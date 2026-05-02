Sałatka, która zastępuje obiad. Grillowany kurczak, ziemniaki i sos czosnkowy
Szukasz pomysłu na szybki obiad, który pokochają wszyscy domownicy? Ta sałatka spełni to zadanie. To sycące, proste i niesamowicie aromatyczne danie, które przygotujesz w mniej niż godzinę. Potrzebujesz tylko kilku składników, które znajdziesz w każdym sklepie spożywczym - to świetne danie na wiosenny weekend. Sprawdź, jak przygotować ten kulinarny hit i zachwyć swoją rodzinę!
Spis treści:
- Połączenie, które zawsze się sprawdza - kurczak, ziemniaki i sos
- Sałatka z kurczakiem i ziemniakami - przepis krok po kroku
- Z czym można podawać sałatkę z kurczakiem i ziemniakami?
- Jak można urozmaicić sałatkę z kurczakiem i ziemniakami?
Połączenie, które zawsze się sprawdza - kurczak, ziemniaki i sos
Istnieją w kuchni połączenia, które zawsze się sprawdzają. To trio nie ma sobie równych. Soczysty kurczak, delikatne ziemniaki i wyrazisty sos czosnkowy tworzą kompozycję, które pomaskuje wielu. To kulinarny pewniak na rodzinne obiady, który będzie zaakceptowany przez większość - od najmłodszych domowników po prawdziwych smakoszy.
Dlaczego to połączenie jest tak skuteczne? Sekret tkwi w różnorodności struktur. Chrupiące, zgrillowane mięso i miękkie ziemniaki stanowią idealną bazę, którą spaja kremowy, czosnkowy sos. To danie proste i szybkie w przygotowaniu - nie potrzebujesz trudnodostępnych składników. Zobacz naszą propozycję na pyszną sałatkę, do której będziesz wracać z przyjemnością!
Sałatka z kurczakiem i ziemniakami - przepis krok po kroku
Z podanego przepisu wyjdzie ok. 4 porcje obiadowe, jeśli potraktujesz sałatkę jako dodatek to wystarczy na ok. 6-8 porcji. Jeśli potrzebujesz więcej, odpowiednio zwiększ proporcje.
Składniki:
- 600 g ziemniaków (najlepiej typu A lub B - sałatkowe, które się nie rozpadają);
- 500 g piersi z kurczaka;
- 120 g groszku konserwowego lub kukurydzy konserwowej;
- 1 czerwona cebula;
- 3 ogórki kiszone;
- 4 łyżki posiekanego koperku.
Marynata do kurczaka:
- 2 łyżki oliwy lub oleju;
- 1 ząbek czosnku;
- sól, pieprz i odrobina słodkiej papryki.
Sos czosnkowy:
- 2 łyżki majonezu;
- 2 łyżki jogurtu naturalnego lub gęstej śmietany;
- 2-3 ząbki czosnku;
- sól i świeżo mielony pieprz do smaku.
Sposób przygotowania:
Ziemniaki umyj i ugotuj w osolonej wodzie w mundurkach. Nie rozgotuj ich, muszą być miękkie, ale zwarte. Po ugotowaniu odcedź, wystudź i pokrój w większą kostkę.
Piersi z kurczaka oczyść i przekrój wzdłuż na cieńsze filety. Wymieszaj składniki marynaty i natrzyj nimi mięso. Jeśli masz czas to odstaw przynajmniej na kwadrans. Następnie rozgrzej patelnię grillową i kładź mięso. Grilluj po ok. 4-5 minut z każdej strony, aż kurczak dobrze się zarumieni. Zdejmij z ognia i pokrój w kostkę podobną do ziemniaków.
Cebulę i ogórki pokrój w drobną kosteczkę. Kukurydzę lub groszek dokładnie odsącz na sitku. W miseczce wymieszaj majonez, jogurt i przeciśnięty przez praskę czosnek. Dopraw solą i pieprzem.
W dużej misce umieść ziemniaki, grillowanego kurczaka, kukurydzę lub groszek, cebulę, ogórki oraz koperek. Dodaj sos czosnkowy i wszystko delikatnie wymieszaj, by nie rozbić kostek ziemniaków.
Z czym można podawać sałatkę z kurczakiem i ziemniakami?
Ta sałatka sama w sobie jest bardzo sycąca i może stanowić pełnowartościowy obiad. To idealna opcja na szybki lunch do pracy. Przy czym, jeśli chcesz ją zjeść później to sos czosnkowy warto dodać dopiero przed spożyciem - dzięki temu zachowasz lepszą teksturę mięsa i ziemniaków.
Poza tym może być dodatkiem do grilla. Jeśli organizujesz spotkanie w ogrodzie, ta sałatka będzie doskonałym towarzyszem dla szaszłyków, grillowanych warzyw czy karkówki. Jej kremowa konsystencja świetnie balansuje dymny smak pieczonych mięs.
Dobrze odnajdzie się również w towarzystwie świeżego pieczywa. Chrupiąca bagietka czosnkowa, domowa ciabatta lub chlebki pita to strzał w dziesiątkę. Możesz nimi "wybierać" sos z dna miski. Jeśli chcesz dodać nieco lekkości, podaj ją na liściach świeżej sałaty rzymskiej lub w towarzystwie pomidorków koktajlowych z odrobiną octu balsamicznego.
Jak można urozmaicić sałatkę z kurczakiem i ziemniakami?
Ten przepis to świetna baza, którą możesz dowolnie modyfikować w zależności od tego, co akurat masz w lodówce. Jeśli chcesz nadać jej więcej struktury dodaj coś chrupiącego np. uprażone ziarna słonecznika, prażona cebulka, pestki dyni lub płatki migdałów.
Jeśli lubisz owocowe nuty w daniach to możesz pokusić się o dodanie kwaśnego jabłka. Zamiast kiszonych ogórków możesz sięgnąć po te w zalewie octowej lub świeże. W tej sałatce dobrze odnajdzie się również jajko. Poza tym można nieco podkręcić sos dodając łyżeczkę miodu i odrobinę musztardy dijon.