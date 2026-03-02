Sałatka, która bije na głowę jarzynową. Sycąca, pożywna, a jaka pyszna

Święta wielkanocne zbliżają się wielkimi krokami. Dla tych, którzy już rozpoczęli planowanie świątecznego menu i nie wiedzą, na jaką sałatkę w tym roku się zdecydować mamy doskonałą propozycję. Sałatka warzywna za sprawą kilku genialnych dodatków sprawi, że domownicy i goście będą zajadać się ze smakiem.

Spis treści:

  1. Przedświąteczna "gorączka" i wiosenne porządki. Jak zaoszczędzić sobie stresu?
  2. Ta sałatka w mig znika ze stołu. Lepsza niż jarzynowa
  3. Sałatka warzywna z szynką na Wielkanoc. Przepis

Przedświąteczna "gorączka" i wiosenne porządki. Jak zaoszczędzić sobie stresu?

Wydawać by się mogło, że do tegorocznej Wielkanocy mamy jeszcze sporo czasu i nie trzeba jeszcze niczego planować. Codzienne obowiązki i rutyna sprawią jednak zapewne, że dni miną szybciej, niż mogłoby się wydawać. W efekcie może się okazać, że zabraknie czasu na zaplanowanie świątecznego menu, a co za tym idzie, zapewnimy sobie tuż przed Wielkanocą dawkę niepotrzebnego stresu. Przełom marca i kwietnia to bowiem w tym roku nie tylko czas pieczołowitego przygotowywania posiłków oraz deserów, ale również moment, w którym należy zadbać o przydomowe otoczenie - ogród i rośliny, ale też wykonać prace porządkowe po zimie. U Polaków czas przed Wielkanocą jest często też momentem na "odgruzowanie" domów i mieszkań oraz generalne porządki w garderobie czy kuchennych szafkach. Aby nie zostawiać wszystkiego na ostatnią chwilę, warto już teraz zaplanować to, co mamy w zamiarze odłożyć na potem - m.in. świąteczne przekąski i potrawy.

Ta sałatka w mig znika ze stołu. Lepsza niż jarzynowa

W polskich domach sałatki są nieodłącznym elementem każdych świąt - zarówno Wielkanocy, jak i Bożego Narodzenia. Pojawiają się też na stołach przy okazji imienin, urodzin czy innych rodzinnych uroczystości. Uwielbiamy je za to, że dobrze smakują, można przez kilka dni przechowywać je w lodówce, a ich przygotowanie nie jest skomplikowane. Od lat na polskich stołach króluje jarzynowa - sałatka wykonana z gotowanych marchewek, pietruszek, selera z dodatkiem ogórków kiszonych i nierzadko też jajek. Kluczowym składnikiem jest również majonez, który nadaje potrawie wyrazistego smaku. Jeśli jednak ta tradycyjna już ci się znudziła i chcesz w tym roku zrobić coś innego, doskonałą opcją będzie równie smaczne, a zdaniem wielu - jeszcze lepsza, sałatka na bazie warzyw - ziemniaków, marchewek i groszku konserwowego z dodatkiem wędliny, majonezu i przypraw. Zrobisz ją w równie łatwy sposób, a jej smak z pewnością pozytywnie zaskoczy domowników i gości. Podpowiadam, jak zrobić taką świąteczną przekąskę krok po kroku.

Sałatka jarzynowa z groszkiem, marchewką, ziemniakami i majonezem w dużej misce, udekorowana liściem sałaty i plasterkami warzyw, obok leży łyżka do nakładania.
Znudziła ci się już tradycyjna sałatka jarzynowa? Możesz przygotować ją w nieco odmienionym wydaniu Tomasz JastrzębowskiEast News

Sałatka warzywna z szynką na Wielkanoc. Przepis

Składniki:

  • 5 dużych ziemniaków
  • 1 duża marchewka
  • 4 jajka ugotowane na twardo
  • 7 ogórków kiszonych
  • 1 puszka zielonego groszku
  • 150 g gotowanej szynki
  • 1 łyżka posiekanego koperku
  • 3-4 łyżki majonezu
  • sól, pieprz do smaku

Sposób przygotowania:

  1. Ziemniaki ugotuj w mundurkach, w osolonej wodzie. Gdy będą miękkie ostudź i obierz. To samo zrób z marchewką.
  2. Obrane warzywa pokrój w kostkę.
  3. Jajka ugotuj na twardo, ostudź i posiekaj.
  4. Szynkę i ogórki pokrój w kostkę, ogórki odciśnij z nadmiaru płynu.
  5. W misce umieść pokrojone warzywa oraz jajka i szynkę.
  6. Dodaj majonez i przyprawy oraz posiekany koperek. Całość wymieszaj.

Gotowe!

