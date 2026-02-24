Rozsmaruj na kanapce zamiast hummusu. Dwa proste przepisy zrobią furorę

Natalia Jabłońska

Znudził ci się hummus? Wypróbuj dwa proste przepisy na pasty kanapkowe. Są równie pyszne i z pewnością zrobią furorę. Spróbujesz raz i przepadniesz.

Pasty kanapkowe to świetny pomysł na śniadanie
Pasty kanapkowe to świetny pomysł na śniadanie123RF/PICSEL

Hummus to popularna pasta powstająca z ciecierzycy i masy sezamowej. Jego smak "podkręcają" dodatki takie jak oliwa, czosnek, sok z cytryny i przyprawy. Trudno się dziwić, że hummus stał się tak popularny - ma nie tylko wyrazisty smak, ale stanowi dobre źródło roślinnego białka. Chcesz jednak wypróbować czegoś nowego i równie zdrowego?

Wypróbuj dwa proste przepisy na pasty, które z pewnością zrobią furorę. Ich przygotowanie nie jest skomplikowane, a efekt? Z pewnością smakowity.

Aksamitna i delikatna. Pasta z bakłażana i tahini

Na początek proponujemy aksamitną i delikatną pastę z pieczonego bakłażana i tahini. Bakłażan nada jej słodyczy, tahini kremowości, a odrobina cytryny zapewni orzeźwiającą nutę. Takie połączenie sprawdzi się jako smarowidło do pieczywa czy dodatek do wrapów i kanapek.

Pasta z bakłażanów to klasyk tunezyjskiej kuchni
Pasta z bakłażanów to klasyk tunezyjskiej kuchni123RF/PICSEL

Składniki

  • 2 średniej wielkości bakłażany,
  • 2 łyżki tahini,
  • 2 ząbki czosnku,
  • sok z 1 cytryny,
  • 2 łyżki oliwy,
  • szczypta kuminu suszonego,
  • szczypta kolendry suszonej,
  • sól.
1 godz. 0 min
5-6
Sposób przygotowania:
  1. Umyj bakłażany, osusz i nakłuj widelcem w kilku miejscach. Ułóż je na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. Piecz w piekarniku w 200 st. C. przez ok. 35-40 minut. Bakłażany powinny być miękkie.
  2. Gotowe bakłażany odstaw na kilka minut, by przestygły. Następnie przekrój je wzdłuż i wydrąż łyżką miękki miąższ, pozostawiając skórkę.
  3. Czosnek przeciśnij przez praskę.
  4. Miąższ przełóż do miseczki lub blendera. Dodaj tahini, czosnek przeciśnięty przez praskę, sok z cytryny, 2 łyżki oliwy, sól, kolendrę i kumin.
  5. Wszystko zblenduj na kremową pastę. Jeśli będzie za mało przyprawiona, dodaj do smaku jeszcze odrobinę soli lub sok z cytryny.
  6. Na sam koniec skrop pastę oliwą.

Pasta ze słonecznika. Spróbujesz raz i przepadniesz

Kolejne wyśmienite smarowidło do chleba? Pasta ze słonecznika to równie wyśmienita propozycja co pasta z pieczonych bakłażanów i tahini. Spróbujesz raz i przepadniesz. Przepis z pewnością dołączy do twoich ulubionych.

Dwie kromki chleba razowego z pastą, posypane świeżym koperkiem, ułożone na drewnianej desce, w otoczeniu listków bazylii i ziaren soli.
Pasta z pestkami słonecznika będzie świetnym urozmaiceniem diety 123RF/PICSEL

Składniki

  • 250 g ziaren słonecznika,
  • 3 łyżki oleju słonecznikowego,
  • 2 łyżki soku z cytryny,
  • 1 łyżeczka mielonego kolorowego pieprzu,
  • 4 łyżki wody,
  • 1/2 łyżeczki soli,
  • 1/2 łyżeczki cukru trzcinowego,
  • 2 ząbki czosnku,
  • 1 łyżka chrzanu tartego.
30 min
> 6
Sposób przygotowania:
  1. Pestki słonecznika zalej wodą i odstaw na cztery godziny. Dzięki temu staną się pulchniejsze. Następnie przesyp je na sito i opłucz pod bieżącą, zimną wodą.
  2. Do blendera wrzuć pestki słonecznika, dodaj czosnek (przeciśnięty przez praskę), sok z cytryny, olej, wodę i przyprawy.
  3. Chrzan dodaj na sam koniec - wszystko zależy od tego, czy lubisz jego smak i czy pasta z jego dodatkiem w ogóle przypadnie ci do gustu.
  4. Gotowe! Pastę ze słonecznika przechowuj w szczelnie zamkniętym słoiczku w lodówce.

