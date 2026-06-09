Teraz, kiedy słodko-ostre smaki są jednym ze światowych trendów kulinarnych, ten przepis wydaje się modną nowinką. Tak naprawdę mój tata przygotowywał w ten sposób żeberka od lat. Pikantne chili i musztarda, subtelna słodycz miodu, a do tego aromatyczny czosnek, balansujący kwasowość ocet i łączący wszystko w harmonijną całość keczup. Ta marynata sprawia, że zwykłe żeberka stają się symfonią smaków, a miód dodatkowo sprzyja wypiekaniu się na piękny złoty kolor.

W mojej rodzinie to jedno z ulubionych dań. Zajadamy się nim przez cały rok, bo żeberka z powodzeniem można upiec w piekarniku. Ale kiedy przychodzi sezon na grilla, żeberka znajdą się na pierwszym miejscu listy przysmaków.

Już się utarło, że do żeberek podaję również surówkę z kapusty. Nigdy nie zapominam, by do mięs zaserwować warzywny dodatek. Poniżej podaję przepis na surówkę w takiej wersji, jakiej nauczył mnie tata i jaką moja rodzina lubi najbardziej. Jednak coraz częściej stawiam na nieco zmodyfikowaną, nowocześniejszą opcję. Zamiast śmietany dodaję kilka łyżek oliwy, a rodzynki zastępuję pestkami dyni.

Składniki Na żeberka 1 ząbek czosnku

1 chili

2 łyżki średnio ostrej musztardy

4 łyżki miodu

4 łyżki keczupu

6-7 łyżek octu

2 kg żeberek Na surówkę Główka z kapusty

200 g marchewki

Natka pietruszki

50 g rodzynek

200 g kwaśnej śmietany

Sól, pieprz

2-3 łyżki cukru

Papryczki i natka do dekoracji

Przygotowanie:

Czosnek obrać i przecisnąć przez praskę. Chili drobno pokroić. Wymieszać z musztardą, miodem, keczupem i 2 łyżkami octu. Przygotowaną marynatą natrzeć żeberka. Odstawić na 30 minut. Kapustę drobno poszatkować, marchewkę utrzeć na grubej tarce, natkę pokroić. Przygotowane składniki wymieszać, dodać rodzynki i kwaśną śmietanę. Doprawić octem, solą, pieprzem, cukrem. Odstawić na 30 minut pod przykryciem i ponownie doprawić. Żeberka ułożyć na blasze lekko posolić, piec w temp. 200 st. C przez ok. 30 minut. Podawać z surówką.

"Ewa gotuje": Pieczona gęś Polsat



