki ziół prowansalskich,
  • 2 łyżki soku z cytryny
  • 3 ząbki czosnku
  • 2 łyżki oleju rzepakowego
  • sól i pieprz.

Karkówka w marynacie miodowo-musztardowej - przepis

Karkówkę kroimy w plastry o grubości 1 cm, następnie lekko rozbijamy tłuczkiem. Miód, musztardę, zioła prowansalskie, pieprz, sól, sok z cytryny, przeciśnięty przez praskę czosnek dodajemy do kubeczka, wlewamy olej i dokładnie mieszamy.

Karkówkę dokładnie obtaczamy w przygotowane marynacie, zamykamy w pojemniku i chowamy na kilka godzin do lodówki. Z powodzeniem mięso możemy marynować w lodówce przez całą noc.

Po tym czasie mięso wyjmujemy z lodówki i wraz z resztą marynaty przekładamy do naczynia żaroodpornego. Piekarnik rozgrzewamy do 180 st. C i pieczemy karkówkę przez ok. 60-90 minut. Długość pieczenia zależy od grubości plastrów, dlatego po ok. 45 minutach należy sprawdzić widelcem, czy karkówka jest odpowiednio krucha.

