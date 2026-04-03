Czym jest masło fermentowane i dlaczego warto je robić?

Masło fermentowane, znane również jako masło ukwaszone, to nic innego jak masło powstałe ze śmietany, która przed ubiciem została poddana procesowi fermentacji mlekowej. To właśnie dzięki działaniu dobroczynnych kultur bakterii, podobnych do tych w jogurcie czy kefirze, śmietana nabiera głębszego, bardziej złożonego smaku. Proces ten nie tylko wzbogaca walory smakowe, ale również może zwiększać biodostępność niektórych witamin i wspierać zdrowie naszych jelit dzięki zawartości probiotyków.

Historia masła jest niemal tak stara jak cywilizacja. Legenda głosi, że zostało odkryte przypadkiem przez konnych koczowników, którzy w bukłakach przytroczonych do siodeł przewozili mleko. Pod wpływem temperatury i wstrząsów, mleko fermentowało i oddzielało się, tworząc pierwsze grudki masła. Przez wieki, zanim upowszechniły się metody chłodnicze, większość masła była wytwarzana właśnie z ukwaszonej śmietany, co w naturalny sposób przedłużało jego trwałość.

Prosty przepis na domowe masło fermentowane

Oto w jak w prosty sposób zrobić w domu masło fermentowane - prawdziwy rarytas, który odmieni twoje śniadania na zawsze.

Składniki:

1 litr śmietanki kremówki 30% lub 36% (ważne, by nie była UHT)

2-3 łyżki aktywnego startera: jogurtu naturalnego, kefiru lub maślanki z żywymi kulturami bakterii

Opcjonalnie: szczypta dobrej jakości soli

Przygotowanie krok po kroku:

1. Fermentacja śmietany: w dużym słoiku lub misce wymieszaj śmietankę z wybranym starterem (jogurtem, kefirem lub maślanką). Przykryj naczynie gazą lub ściereczką i odstaw w temperaturze pokojowej na 24 do 48 godzin. Czas fermentacji zależy od temperatury otoczenia - im cieplej, tym proces będzie zachodził szybciej. Śmietana jest gotowa, gdy wyraźnie zgęstnieje i nabierze przyjemnego, lekko kwaśnego, jogurtowego zapachu.

2. Chłodzenie: po zakończeniu fermentacji, wstaw ukwaszoną śmietanę do lodówki na kilka godzin, aby porządnie się schłodziła. Zimna śmietana znacznie łatwiej się ubija.

3. Ubijanie: schłodzoną śmietanę przelej do misy miksera (lub wysokiego naczynia, jeśli używasz blendera ręcznego). Zacznij ubijać na średnich obrotach. Po kilku minutach śmietana zamieni się w bitą śmietanę, ale nie przerywaj pracy! Ubijaj dalej, a po chwili zauważysz magiczny moment - masa zacznie się "warzyć", a z jednolitej konsystencji wytrącą się grudki masła i płynna maślanka.

4. Płukanie masła: oddziel grudki masła od maślanki (której pod żadnym pozorem nie wylewaj - jest doskonałą bazą do koktajli, placków czy chleba!). Przełóż masło do miski z bardzo zimną, najlepiej lodowatą wodą. Ugniataj je dłonią lub łyżką, wylewając mętną wodę i zastępując ją świeżą. Powtarzaj ten proces 3-4 razy, aż woda, w której płuczesz masło, będzie zupełnie czysta. To kluczowy etap, który usuwa resztki maślanki i zapewnia masłu dłuższą świeżość.

5. Formowanie i solenie: dokładnie odciśnij masło z nadmiaru wody. Jeśli lubisz słone masło, teraz jest moment, by dodać do niego sól i dokładnie wymieszać. Uformuj osełkę, zawiń w papier do pieczenia lub przełóż do maselniczki i przechowuj w lodówce.

I już, twoje domowe, fermentowane masło jest gotowe!

Przekonaj się, jak prosto przygotować pyszne dania, które zachwycą rodzinę i gości. Inspiracje kulinarne czekają na ciebie kobieta.interia.pl/kuchnia. Odkryj nowe smaki i pomysły na każdy dzień.

