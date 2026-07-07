Spis treści: Koreczki caprese - włoski klasyk w 5 minut Muffinki pizzerinki - na nieco większy głód Arbuzowe kostki z fetą i miętą - ulubione orzeźwienie Grillowane roladki z cukinii - zgrabnie i elegancko Mini tartaletki z mascarpone i letnimi owocami - pyszny deser

Koreczki caprese - włoski klasyk w 5 minut

Włoskie smaki to letni pewniak. Te koreczki robię dosłownie w kilka minut, często wtedy, gdy goście już parkują pod domem. Są lekkie, rześkie i genialnie pobudzają apetyt. Wyglądają bardzo apetycznie, a krem balsamiczny dodaje im fajnego, słodko-kwaśnego charakteru.

Przepis:

• Składniki: 15 kulek mini mozzarelli, 15 pomidorków koktajlowych, garść świeżych liści bazylii, gęsty krem balsamiczny, szczypta soli morskiej, wykałaczki.

• Przygotowanie: kulki mozzarelli odsączam z zalewy, a pomidorki myję. Na wykałaczkę nabijam po kolei: pomidorka, listek bazylii i kulkę sera. Gotowe koreczki układam na płaskim półmisku. Bezpośrednio przed postawieniem na stół delikatnie oprószam je solą i skrapiam kremem balsamicznym.

Szybkie przekąski na imprezę 123RF/PICSEL

Muffinki pizzerinki - na nieco większy głód

Nawet w upały czasem mamy ochotę na coś cieplejszego i bardziej sycącego. Zamiast ciężkiej pizzy, piekę wytrawne babeczki. Uwielbiam je, bo to świetny patent na "wyczyszczenie" lodówki.

Przepis:

• Składniki: 2 szklanki mąki, 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia, 2 jajka, 1 szklanka mleka, 1/3 szklanki oleju, 100 g startej mozzarelli, 100 g pokrojonej w kostkę szynki, pół małej puszki kukurydzy, 1 łyżeczka suszonego oregano, sól i pieprz.

• Przygotowanie: w jednej misce mieszam suche składniki (mąkę, proszek, przyprawy), w drugiej mokre (jajka, mleko, olej). Łączę zawartość obu naczyń i szybko mieszam łyżką. Dodaję ser, szynkę oraz kukurydzę. Masę nakładam do papilotek w formie na muffinki. Piekę około 20-25 minut w temperaturze 180°C. Smakują świetnie i na ciepło, i na zimno!

Arbuzowe kostki z fetą i miętą - ulubione orzeźwienie

Gdy z nieba leje się żar, nic nie gasi pragnienia tak dobrze jak arbuz. Kilka lat temu odkryłam, że słodki, lodowaty sok z arbuza genialnie komponuje się ze słonym serem feta. To niecodzienne połączenie zawsze zaskakuje gości, którzy początkowo podchodzą do niego z rezerwą, a potem proszą o dokładkę.

Przepis:

• Składniki: kawałek mocno schłodzonego arbuza (bez pestek), 1 opakowanie twardego sera feta, małe listki świeżej mięty, wykałaczki.

• Przygotowanie: arbuza kroję w równą, dość dużą kostkę (ok. 2x2 cm). Ser feta kroję w nieco mniejszą kostkę. Na każdym kawałku arbuza kładę kawałek fety, a na sam szczyt dodaję listek mięty. Przebijam całość wykałaczką, żeby konstrukcja się trzymała. Serwuję od razu po wyjęciu z lodówki.

Proste przekąski na letnie przyjęcie 123RF/PICSEL

Grillowane roladki z cukinii - zgrabnie i elegancko

To moja propozycja na nieco bardziej elegancką przekąskę z wykorzystaniem letnich warzyw. Cukiniowe roladki robią świetne wrażenie na stole. Najbardziej lubię w nich to, że mogę przygotować je spokojnie rano, wstawić do lodówki i wieczorem po prostu podać gościom, bez stresu i bałaganu w kuchni.

Przepis:

• Składniki: 2 średnie, proste cukinie, 150 g śmietankowego serka kanapkowego, 1 ząbek czosnku, garść posiekanego koperku, kilka suszonych pomidorów z zalewy, odrobina oliwy do smarowania.

• Przygotowanie: cukinie kroję wzdłuż na cienkie, długie plastry. Smaruję je z obu stron odrobiną oliwy i grilluję na patelni (lub ruszcie) aż zmiękną i nabiorą pasków. Odkładam do całkowitego ostudzenia. Serek mieszam z wyciśniętym czosnkiem i koperkiem. Rozsmarowuję go na każdym plastrze cukinii, na brzegu kładę mały kawałek suszonego pomidora i zwijam w rulonik.

Najpyszniejsze przekąski imprezowe 123RF/PICSEL

Mini tartaletki z mascarpone i letnimi owocami - pyszny deser

Latem włączam piekarnik tylko wtedy, gdy naprawdę muszę. Udana impreza potrzebuje jednak słodkiego akcentu. Te urocze mini tartaletki to mój sprytny sposób na deser, który wygląda jak z francuskiej cukierni, a jego przygotowanie zajmuje mi góra pięć minut.

Przepis:

• Składniki: 10-12 gotowych kruchych spodów do mini tartaletek (do kupienia w marketach lub cukierniach), 125 g serka mascarpone, 100 ml mocno schłodzonej śmietanki 30%, 1 czubata łyżka cukru pudru, letnie owoce (maliny, borówki, pokrojone truskawki).

• Przygotowanie: do miski wlewam śmietankę i ubijam ją mikserem. Gdy zacznie gęstnieć, dodaję cukier puder i serek mascarpone. Miksuję jeszcze chwilę, aż powstanie gęsty, sztywny krem. Nakładam go łyżeczką do kruchych spodów, a wierzch każdej babeczki hojnie dekoruję świeżymi owocami. Gotowe!

Prosty deser na letnie przyjęcie 123RF/PICSEL

Przekonaj się, jak prosto przygotować pyszne dania, które zachwycą rodzinę i gości. Inspiracje kulinarne czekają na ciebie kobieta.interia.pl/kuchnia. Odkryj nowe smaki i pomysły na każdy dzień.

Poznaj przepisy, które łączą smak, zdrowie i domowe ciepło Canva Pro INTERIA.PL





Odcinek 1 INTERIA.PL