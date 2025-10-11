Rozgrzewający obiad na Wszystkich Świętych. Goście będą zajadać się ze smakiem
Mimo iż nie mamy jeszcze połowy października, wielu już rozpoczyna przygotowania do Wszystkich Świętych. Porządki na cmentarzach powoli ruszają, a w głowach gospodyń domowych rodzą się pomysły na świąteczne menu. Jeśli zastanawiasz się co zrobić na obiad 1 listopada, mamy dla ciebie propozycję na rozgrzewający gulasz, który posmakuje zarówno domownikom jak i gościom. Przepis jest prosty, danie sycące, a przede wszystkim pyszne.
Co na obiad na Wszystkich Świętych? Postaw na rozgrzewającą potrawę
Jesień rozpoczęła się na dobre i daje o sobie znać coraz niższymi temperaturami. Mimo iż nieznane są jeszcze dokładne prognozy na 1 listopada, przypuszczać można, że tego dnia powieje chłodem. Planując posiłki na Święto Zmarłych warto zatem zwrócić uwagę na to, aby były treściwe, sycące i rozgrzewające. Jeśli w tym roku spodziewasz się gości i planujesz przygotować obiad na większą liczbę osób, mamy dla ciebie propozycje na genialny gulasz. Robi się je naprawdę bardzo prosto, a wszystkie składniki są łatwo dostępne. Ta potrawa jest ponadto lekkostrawna, a jednocześnie sycąca. Zmarznięci po wizycie na cmentarzu domownicy i goście zjedzą go z ogromnym smakiem. Jak zatem przygotować gulasz na Wszystkich Świętych?
Gulasz z indyka na Wszystkim Świętych. To danie obiadowe zrobi furorę
Składniki
- Filet z indyka – około 500 g
- 3 łyżki rodzynek
- 5 suszonych śliwek
- 2 średnie cebule
- 2 ząbki czosnku
- 1 papryka czerwona
- 2 marchewki
- 3 łyżki śmietany 12 proc.
- 3 łyżki oleju
- przyprawy: ziele angielskie, liść laurowy, oregano, tymianek, majeranek, papryka słodka, curry, pieprz, sól
Sposób przygotowania:
1.Mięso pokroić w kostkę, włożyć do miski i zamarynować: dodać olej lub oliwę, 1/3 łyżeczki soli, ½ łyżeczki słodkiej papryki, ¼ łyżeczki pieprzu, szczyptę oregano i tymianku. Wymieszać, włożyć do lodówki na minimum 30 min.
2.Suszone śliwki przekroić na pół i moczyć w wodzie razem z rodzynkami - przez około 20 min.
3.Cebulę obrać, pokroić w kostkę. Marchewki obrać, pokroić w cienkie plastry, paprykę pokroić w kostkę.
4.Czosnek przecisnąć przez praskę lub pokroić na plasterki.
5.W dużym garnku rozgrzać olej i podsmażyć chwilę cebulę. Dodać mięso i smażyć razem na złoty kolor.
6.Dodać marchewkę, paprykę, czosnek i przyprawy - słodką paprykę, majeranek, oregano, tymianek.
7.Po 10 minutach przysmażania podlać wodą. Dodać liść laurowy, ziele angielskie. Dusić razem około 15 min.
8.Dodać łyżeczkę curry i papryki słodkiej, trochę pieprzu oraz namoczone rodzynki i śliwki (wraz z wodą). Posolić do smaku. Dusić kolejnych 15 minut.
9.Na koniec dodać śmietanę i wymieszać, dusić jeszcze 10 min. Gotowe!