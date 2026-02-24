Hummus to popularna pasta powstająca z ciecierzycy i masy sezamowej. Jego smak "podkręcają" dodatki takie jak oliwa, czosnek, sok z cytryny i przyprawy. Trudno się dziwić, że hummus stał się tak popularny - ma nie tylko wyrazisty smak, ale stanowi dobre źródło roślinnego białka. Chcesz jednak wypróbować czegoś nowego i równie zdrowego?

Wypróbuj dwa proste przepisy na pasty, które z pewnością zrobią furorę. Ich przygotowanie nie jest skomplikowane, a efekt? Z pewnością smakowity.

Aksamitna i delikatna. Pasta z bakłażana i tahini

Na początek proponujemy aksamitną i delikatną pastę z pieczonego bakłażana i tahini. Bakłażan nada jej słodyczy, tahini kremowości, a odrobina cytryny zapewni orzeźwiającą nutę. Takie połączenie sprawdzi się jako smarowidło do pieczywa czy dodatek do wrapów i kanapek.

Pasta z bakłażanów to klasyk tunezyjskiej kuchni 123RF/PICSEL

Składniki 2 średniej wielkości bakłażany,

2 łyżki tahini,

2 ząbki czosnku,

sok z 1 cytryny,

2 łyżki oliwy,

szczypta kuminu suszonego,

szczypta kolendry suszonej,

sól. 1 godz. 0 min 5-6

Sposób przygotowania:

Umyj bakłażany, osusz i nakłuj widelcem w kilku miejscach. Ułóż je na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. Piecz w piekarniku w 200 st. C. przez ok. 35-40 minut. Bakłażany powinny być miękkie. Gotowe bakłażany odstaw na kilka minut, by przestygły. Następnie przekrój je wzdłuż i wydrąż łyżką miękki miąższ, pozostawiając skórkę. Czosnek przeciśnij przez praskę. Miąższ przełóż do miseczki lub blendera. Dodaj tahini, czosnek przeciśnięty przez praskę, sok z cytryny, 2 łyżki oliwy, sól, kolendrę i kumin. Wszystko zblenduj na kremową pastę. Jeśli będzie za mało przyprawiona, dodaj do smaku jeszcze odrobinę soli lub sok z cytryny. Na sam koniec skrop pastę oliwą.

Pasta ze słonecznika. Spróbujesz raz i przepadniesz

Kolejne wyśmienite smarowidło do chleba? Pasta ze słonecznika to równie wyśmienita propozycja co pasta z pieczonych bakłażanów i tahini. Spróbujesz raz i przepadniesz. Przepis z pewnością dołączy do twoich ulubionych.

Pasta z pestkami słonecznika będzie świetnym urozmaiceniem diety 123RF/PICSEL

Składniki 250 g ziaren słonecznika,

3 łyżki oleju słonecznikowego,

2 łyżki soku z cytryny,

1 łyżeczka mielonego kolorowego pieprzu,

4 łyżki wody,

1/2 łyżeczki soli,

1/2 łyżeczki cukru trzcinowego,

2 ząbki czosnku,

1 łyżka chrzanu tartego. 30 min > 6

Sposób przygotowania:

Pestki słonecznika zalej wodą i odstaw na cztery godziny. Dzięki temu staną się pulchniejsze. Następnie przesyp je na sito i opłucz pod bieżącą, zimną wodą. Do blendera wrzuć pestki słonecznika, dodaj czosnek (przeciśnięty przez praskę), sok z cytryny, olej, wodę i przyprawy. Chrzan dodaj na sam koniec - wszystko zależy od tego, czy lubisz jego smak i czy pasta z jego dodatkiem w ogóle przypadnie ci do gustu. Gotowe! Pastę ze słonecznika przechowuj w szczelnie zamkniętym słoiczku w lodówce.

