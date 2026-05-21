Robisz wszystko, co zawiera przepis, a mięso i tak jest suche? Oto powód
Przygotowujesz kotlety mielone zgodnie z podanym przepisem, ale mimo to po usmażeniu ich struktura jest bardzo zbita a mięso suche? Prawdopodobnie pomijasz jeden, ale kluczowy składnik na wstępnym etapie gotowania.
Spis treści:
- Co dodać do mięsa mielonego, by kotlety były soczyste?
- Przepis na kotlety mielone
Co dodać do mięsa mielonego, by kotlety były soczyste?
Kotlety mielone z ziemniakami i mizerią to klasyczny obiad, który od pokoleń przygotowywany jest w polskich domach. Taki posiłek pomimo wielu nowych, kulinarnych trendów z różnych zakątków świata, nadal jest uwielbiany i wybierany przez wiele osób, które mają zamiar zjeść smaczne, proste i sycące danie.
Chcąc cieszyć się idealnym smakiem kotletów mielonych warto pamiętać o dodaniu do mięsa mielonego pewnego składnika, który sprawi, że kotlety poddane obróbce termicznej będą soczyste i delikatne. Mowa o jogurcie naturalnym, dla którego alternatywę może stanowić jogurt typu greckiego.
Dodanie jogurtu typu greckiego lub naturalnego do mięsa mielonego, to tani i sprawdzony sposób na uzyskanie soczystych, puszystych i delikatnych kotletów. Wystarczą już dwie, maksymalnie trzy łyżki gęstego jogurtu naturalnego na pół kilograma mięsa, by zawarty w jogurcie kwas mlekowy skutecznie zmiękczał mięso, rozluźniając jego strukturę i sprawiając, że staje się ono wyjątkowo kruche i delikatne. Takie rozwiązanie pozwala również na to, by podczas smażenia kotlety nie wysychały.
Zobacz również: Cukinia faszerowana mięsem i pomidorami. Lekka alternatywa dla klasycznych zapiekanek
Przepis na kotlety mielone
Jeśli chcesz przygotować smaczne kotlety mielone, potrzebujesz:
- 500 g mięsa mielonego wołowo-wieprzowego,
- jedna cebula,
- dwie lub trzy duże łyżki jogurtu naturalnego lub typu greckiego,
- pół szklanki bułki tartej,
- sól i pieprz do smaku,
- jedna łyżeczka majeranku,
- pół łyżeczki tymianku,
- jedna garść natki pietruszki,
- olej do smażenia.
Sposób przygotowania:
- Cebulę siekamy na bardzo drobną kostkę i przesmażamy do zeszklenia na patelni z rozgrzanym olejem.
- Cebulę odkładamy do całkowitego przestygnięcia.
- Natkę pietruszki dokładnie myjemy, osuszamy ręcznikiem papierowym i drobno siekamy.
- Mięso mielone przekładamy do miski, dodajemy jogurt, bułkę tartą, podsmażoną cebulę, majeranek, tymianek, posiekaną pietruszkę, sól oraz pieprz.
- Wszystkie składniki ze sobą łączymy i wyrabiamy masę do momentu, aż zrobi jednolita.
- Dłonie zwilżamy wodą, nabieramy wyrobioną masę i formujemy kotlety, które smażymy na rozgrzanym oleju.
- Kotlety smażymy z dwóch stron do momentu, gdy zrobią się złociste.