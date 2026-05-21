Co dodać do mięsa mielonego, by kotlety były soczyste?

Kotlety mielone z ziemniakami i mizerią to klasyczny obiad, który od pokoleń przygotowywany jest w polskich domach. Taki posiłek pomimo wielu nowych, kulinarnych trendów z różnych zakątków świata, nadal jest uwielbiany i wybierany przez wiele osób, które mają zamiar zjeść smaczne, proste i sycące danie.

Chcąc cieszyć się idealnym smakiem kotletów mielonych warto pamiętać o dodaniu do mięsa mielonego pewnego składnika, który sprawi, że kotlety poddane obróbce termicznej będą soczyste i delikatne. Mowa o jogurcie naturalnym, dla którego alternatywę może stanowić jogurt typu greckiego.

Dodanie jogurtu typu greckiego lub naturalnego do mięsa mielonego, to tani i sprawdzony sposób na uzyskanie soczystych, puszystych i delikatnych kotletów. Wystarczą już dwie, maksymalnie trzy łyżki gęstego jogurtu naturalnego na pół kilograma mięsa, by zawarty w jogurcie kwas mlekowy skutecznie zmiękczał mięso, rozluźniając jego strukturę i sprawiając, że staje się ono wyjątkowo kruche i delikatne. Takie rozwiązanie pozwala również na to, by podczas smażenia kotlety nie wysychały.

Przepis na kotlety mielone

Jeśli chcesz przygotować smaczne kotlety mielone, potrzebujesz:

500 g mięsa mielonego wołowo-wieprzowego,

jedna cebula,

dwie lub trzy duże łyżki jogurtu naturalnego lub typu greckiego,

pół szklanki bułki tartej,

sól i pieprz do smaku,

jedna łyżeczka majeranku,

pół łyżeczki tymianku,

jedna garść natki pietruszki,

olej do smażenia.

Sposób przygotowania:

Cebulę siekamy na bardzo drobną kostkę i przesmażamy do zeszklenia na patelni z rozgrzanym olejem. Cebulę odkładamy do całkowitego przestygnięcia. Natkę pietruszki dokładnie myjemy, osuszamy ręcznikiem papierowym i drobno siekamy. Mięso mielone przekładamy do miski, dodajemy jogurt, bułkę tartą, podsmażoną cebulę, majeranek, tymianek, posiekaną pietruszkę, sól oraz pieprz. Wszystkie składniki ze sobą łączymy i wyrabiamy masę do momentu, aż zrobi jednolita. Dłonie zwilżamy wodą, nabieramy wyrobioną masę i formujemy kotlety, które smażymy na rozgrzanym oleju. Kotlety smażymy z dwóch stron do momentu, gdy zrobią się złociste.





