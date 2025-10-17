W dzień Wszystkich Świętych wiele osób spodziewa się odwiedzin krewnych. Jeśli jednak to my wybieramy się do rodziny na okolicznościowy obiad, to wówczas warto również coś przygotować i przynieść, by w ten sposób wyrazić wdzięczność za zaproszenie oraz zwiększyć różnorodność potraw na stole. Do tego celu doskonale sprawdzi się pożywna sałatka z mięsem, która nie wymaga podgrzewania. Jednak jaką przygotować? Wybierz jedną z poniższych propozycji!

Spis treści: Przepis na kolorową sałatkę z wędzonym kurczakiem i jajkiem Przepis na klasyczną, pożywną sałatkę gyros Przepis na pikantną sałatkę z indykiem i musztardą francuską

Przepis na kolorową sałatkę z wędzonym kurczakiem i jajkiem

Kolorowa sałatka z wędzonym kurczakiem to genialne połączenie zróżnicowanych smaków. Do jej przygotowania potrzebne będą następujące składniki:

400 g wędzonego filetu z kurczaka;

2 jajka;

80 g pora;

1 cebula czerwona;

1 duża papryka czerwona;

1 mała puszka groszku konserwowego;

1 mała puszka kukurydzy konserwowej;

1 łyżeczka chrzanu;

3 łyżki majonezu;

sól i pieprz.

Sposób przygotowania:

Wędzony filet z kurczaka należy pokroić w kostkę. Podobnie postępujemy z cebulą czerwoną i papryką - je również tniemy w kostkę, pora szatkujemy. Pokrojone składniki wrzucamy do dużej miski. Następnie gotujemy jajka na twardo, po czym obieramy je ze skorupek i w osobnej miseczce rozdrabniamy za pomocą widelca. Wrzucamy je do miski z innymi składnikami. Dodajemy puszkę groszku i kukurydzy oraz chrzan i majonez. Doprawiamy solą i pieprzem, a następnie całość porządnie mieszamy. W razie konieczności możemy dodać nieco więcej majonezu lub dodatkowo przyprawić.

Gotową sałatkę możemy serwować razem z pieczywem czosnkowym. Ciekawą opcją okazuje się również udekorowanie całości poszatkowanym koperkiem bądź szczyptą włoskich ziół.

Jak przygotować pyszną sałatkę na Wszystkich Świętych? Canva Pro INTERIA.PL

Przepis na klasyczną, pożywną sałatkę gyros

Sałatka gyros bardzo często gości na stołach Polaków. Istnieje jej wiele wariantów, my natomiast polecamy wykonać ten klasyczny. Co jest potrzebne do zrobienia owej sałatki? Oto niezbędne składniki:

500 g filetu z piersi kurczaka;

1 puszka kukurydzy konserwowej;

150 g kapusty pekińskiej;

3-4 ogórki kiszone;

1 cebula czerwona;

1 duży pomidor malinowy;

2 łyżki przyprawy gyros

4 łyżki majonezu;

3 łyżki keczupu;

olej rzepakowy do smażenia.

Sposób przygotowania:

Kurczaka oczyszczamy z błon i przerostów, a następnie kroimy w kostkę. Mieszamy go z przyprawą gyros. Jeśli używamy mieszanki bez soli, to wówczas musimy pamiętać o dosoleniu mięsa. Smażymy kurczaka na patelni, aż się pięknie zarumieni, a następnie przekładamy go do dużej miski. Czerwoną cebulę drobno szatkujemy i układamy ją na kurczaku. Następnie polewamy całość keczupem, tworząc w ten sposób kolejną warstwę. Ogórki oraz pomidora kroimy w kostkę i umieszczamy wszystko w misce - kolejna warstwa gotowa. Posypujemy całość kukurydzą konserwową, a następnie uzupełniamy dokładnie majonezem. Na sam wierzch kładziemy poszatkowaną kapustę pekińską. Sałatka gotowa!

Sałatka gyros z całą pewnością zachwyci twoich bliskich. Co ciekawe - jeśli zostanie ci jej resztka, to możesz z niej zrobić smacznego wrapa. Wystarczy zawinąć sałatkę w placek od tortilli i zapiec chwilę w piekarniku.

Przepis na pikantną sałatkę z indykiem i musztardą francuską

Ta sałatka z pewnością spodoba się miłośnikom ostrzejszych smaków. Do jej przyrządzenia potrzebna będzie papryczka chili oraz musztarda francuska, która doda całej potrawie wyjątkowej struktury. Oto lista potrzebnych składników:

400 g filetu z piersi indyka;

100 g roszponki;

50 g sałaty lodowej;

200 g pomidorków koktajlowych;

1 cebula czerwona;

20 ml oliwy;

5 ml soku z cytryny;

1 papryczka chili;

2 łyżki musztardy francuskiej;

sól i pieprz.

Sposób przygotowania:

Filet z indyka kroimy w kostkę, doprawiamy solą i pieprzem, a następnie smażymy do porządnego zarumienienia. Gotowe mięso przekładamy do dużej miski. Pomidorki koktajlowe przekrawamy w pół, dodajemy do mięsa. Cebulę czerwoną kroimy w drobną kostkę i także przekładamy do miski z innymi składnikami. Uzupełniamy wszystko poszatkowaną sałatą lodową oraz roszponką. Bierzemy osobną miseczkę, wlewamy do niej 20 ml oliwy, 5 ml soku z cytryny oraz bardzo drobno pokrojoną i pozbawioną pestek papryczkę chili (uważamy, by nie dotykać po jej krojeniu oczu - w przeciwnym razie będzie piec). Mieszamy całość i wlewamy do miski ze składnikami. Na koniec uzupełniamy wszystko musztardą francuską. Bierzemy dwie duże łyżki i całość porządnie mieszamy. Po tym potrawa będzie gotowa.

Sałatka z indykiem doskonale smakuje z bruschettą. Jeśli nie przepadamy za pikantnymi daniami, możemy pominąć dodatek papryczki chili.

