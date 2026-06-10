Są chrupiące, aromatyczne i dobre dla jelit. Tak zrobisz idealne małosolne
Nie potrzeba wielu składników, aby przygotować jeden z najbardziej lubianych smaków lata. Ogórki małosolne cenimy za świeżość, delikatną kwasowość i charakterystyczny aromat. Niewiele osób wie jednak, że krótki proces fermentacji sprawia, iż są nie tylko smaczne, ale też bogate w wartości odżywcze. Jak je przygotować i dlaczego warto je jeść?
Spis treści:
- Czym są ogórki małosolne i czym różnią się od kiszonych?
- Jak zrobić domowe ogórki małosolne? Sprawdzony przepis
- Czy ogórki małosolne są zdrowe? Włącz je do diety
Czym są ogórki małosolne i czym różnią się od kiszonych?
Choć ogórki małosolne i kiszone przygotowuje się w bardzo podobny sposób, różni je przede wszystkim czas fermentacji. Ogórki małosolne dojrzewają zaledwie przez kilka dni, dzięki czemu zachowują charakterystyczną chrupkość, świeży smak i delikatną kwasowość.
Powstają w wyniku fermentacji mlekowej, czyli naturalnego procesu zachodzącego w warunkach beztlenowych. Bakterie kwasu mlekowego przekształcają cukry obecne w warzywach w kwas mlekowy, który działa jak naturalny konserwant i chroni produkt przed psuciem.
Do przygotowania ogórków małosolnych wykorzystuje się najczęściej młode ogórki gruntowe, koper, czosnek, chrzan oraz solankę. Po dwóch-trzech dniach fermentacji są już gotowe do jedzenia. Im dłużej pozostają w zalewie, tym bardziej przypominają klasyczne ogórki kiszone.
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Jak zrobić domowe ogórki małosolne? Sprawdzony przepis
Składniki:
- 1,5 kg małych, świeżych ogórków gruntowych
- mała główka czosnku
- kilka gałązek świeżego kopru
- około 8 cm korzenia chrzanu
- kilka liści chrzanu (opcjonalnie)
- 3-4 liście laurowe
- 2 łyżki soli
- 2 litry wody
Przygotowanie:
- Dokładnie umyj ogórki pod zimną bieżącą wodą. Możesz delikatnie odciąć ich końcówki.
- Opłucz koper, czosnek i chrzan. Korzeń chrzanu pokrój w plasterki lub słupki.
- Słoik lub kamionkę dokładnie wyparz wrzątkiem.
- Na dnie naczynia ułóż część kopru, czosnku, liść laurowy oraz kilka kawałków chrzanu.
- Włóż część ogórków, następnie ponownie dodaj przyprawy i kolejną warstwę ogórków.
- Na wierzchu ułóż pozostały koper.
- Zagotuj wodę i rozpuść w niej sól, zachowując proporcję: 1 łyżka soli na 1 litr wody.
- Gorącą zalewą zalej ogórki tak, aby były całkowicie przykryte.
- Słoik przykryj luźno pokrywką lub gazą, aby umożliwić swobodny przepływ powietrza.
- Odstaw w temperaturze pokojowej na 2-3 dni.
Jeśli zalejesz ogórki zimną, przegotowaną wodą z solą, proces fermentacji potrwa nieco dłużej - zwykle około 4-5 dni.
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Czy ogórki małosolne są zdrowe? Włącz je do diety
Ogórki małosolne to nie tylko smaczna przekąska, ale także źródło wielu cennych składników odżywczych. Są niskokaloryczne - 100 gramów dostarcza zaledwie kilkanaście kalorii, dlatego mogą być elementem diety osób dbających o sylwetkę.
Proces fermentacji sprawia, że stają się naturalnym źródłem bakterii kwasu mlekowego, które wspierają mikroflorę jelitową. Dzięki temu mogą korzystnie wpływać na trawienie, pracę układu pokarmowego i odporność organizmu.
Ogórki małosolne zawierają również błonnik wspomagający pracę jelit oraz witaminy z grupy B, które uczestniczą w przemianach metabolicznych. Znajdziemy w nich także witaminy A, E, K oraz składniki mineralne, takie jak potas, magnez, wapń czy fosfor.
Warto pamiętać, że cenne substancje odżywcze znajdują się nie tylko w samych ogórkach, ale również w zalewie. Zawiera ona bakterie fermentacyjne i składniki mineralne, które przenikają do niej podczas kiszenia.
Mimo wielu zalet osoby ograniczające spożycie soli powinny zachować umiar. Zarówno ogórki małosolne, jak i ich zalewa zawierają spore ilości sodu. Dla większości osób są jednak wartościowym dodatkiem do codziennej diety i jednym z najzdrowszych sezonowych przysmaków, które pojawiają się na polskich stołach wraz z nadejściem lata.
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