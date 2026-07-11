Spis treści: Arbuz i ser feta. Dlaczego to połączenie jest tak uwielbiane? Sałatka z arbuzem i fetą do potraw z grilla. Przepis krok po kroku

Arbuz i ser feta. Dlaczego to połączenie jest tak uwielbiane?

Nie każdy ma odwagę łączyć słodkie i słone smaki w potrawach, najczęściej z obawy o kulinarny niewypał. Tymczasem takie urozmaicenia mogą być strzałem w dziesiątkę. Jeśli jeszcze nie próbowaliście zestawić ze sobą arbuza i sera feta, warto spróbować, aby przekonać się co oferuje taka kombinacja. Połączenie tych dwóch skrajnie odmiennych smaków to idealny balans między słodyczą a słonością. Soczysty, słodki owoc w towarzystwie wyrazistego, słonego, kremowego sera daje wyjątkowe orzeźwienie. To śródziemnomorskie zestawienie, które jest tradycyjne m.in. dla kuchni greckiej czy bułgarskiej, nie tylko wspaniale oddziałuje na kubki smakowe ale również naturalnie chłodzi organizm w upalne dni. Sód zawarty w serze feta tłumi receptory goryczy i jednocześnie uwydatnia naturalną słodycz arbuza. Dzięki temu smak owocu wydaje się jeszcze bardziej wyrazisty.

Słony ser i słodki arbuz świetnie ze sobą współgrają. Połączenie tych smaków sprawia, że potrawa staje się niezwyle orzeźwiająca 123RF/PICSEL

Sałatka z arbuzem i fetą do potraw z grilla. Przepis krok po kroku

Z sera feta i arbuza najprościej jest przygotować sałatkę, która sprawdzi się wyśmienicie jako kolacja w upalne dni czy też dodatek serwowany podczas garden party. Wspaniale komponuje się z grillowanym mięsem czy szaszłykami. Wykonanie tego rarytasu jest naprawdę banalne, a z uwagi na trwający obecnie sezon na arbuzy, wszystkie składniki kupisz w pobliskim sklepie. Oto co będzie potrzebne.

Składniki:

Ulubiona sałata lub mix sałat

Większy kawałek arbuza bez pestek, pokrojonego w kostkę

Ser feta pokrojony w kostkę

Kilka sztuk czarnych oliwek

1/4 małej czerwonej cebuli

1 łyżka posiekanej mięty

Sos winegret: 1 łyżka płynnego miodu, 1 łyżka soku z cytryny, 1 łyżka oliwy lub oleju

Sposób przygotowania:

Sałatę umyj, osusz, umieść z misce. Dodaj pokrojone na pół oliwki, cebulę pokrojoną w cienkie piórka, arbuza i ser feta. Przed samym podaniem wymieszaj w osobnym naczyniu składniki na sos i polej składniki. Wszystko delikatnie wymieszaj i posyp listkami świeżej mięty. W razie konieczności dopraw.





"Ewa gotuje": Placuszki z dyni Polsat