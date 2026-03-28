Restauracyjne danie ze "zwykłej" karkówki? Tajemnica tkwi w marynacie
Karkówka w marynacie miodowo-musztardowej to doskonały pomysł na smaczne, aromatyczne i sycące danie, które zadowoli nawet najbardziej wybrednego niejadka. Jak przygotować taki posiłek, by mieć pewność, że w finalnej wersji będzie znakomicie smakować?
Karkówka w marynacie miodowo-musztardowej - składniki
Do przygotowania karkówki w marynacie miodowo-musztardowej potrzebujesz następujących składników:
- 1 kg karkówki,
- 4 łyżki miodu,
- 4 łyżeczki musztardy, np. francuskiej,
- 1,5 łyżeczki ziół prowansalskich,
- 2 łyżki soku z cytryny
- 3 ząbki czosnku
- 2 łyżki oleju rzepakowego
- sól i pieprz.
Karkówka w marynacie miodowo-musztardowej - przepis
Karkówkę kroimy w plastry o grubości 1 cm, następnie lekko rozbijamy tłuczkiem. Miód, musztardę, zioła prowansalskie, pieprz, sól, sok z cytryny, przeciśnięty przez praskę czosnek dodajemy do kubeczka, wlewamy olej i dokładnie mieszamy.
Karkówkę dokładnie obtaczamy w przygotowane marynacie, zamykamy w pojemniku i chowamy na kilka godzin do lodówki. Z powodzeniem mięso możemy marynować w lodówce przez całą noc.
Zobacz również: Teściowa dodaje zawsze do sałatki jarzynowej. Sekretny składnik
Po tym czasie mięso wyjmujemy z lodówki i wraz z resztą marynaty przekładamy do naczynia żaroodpornego. Piekarnik rozgrzewamy do 180 st. C i pieczemy karkówkę przez ok. 60-90 minut. Długość pieczenia zależy od grubości plastrów, dlatego po ok. 45 minutach należy sprawdzić widelcem, czy karkówka jest odpowiednio krucha.