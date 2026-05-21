Robisz wszystko, co zawiera przepis, a mięso i tak jest suche? Oto powód

Karolina Woźniak

Przygotowujesz kotlety mielone zgodnie z podanym przepisem, ale mimo to po usmażeniu ich struktura jest bardzo zbita a mięso suche? Prawdopodobnie pomijasz jeden, ale kluczowy składnik na wstępnym etapie gotowania.

Smażone kotlety mielone na patelni, rumiane, lekko chrupiące na brzegach, ułożone obok siebie na tłuszczu.
Co dodać do mięsa mielonego, żeby kotlety nie były suche?

Co dodać do mięsa mielonego, by kotlety były soczyste?

Kotlety mielone z ziemniakami i mizerią to klasyczny obiad, który od pokoleń przygotowywany jest w polskich domach. Taki posiłek pomimo wielu nowych, kulinarnych trendów z różnych zakątków świata, nadal jest uwielbiany i wybierany przez wiele osób, które mają zamiar zjeść smaczne, proste i sycące danie.

Chcąc cieszyć się idealnym smakiem kotletów mielonych warto pamiętać o dodaniu do mięsa mielonego pewnego składnika, który sprawi, że kotlety poddane obróbce termicznej będą soczyste i delikatne. Mowa o jogurcie naturalnym, dla którego alternatywę może stanowić jogurt typu greckiego.

Dodanie jogurtu typu greckiego lub naturalnego do mięsa mielonego, to tani i sprawdzony sposób na uzyskanie soczystych, puszystych i delikatnych kotletów. Wystarczą już dwie, maksymalnie trzy łyżki gęstego jogurtu naturalnego na pół kilograma mięsa, by zawarty w jogurcie kwas mlekowy skutecznie zmiękczał mięso, rozluźniając jego strukturę i sprawiając, że staje się ono wyjątkowo kruche i delikatne. Takie rozwiązanie pozwala również na to, by podczas smażenia kotlety nie wysychały.

Przepis na kotlety mielone

Jeśli chcesz przygotować smaczne kotlety mielone, potrzebujesz:

  • 500 g mięsa mielonego wołowo-wieprzowego,
  • jedna cebula,
  • dwie lub trzy duże łyżki jogurtu naturalnego lub typu greckiego,
  • pół szklanki bułki tartej,
  • sól i pieprz do smaku,
  • jedna łyżeczka majeranku,
  • pół łyżeczki tymianku,
  • jedna garść natki pietruszki,
  • olej do smażenia.

Sposób przygotowania: 

  1. Cebulę siekamy na bardzo drobną kostkę i przesmażamy do zeszklenia na patelni z rozgrzanym olejem.
  2. Cebulę odkładamy do całkowitego przestygnięcia.
  3. Natkę pietruszki dokładnie myjemy, osuszamy ręcznikiem papierowym i drobno siekamy.
  4. Mięso mielone przekładamy do miski, dodajemy jogurt, bułkę tartą, podsmażoną cebulę, majeranek, tymianek, posiekaną pietruszkę, sól oraz pieprz.
  5. Wszystkie składniki ze sobą łączymy i wyrabiamy masę do momentu, aż zrobi jednolita.
  6. Dłonie zwilżamy wodą, nabieramy wyrobioną masę i formujemy kotlety, które smażymy na rozgrzanym oleju.
  7. Kotlety smażymy z dwóch stron do momentu, gdy zrobią się złociste.

