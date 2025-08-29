Szybka sałatka makaronowa - pomysł na obiad w 15 minut

Sałatka makaronowa to nie tylko dodatek do grilla czy imprezowy klasyk. To także świetny sposób na pełnowartościowy posiłek, który bez problemu może zastąpić obiad. Wystarczy ugotować ulubiony makaron, dorzucić kilka warzyw, źródło białka i zdrowe tłuszcze, a całość połączyć aromatycznym sosem. Efekt? Danie, które jest jednocześnie sycące, zdrowe i wyjątkowo proste w przygotowaniu.

Dlaczego sałatka makaronowa to dobry obiad?

Powód jest prosty - makaron daje energię, warzywa dostarczają witamin i błonnika, a dodatki w postaci sera, mięsa, ryby czy strączków czynią całość zbilansowanym posiłkiem. Taka sałatka świetnie sprawdzi się zarówno w domu, jak i jako lunch do pracy. W porównaniu z klasycznym obiadem wymaga mniej czasu i mniej naczyń do zmywania, a efekt jest równie satysfakcjonujący.

Jakie dodatki warto wybrać?

Dzięki dobrze dobranym dodatkom jedna miska sałatki może być kompletnym, odżywczym obiadem.

Warzywa świeże - pomidorki koktajlowe, ogórek, papryka, rukola czy szpinak. Warzywa marynowane lub suszone - suszone pomidory, oliwki, papryczki peperoni. Źródła białka - grillowany kurczak, tuńczyk, mozzarella, feta, a także ciecierzyca czy soczewica. Zdrowe tłuszcze - oliwa, pestki dyni, orzechy włoskie, awokado. Zioła i przyprawy - bazylia, oregano, czosnek, pieprz cytrynowy - to one podkręcają smak.

Największą zaletą sałatki makaronowej jest jej uniwersalność. Możesz przygotować ją z tego, co akurat masz w lodówce. To świetny sposób na wykorzystanie resztek pieczonego mięsa, warzyw z obiadu czy sera, który został w opakowaniu. W kilka minut powstaje danie, które nie tylko nasyci, ale też ucieszy oko kolorami i świeżością.

Przepis na sałatkę makaronową z rukolą, suszonymi pomidorami i kiełbasą

Składniki:

250 g makaronu świderki (fusilli),

100 g kiełbasy z kurczaka pokrojonej w kostkę lub salami,

100 g mozzarelli w kulkach (pokrojonych na mniejsze kawałki),

garść rukoli,

6-7 suszonych pomidorów w oliwie,

kilka czarnych oliwek,

1 papryczka pepperoni (opcjonalnie),

2 łyżki oliwy z oliwek (najlepiej z zalewy po pomidorach),

1 łyżka soku z cytryny,

sól, pieprz, oregano do smaku.

Przygotowanie:

Makaron ugotuj al dente, odcedź i ostudź. W dużej misce wymieszaj makaron z pokrojoną kiełbasą, mozzarellą, suszonymi pomidorami i oliwkami. Dodaj rukolę i pokrojoną papryczkę. Skrop całość oliwą i sokiem z cytryny, dopraw solą, pieprzem i oregano. Wymieszaj i podawaj od razu - solo lub z kromką chrupiącego pieczywa.

Sałatkę makaronową możesz przygotować z ciecierzycą w wersji wegetariańskiej The Washington Post Getty Images

