Robię zawsze, kiedy znajomi wpadają na grilla. Tak pieczone żeberka przygotowywał mój tata
Idealnie doprawione, o słodko-kwaśnej ale też pikantnej nucie. Tajemnicą jest bogata, ale prosta w przygotowaniu marynata, która sprawdzi się wspaniale zarówno podczas pieczenia w piekarniku jak i opiekania na grillu.
Teraz, kiedy słodko-ostre smaki są jednym ze światowych trendów kulinarnych, ten przepis wydaje się modną nowinką. Tak naprawdę mój tata przygotowywał w ten sposób żeberka od lat. Pikantne chili i musztarda, subtelna słodycz miodu, a do tego aromatyczny czosnek, balansujący kwasowość ocet i łączący wszystko w harmonijną całość keczup. Ta marynata sprawia, że zwykłe żeberka stają się symfonią smaków, a miód dodatkowo sprzyja wypiekaniu się na piękny złoty kolor.
W mojej rodzinie to jedno z ulubionych dań. Zajadamy się nim przez cały rok, bo żeberka z powodzeniem można upiec w piekarniku. Ale kiedy przychodzi sezon na grilla, żeberka znajdą się na pierwszym miejscu listy przysmaków.
Już się utarło, że do żeberek podaję również surówkę z kapusty. Nigdy nie zapominam, by do mięs zaserwować warzywny dodatek. Poniżej podaję przepis na surówkę w takiej wersji, jakiej nauczył mnie tata i jaką moja rodzina lubi najbardziej. Jednak coraz częściej stawiam na nieco zmodyfikowaną, nowocześniejszą opcję. Zamiast śmietany dodaję kilka łyżek oliwy, a rodzynki zastępuję pestkami dyni.
Składniki
Na żeberka
- 1 ząbek czosnku
- 1 chili
- 2 łyżki średnio ostrej musztardy
- 4 łyżki miodu
- 4 łyżki keczupu
- 6-7 łyżek octu
- 2 kg żeberek
Na surówkę
- Główka z kapusty
- 200 g marchewki
- Natka pietruszki
- 50 g rodzynek
- 200 g kwaśnej śmietany
- Sól, pieprz
- 2-3 łyżki cukru
- Papryczki i natka do dekoracji
Przygotowanie:
Czosnek obrać i przecisnąć przez praskę. Chili drobno pokroić. Wymieszać z musztardą, miodem, keczupem i 2 łyżkami octu. Przygotowaną marynatą natrzeć żeberka. Odstawić na 30 minut. Kapustę drobno poszatkować, marchewkę utrzeć na grubej tarce, natkę pokroić. Przygotowane składniki wymieszać, dodać rodzynki i kwaśną śmietanę. Doprawić octem, solą, pieprzem, cukrem. Odstawić na 30 minut pod przykryciem i ponownie doprawić. Żeberka ułożyć na blasze lekko posolić, piec w temp. 200 st. C przez ok. 30 minut. Podawać z surówką.