Jesień rozpoczęła się na dobre i daje o sobie znać coraz niższymi temperaturami. Mimo iż nieznane są jeszcze dokładne prognozy na 1 listopada, przypuszczać można, że tego dnia powieje chłodem. Planując posiłki na Święto Zmarłych warto zatem zwrócić uwagę na to, aby były treściwe, sycące i rozgrzewające. Jeśli w tym roku spodziewasz się gości i planujesz przygotować obiad na większą liczbę osób, mamy dla ciebie propozycje na genialny gulasz. Robi się je naprawdę bardzo prosto, a wszystkie składniki są łatwo dostępne. Ta potrawa jest ponadto lekkostrawna, a jednocześnie sycąca. Zmarznięci po wizycie na cmentarzu domownicy i goście zjedzą go z ogromnym smakiem. Jak zatem przygotować gulasz na Wszystkich Świętych?