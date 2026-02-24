Rozsmaruj na kanapce zamiast hummusu. Dwa proste przepisy zrobią furorę
Znudził ci się hummus? Wypróbuj dwa proste przepisy na pasty kanapkowe. Są równie pyszne i z pewnością zrobią furorę. Spróbujesz raz i przepadniesz.
Hummus to popularna pasta powstająca z ciecierzycy i masy sezamowej. Jego smak "podkręcają" dodatki takie jak oliwa, czosnek, sok z cytryny i przyprawy. Trudno się dziwić, że hummus stał się tak popularny - ma nie tylko wyrazisty smak, ale stanowi dobre źródło roślinnego białka. Chcesz jednak wypróbować czegoś nowego i równie zdrowego?
Wypróbuj dwa proste przepisy na pasty, które z pewnością zrobią furorę. Ich przygotowanie nie jest skomplikowane, a efekt? Z pewnością smakowity.
Aksamitna i delikatna. Pasta z bakłażana i tahini
Na początek proponujemy aksamitną i delikatną pastę z pieczonego bakłażana i tahini. Bakłażan nada jej słodyczy, tahini kremowości, a odrobina cytryny zapewni orzeźwiającą nutę. Takie połączenie sprawdzi się jako smarowidło do pieczywa czy dodatek do wrapów i kanapek.
Składniki
- 2 średniej wielkości bakłażany,
- 2 łyżki tahini,
- 2 ząbki czosnku,
- sok z 1 cytryny,
- 2 łyżki oliwy,
- szczypta kuminu suszonego,
- szczypta kolendry suszonej,
- sól.
- Umyj bakłażany, osusz i nakłuj widelcem w kilku miejscach. Ułóż je na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. Piecz w piekarniku w 200 st. C. przez ok. 35-40 minut. Bakłażany powinny być miękkie.
- Gotowe bakłażany odstaw na kilka minut, by przestygły. Następnie przekrój je wzdłuż i wydrąż łyżką miękki miąższ, pozostawiając skórkę.
- Czosnek przeciśnij przez praskę.
- Miąższ przełóż do miseczki lub blendera. Dodaj tahini, czosnek przeciśnięty przez praskę, sok z cytryny, 2 łyżki oliwy, sól, kolendrę i kumin.
- Wszystko zblenduj na kremową pastę. Jeśli będzie za mało przyprawiona, dodaj do smaku jeszcze odrobinę soli lub sok z cytryny.
- Na sam koniec skrop pastę oliwą.
Pasta ze słonecznika. Spróbujesz raz i przepadniesz
Kolejne wyśmienite smarowidło do chleba? Pasta ze słonecznika to równie wyśmienita propozycja co pasta z pieczonych bakłażanów i tahini. Spróbujesz raz i przepadniesz. Przepis z pewnością dołączy do twoich ulubionych.
Składniki
- 250 g ziaren słonecznika,
- 3 łyżki oleju słonecznikowego,
- 2 łyżki soku z cytryny,
- 1 łyżeczka mielonego kolorowego pieprzu,
- 4 łyżki wody,
- 1/2 łyżeczki soli,
- 1/2 łyżeczki cukru trzcinowego,
- 2 ząbki czosnku,
- 1 łyżka chrzanu tartego.
- Pestki słonecznika zalej wodą i odstaw na cztery godziny. Dzięki temu staną się pulchniejsze. Następnie przesyp je na sito i opłucz pod bieżącą, zimną wodą.
- Do blendera wrzuć pestki słonecznika, dodaj czosnek (przeciśnięty przez praskę), sok z cytryny, olej, wodę i przyprawy.
- Chrzan dodaj na sam koniec - wszystko zależy od tego, czy lubisz jego smak i czy pasta z jego dodatkiem w ogóle przypadnie ci do gustu.
- Gotowe! Pastę ze słonecznika przechowuj w szczelnie zamkniętym słoiczku w lodówce.
