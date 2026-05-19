Maj to wyjątkowy miesiąc dla wielbicieli pysznych ryb z wód Bałtyku. To właśnie wtedy pojawia się w nich belona - intrygująca i dla wielu wciąż mało znana. Wyglądem przypomina skrzyżowanie ryby z bocianem, więc nie brakuje osób, które początkowo podchodzą do niej sceptycznie - to błąd, bo jej walory smakowe i zdrowotne mogą zaskoczyć!

Belona: Królowa Bałtyku

Belona, belona pospolita (Belone belone) to drapieżny gatunek morskiej ryby belonokształtnej z rodziny belonowatych. Belona występuje na wodach wschodniego Oceanu Atlantyckiego i mórz przyległych (Morze Śródziemne, Północne, Bałtyckie i Czarne).

Belona słynie z oryginalnego wyglądu - ma znacznie wydłużone ciało oraz długie szczęki z licznymi, drobnymi, ostrymi zębami. Długość ciała belony dochodzi najczęściej do 70 cm, maksymalnie do 100 cm. Z powodu obecności biliwerdyny (naturalny pigment żółciowy) ości belony mają zielone zabarwienie. Wiele osób rezygnuje przez nie ze spożycia tej ryby, a szkoda, bo jest nie tylko zdrowa, ale też wyjątkowo smaczna.

Belony pływają w stadach blisko powierzchni wody. Podczas ucieczki wyskakują ponad wodę. Żywią się małymi rybami i skorupiakami.

Belona idealnie nadaje się na szybki, zdrowy, pożywny obiad. Upieczesz ją w 20 minut Sirichai Asawalapsakul 123RF/PICSEL

Belona z Bałtyku: Dlaczego jest aż tak ceniona?

Belona to ryba sezonowa, przypływająca do brzegów Bałtyku w maju. Najczęściej spotkać ją można w rejonie Zatoki Puckiej. Sezon na nią trwa do czerwca, maksymalnie do lipca.

Jedną z największych zalet belony jest jej cena - ryba jest tańsza od dorsza czy łososia, a w szczycie sezonu, czyli na przełomie maja i czerwca, świeżą i prosto "z kutra" można kupić już za około 20 - 30 zł za kilogram. Wędzona wersja może wzrosnąć do około 40-50 zł za kilogram. Belonę charakteryzuje bardzo krótki okres dostępności, więc oferta jest bardzo atrakcyjna.

Belona uchodzi za jedną ze zdrowszych ryb bałtyckich. Jest niskokaloryczna i stanowi doskonałe źródło pełnowartościowego białka, kwasów tłuszczowych omega-3, witaminy A, D, B12 oraz jodu, fosforu, magnezu i selenu. Spożywana regularnie wspiera układ krążenia, pracę mózgu i wzmacnia odporność.

Decydując się na tę rybę, mamy też pewność, że wspieramy lokalne rybołówstwo i jemy produkt prosto z Bałtyku.

Marzysz o lekkim ciele, większej energii i lepszym samopoczuciu każdego dnia? Zdrowe nawyki nie muszą czekać na poniedziałek. Na kobieta.interia.pl dowiesz się, jak krok po kroku wprowadzić zmiany w codziennej diecie, jakie produkty warto wybierać i jak znaleźć aktywność fizyczną, która naprawdę sprawi ci przyjemność.

Zdrowe jedzenie może być pyszne i łatwe. Dowiedz się, jak wprowadzić do diety produkty, które odżywią ciało i umysł Magda Weidner INTERIA.PL





"Ewa gotuje": Placuszki z dyni Polsat