Sałatka, która zastępuje obiad. Grillowany kurczak, ziemniaki i sos czosnkowy

Klaudia Kuryśko

Szukasz pomysłu na szybki obiad, który pokochają wszyscy domownicy? Ta sałatka spełni to zadanie. To sycące, proste i niesamowicie aromatyczne danie, które przygotujesz w mniej niż godzinę. Potrzebujesz tylko kilku składników, które znajdziesz w każdym sklepie spożywczym - to świetne danie na wiosenny weekend. Sprawdź, jak przygotować ten kulinarny hit i zachwyć swoją rodzinę!

Sałatka z grillowanym kurczakiem, ziemniakami, ogórkami i jajkiem w ceramicznej misce na drewnianym stole
Połączenie, które zawsze się sprawdza - kurczak, ziemniaki i sos

Spis treści:

  1. Połączenie, które zawsze się sprawdza - kurczak, ziemniaki i sos
  2. Sałatka z kurczakiem i ziemniakami - przepis krok po kroku
  3. Z czym można podawać sałatkę z kurczakiem i ziemniakami?
  4. Jak można urozmaicić sałatkę z kurczakiem i ziemniakami?

Połączenie, które zawsze się sprawdza - kurczak, ziemniaki i sos

Istnieją w kuchni połączenia, które zawsze się sprawdzają. To trio nie ma sobie równych. Soczysty kurczak, delikatne ziemniaki i wyrazisty sos czosnkowy tworzą kompozycję, które pomaskuje wielu. To kulinarny pewniak na rodzinne obiady, który będzie zaakceptowany przez większość - od najmłodszych domowników po prawdziwych smakoszy.

Dlaczego to połączenie jest tak skuteczne? Sekret tkwi w różnorodności struktur. Chrupiące, zgrillowane mięso i miękkie ziemniaki stanowią idealną bazę, którą spaja kremowy, czosnkowy sos. To danie proste i szybkie w przygotowaniu - nie potrzebujesz trudnodostępnych składników. Zobacz naszą propozycję na pyszną sałatkę, do której będziesz wracać z przyjemnością!

Sałatka z kurczakiem i ziemniakami - przepis krok po kroku

Z podanego przepisu wyjdzie ok. 4 porcje obiadowe, jeśli potraktujesz sałatkę jako dodatek to wystarczy na ok. 6-8 porcji. Jeśli potrzebujesz więcej, odpowiednio zwiększ proporcje.

Składniki:

  • 600 g ziemniaków (najlepiej typu A lub B - sałatkowe, które się nie rozpadają);
  • 500 g piersi z kurczaka;
  • 120 g groszku konserwowego lub kukurydzy konserwowej;
  • 1 czerwona cebula;
  • 3 ogórki kiszone;
  • 4 łyżki posiekanego koperku.

Marynata do kurczaka:

  • 2 łyżki oliwy lub oleju;
  • 1 ząbek czosnku;
  • sól, pieprz i odrobina słodkiej papryki.

Sos czosnkowy:

  • 2 łyżki majonezu;
  • 2 łyżki jogurtu naturalnego lub gęstej śmietany;
  • 2-3 ząbki czosnku;
  • sól i świeżo mielony pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Ziemniaki umyj i ugotuj w osolonej wodzie w mundurkach. Nie rozgotuj ich, muszą być miękkie, ale zwarte. Po ugotowaniu odcedź, wystudź i pokrój w większą kostkę.

Piersi z kurczaka oczyść i przekrój wzdłuż na cieńsze filety. Wymieszaj składniki marynaty i natrzyj nimi mięso. Jeśli masz czas to odstaw przynajmniej na kwadrans. Następnie rozgrzej patelnię grillową i kładź mięso. Grilluj po ok. 4-5 minut z każdej strony, aż kurczak dobrze się zarumieni. Zdejmij z ognia i pokrój w kostkę podobną do ziemniaków.

Cebulę i ogórki pokrój w drobną kosteczkę. Kukurydzę lub groszek dokładnie odsącz na sitku. W miseczce wymieszaj majonez, jogurt i przeciśnięty przez praskę czosnek. Dopraw solą i pieprzem.

W dużej misce umieść ziemniaki, grillowanego kurczaka, kukurydzę lub groszek, cebulę, ogórki oraz koperek. Dodaj sos czosnkowy i wszystko delikatnie wymieszaj, by nie rozbić kostek ziemniaków.

Do tego dania najlepiej wybrać ziemniaki sałatkowe.
Do tego dania najlepiej wybrać ziemniaki sałatkowe.Guzowski123RF/PICSEL

Z czym można podawać sałatkę z kurczakiem i ziemniakami?

Ta sałatka sama w sobie jest bardzo sycąca i może stanowić pełnowartościowy obiad. To idealna opcja na szybki lunch do pracy. Przy czym, jeśli chcesz ją zjeść później to sos czosnkowy warto dodać dopiero przed spożyciem - dzięki temu zachowasz lepszą teksturę mięsa i ziemniaków.

Poza tym może być dodatkiem do grilla. Jeśli organizujesz spotkanie w ogrodzie, ta sałatka będzie doskonałym towarzyszem dla szaszłyków, grillowanych warzyw czy karkówki. Jej kremowa konsystencja świetnie balansuje dymny smak pieczonych mięs.

Dobrze odnajdzie się również w towarzystwie świeżego pieczywa. Chrupiąca bagietka czosnkowa, domowa ciabatta lub chlebki pita to strzał w dziesiątkę. Możesz nimi "wybierać" sos z dna miski. Jeśli chcesz dodać nieco lekkości, podaj ją na liściach świeżej sałaty rzymskiej lub w towarzystwie pomidorków koktajlowych z odrobiną octu balsamicznego.

Jak można urozmaicić sałatkę z kurczakiem i ziemniakami?

Ten przepis to świetna baza, którą możesz dowolnie modyfikować w zależności od tego, co akurat masz w lodówce. Jeśli chcesz nadać jej więcej struktury dodaj coś chrupiącego np. uprażone ziarna słonecznika, prażona cebulka, pestki dyni lub płatki migdałów.

Jeśli lubisz owocowe nuty w daniach to możesz pokusić się o dodanie kwaśnego jabłka. Zamiast kiszonych ogórków możesz sięgnąć po te w zalewie octowej lub świeże. W tej sałatce dobrze odnajdzie się również jajko. Poza tym można nieco podkręcić sos dodając łyżeczkę miodu i odrobinę musztardy dijon.

