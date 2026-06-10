Są chrupiące, aromatyczne i dobre dla jelit. Tak zrobisz idealne małosolne

Natalia Jabłońska

Natalia Jabłońska

Nie potrzeba wielu składników, aby przygotować jeden z najbardziej lubianych smaków lata. Ogórki małosolne cenimy za świeżość, delikatną kwasowość i charakterystyczny aromat. Niewiele osób wie jednak, że krótki proces fermentacji sprawia, iż są nie tylko smaczne, ale też bogate w wartości odżywcze. Jak je przygotować i dlaczego warto je jeść?

Słoiki z ogórkami małosolnymi w zalewie z przyprawami, gotowe do procesu kiszenia.
Jak zrobić idealne ogórki małosolne?123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Czym są ogórki małosolne i czym różnią się od kiszonych?
  2. Jak zrobić domowe ogórki małosolne? Sprawdzony przepis
  3. Czy ogórki małosolne są zdrowe? Włącz je do diety

Czym są ogórki małosolne i czym różnią się od kiszonych?

Choć ogórki małosolne i kiszone przygotowuje się w bardzo podobny sposób, różni je przede wszystkim czas fermentacji. Ogórki małosolne dojrzewają zaledwie przez kilka dni, dzięki czemu zachowują charakterystyczną chrupkość, świeży smak i delikatną kwasowość.

Powstają w wyniku fermentacji mlekowej, czyli naturalnego procesu zachodzącego w warunkach beztlenowych. Bakterie kwasu mlekowego przekształcają cukry obecne w warzywach w kwas mlekowy, który działa jak naturalny konserwant i chroni produkt przed psuciem.

Do przygotowania ogórków małosolnych wykorzystuje się najczęściej młode ogórki gruntowe, koper, czosnek, chrzan oraz solankę. Po dwóch-trzech dniach fermentacji są już gotowe do jedzenia. Im dłużej pozostają w zalewie, tym bardziej przypominają klasyczne ogórki kiszone.

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Jak zrobić domowe ogórki małosolne? Sprawdzony przepis

Składniki:

  • 1,5 kg małych, świeżych ogórków gruntowych
  • mała główka czosnku
  • kilka gałązek świeżego kopru
  • około 8 cm korzenia chrzanu
  • kilka liści chrzanu (opcjonalnie)
  • 3-4 liście laurowe
  • 2 łyżki soli
  • 2 litry wody

Przygotowanie:

  1. Dokładnie umyj ogórki pod zimną bieżącą wodą. Możesz delikatnie odciąć ich końcówki.
  2. Opłucz koper, czosnek i chrzan. Korzeń chrzanu pokrój w plasterki lub słupki.
  3. Słoik lub kamionkę dokładnie wyparz wrzątkiem.
  4. Na dnie naczynia ułóż część kopru, czosnku, liść laurowy oraz kilka kawałków chrzanu.
  5. Włóż część ogórków, następnie ponownie dodaj przyprawy i kolejną warstwę ogórków.
  6. Na wierzchu ułóż pozostały koper.
  7. Zagotuj wodę i rozpuść w niej sól, zachowując proporcję: 1 łyżka soli na 1 litr wody.
  8. Gorącą zalewą zalej ogórki tak, aby były całkowicie przykryte.
  9. Słoik przykryj luźno pokrywką lub gazą, aby umożliwić swobodny przepływ powietrza.
  10. Odstaw w temperaturze pokojowej na 2-3 dni.

Jeśli zalejesz ogórki zimną, przegotowaną wodą z solą, proces fermentacji potrwa nieco dłużej - zwykle około 4-5 dni.

Świeży ogórek krojony na plastry na drewnianej desce, wyraźnie widoczna zielona skórka i soczysty miąższ.
Ogórki małosolne możemy jeść już po dwóch dniach od ich przygotowania123RF/PICSEL

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Czy ogórki małosolne są zdrowe? Włącz je do diety

Ogórki małosolne to nie tylko smaczna przekąska, ale także źródło wielu cennych składników odżywczych. Są niskokaloryczne - 100 gramów dostarcza zaledwie kilkanaście kalorii, dlatego mogą być elementem diety osób dbających o sylwetkę.

Proces fermentacji sprawia, że stają się naturalnym źródłem bakterii kwasu mlekowego, które wspierają mikroflorę jelitową. Dzięki temu mogą korzystnie wpływać na trawienie, pracę układu pokarmowego i odporność organizmu.

Ogórki małosolne zawierają również błonnik wspomagający pracę jelit oraz witaminy z grupy B, które uczestniczą w przemianach metabolicznych. Znajdziemy w nich także witaminy A, E, K oraz składniki mineralne, takie jak potas, magnez, wapń czy fosfor.

Warto pamiętać, że cenne substancje odżywcze znajdują się nie tylko w samych ogórkach, ale również w zalewie. Zawiera ona bakterie fermentacyjne i składniki mineralne, które przenikają do niej podczas kiszenia.

Mimo wielu zalet osoby ograniczające spożycie soli powinny zachować umiar. Zarówno ogórki małosolne, jak i ich zalewa zawierają spore ilości sodu. Dla większości osób są jednak wartościowym dodatkiem do codziennej diety i jednym z najzdrowszych sezonowych przysmaków, które pojawiają się na polskich stołach wraz z nadejściem lata.

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