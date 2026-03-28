Karkówka w marynacie miodowo-musztardowej - składniki

Do przygotowania karkówki w marynacie miodowo-musztardowej potrzebujesz następujących składników:

1 kg karkówki,

4 łyżki miodu,

4 łyżeczki musztardy, np. francuskiej,

1,5 łyżeczki ziół prowansalskich,

2 łyżki soku z cytryny

3 ząbki czosnku

2 łyżki oleju rzepakowego

sól i pieprz.

Karkówka w marynacie miodowo-musztardowej - przepis

Karkówkę kroimy w plastry o grubości 1 cm, następnie lekko rozbijamy tłuczkiem. Miód, musztardę, zioła prowansalskie, pieprz, sól, sok z cytryny, przeciśnięty przez praskę czosnek dodajemy do kubeczka, wlewamy olej i dokładnie mieszamy.

Karkówkę dokładnie obtaczamy w przygotowane marynacie, zamykamy w pojemniku i chowamy na kilka godzin do lodówki. Z powodzeniem mięso możemy marynować w lodówce przez całą noc.

Po tym czasie mięso wyjmujemy z lodówki i wraz z resztą marynaty przekładamy do naczynia żaroodpornego. Piekarnik rozgrzewamy do 180 st. C i pieczemy karkówkę przez ok. 60-90 minut. Długość pieczenia zależy od grubości plastrów, dlatego po ok. 45 minutach należy sprawdzić widelcem, czy karkówka jest odpowiednio krucha.

