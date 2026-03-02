Spis treści: Przedświąteczna "gorączka" i wiosenne porządki. Jak zaoszczędzić sobie stresu? Ta sałatka w mig znika ze stołu. Lepsza niż jarzynowa Sałatka warzywna z szynką na Wielkanoc. Przepis

Przedświąteczna "gorączka" i wiosenne porządki. Jak zaoszczędzić sobie stresu?

Wydawać by się mogło, że do tegorocznej Wielkanocy mamy jeszcze sporo czasu i nie trzeba jeszcze niczego planować. Codzienne obowiązki i rutyna sprawią jednak zapewne, że dni miną szybciej, niż mogłoby się wydawać. W efekcie może się okazać, że zabraknie czasu na zaplanowanie świątecznego menu, a co za tym idzie, zapewnimy sobie tuż przed Wielkanocą dawkę niepotrzebnego stresu. Przełom marca i kwietnia to bowiem w tym roku nie tylko czas pieczołowitego przygotowywania posiłków oraz deserów, ale również moment, w którym należy zadbać o przydomowe otoczenie - ogród i rośliny, ale też wykonać prace porządkowe po zimie. U Polaków czas przed Wielkanocą jest często też momentem na "odgruzowanie" domów i mieszkań oraz generalne porządki w garderobie czy kuchennych szafkach. Aby nie zostawiać wszystkiego na ostatnią chwilę, warto już teraz zaplanować to, co mamy w zamiarze odłożyć na potem - m.in. świąteczne przekąski i potrawy.

Ta sałatka w mig znika ze stołu. Lepsza niż jarzynowa

W polskich domach sałatki są nieodłącznym elementem każdych świąt - zarówno Wielkanocy, jak i Bożego Narodzenia. Pojawiają się też na stołach przy okazji imienin, urodzin czy innych rodzinnych uroczystości. Uwielbiamy je za to, że dobrze smakują, można przez kilka dni przechowywać je w lodówce, a ich przygotowanie nie jest skomplikowane. Od lat na polskich stołach króluje jarzynowa - sałatka wykonana z gotowanych marchewek, pietruszek, selera z dodatkiem ogórków kiszonych i nierzadko też jajek. Kluczowym składnikiem jest również majonez, który nadaje potrawie wyrazistego smaku. Jeśli jednak ta tradycyjna już ci się znudziła i chcesz w tym roku zrobić coś innego, doskonałą opcją będzie równie smaczne, a zdaniem wielu - jeszcze lepsza, sałatka na bazie warzyw - ziemniaków, marchewek i groszku konserwowego z dodatkiem wędliny, majonezu i przypraw. Zrobisz ją w równie łatwy sposób, a jej smak z pewnością pozytywnie zaskoczy domowników i gości. Podpowiadam, jak zrobić taką świąteczną przekąskę krok po kroku.

Znudziła ci się już tradycyjna sałatka jarzynowa? Możesz przygotować ją w nieco odmienionym wydaniu Tomasz Jastrzębowski East News

Sałatka warzywna z szynką na Wielkanoc. Przepis

Składniki:

5 dużych ziemniaków

1 duża marchewka

4 jajka ugotowane na twardo

7 ogórków kiszonych

1 puszka zielonego groszku

150 g gotowanej szynki

1 łyżka posiekanego koperku

3-4 łyżki majonezu

sól, pieprz do smaku

Sposób przygotowania:

Ziemniaki ugotuj w mundurkach, w osolonej wodzie. Gdy będą miękkie ostudź i obierz. To samo zrób z marchewką. Obrane warzywa pokrój w kostkę. Jajka ugotuj na twardo, ostudź i posiekaj. Szynkę i ogórki pokrój w kostkę, ogórki odciśnij z nadmiaru płynu. W misce umieść pokrojone warzywa oraz jajka i szynkę. Dodaj majonez i przyprawy oraz posiekany koperek. Całość wymieszaj.

Gotowe!

Przekonaj się, jak prosto przygotować pyszne dania, które zachwycą rodzinę i gości. Inspiracje kulinarne czekają na ciebie kobieta.interia.pl/kuchnia. Odkryj nowe smaki i pomysły na każdy dzień.

Poznaj przepisy, które łączą smak, zdrowie i domowe ciepło Canva Pro INTERIA.PL

"Zdanowicz pomiędzy wersami". Najgorszy stan w życiu człowieka INTERIA.PL