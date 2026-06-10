Spis treści: Czym są ogórki małosolne i czym różnią się od kiszonych? Jak zrobić domowe ogórki małosolne? Sprawdzony przepis Czy ogórki małosolne są zdrowe? Włącz je do diety

Czym są ogórki małosolne i czym różnią się od kiszonych?

Choć ogórki małosolne i kiszone przygotowuje się w bardzo podobny sposób, różni je przede wszystkim czas fermentacji. Ogórki małosolne dojrzewają zaledwie przez kilka dni, dzięki czemu zachowują charakterystyczną chrupkość, świeży smak i delikatną kwasowość.

Powstają w wyniku fermentacji mlekowej, czyli naturalnego procesu zachodzącego w warunkach beztlenowych. Bakterie kwasu mlekowego przekształcają cukry obecne w warzywach w kwas mlekowy, który działa jak naturalny konserwant i chroni produkt przed psuciem.

Do przygotowania ogórków małosolnych wykorzystuje się najczęściej młode ogórki gruntowe, koper, czosnek, chrzan oraz solankę. Po dwóch-trzech dniach fermentacji są już gotowe do jedzenia. Im dłużej pozostają w zalewie, tym bardziej przypominają klasyczne ogórki kiszone.

Jak zrobić domowe ogórki małosolne? Sprawdzony przepis

Składniki:

1,5 kg małych, świeżych ogórków gruntowych

mała główka czosnku

kilka gałązek świeżego kopru

około 8 cm korzenia chrzanu

kilka liści chrzanu (opcjonalnie)

3-4 liście laurowe

2 łyżki soli

2 litry wody

Przygotowanie:

Dokładnie umyj ogórki pod zimną bieżącą wodą. Możesz delikatnie odciąć ich końcówki. Opłucz koper, czosnek i chrzan. Korzeń chrzanu pokrój w plasterki lub słupki. Słoik lub kamionkę dokładnie wyparz wrzątkiem. Na dnie naczynia ułóż część kopru, czosnku, liść laurowy oraz kilka kawałków chrzanu. Włóż część ogórków, następnie ponownie dodaj przyprawy i kolejną warstwę ogórków. Na wierzchu ułóż pozostały koper. Zagotuj wodę i rozpuść w niej sól, zachowując proporcję: 1 łyżka soli na 1 litr wody. Gorącą zalewą zalej ogórki tak, aby były całkowicie przykryte. Słoik przykryj luźno pokrywką lub gazą, aby umożliwić swobodny przepływ powietrza. Odstaw w temperaturze pokojowej na 2-3 dni.

Jeśli zalejesz ogórki zimną, przegotowaną wodą z solą, proces fermentacji potrwa nieco dłużej - zwykle około 4-5 dni.

Ogórki małosolne możemy jeść już po dwóch dniach od ich przygotowania 123RF/PICSEL

Czy ogórki małosolne są zdrowe? Włącz je do diety

Ogórki małosolne to nie tylko smaczna przekąska, ale także źródło wielu cennych składników odżywczych. Są niskokaloryczne - 100 gramów dostarcza zaledwie kilkanaście kalorii, dlatego mogą być elementem diety osób dbających o sylwetkę.

Proces fermentacji sprawia, że stają się naturalnym źródłem bakterii kwasu mlekowego, które wspierają mikroflorę jelitową. Dzięki temu mogą korzystnie wpływać na trawienie, pracę układu pokarmowego i odporność organizmu.

Ogórki małosolne zawierają również błonnik wspomagający pracę jelit oraz witaminy z grupy B, które uczestniczą w przemianach metabolicznych. Znajdziemy w nich także witaminy A, E, K oraz składniki mineralne, takie jak potas, magnez, wapń czy fosfor.

Warto pamiętać, że cenne substancje odżywcze znajdują się nie tylko w samych ogórkach, ale również w zalewie. Zawiera ona bakterie fermentacyjne i składniki mineralne, które przenikają do niej podczas kiszenia.

Mimo wielu zalet osoby ograniczające spożycie soli powinny zachować umiar. Zarówno ogórki małosolne, jak i ich zalewa zawierają spore ilości sodu. Dla większości osób są jednak wartościowym dodatkiem do codziennej diety i jednym z najzdrowszych sezonowych przysmaków, które pojawiają się na polskich stołach wraz z nadejściem lata.

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