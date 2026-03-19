Sąsiadka dodaje to do faszerowanych jajek. Są niezwykle kremowe i zaskakują smakiem
Faszerowane jajka to prawdziwy rarytas, który coraz częściej pojawia się na wielkanocnnych stołach w Polsce. Chociaż najlepiej smakują z dodatkami, te z pieczarkami, tuńczykiem czy wędzonym łososiem to już klasyki. Jeśli jednak masz ochotę na coś nowego i nieco bardziej oryginalnego, ten przepis może okazać się strzałem w dziesiątkę.
Spis treści:
- Wielkanocna klasyka w nowoczesnym wydaniu
- Jak przygotować jajka faszerowane z awokado?
- Dlaczego warto sięgnąć po awokado?
Wielkanocna klasyka w nowoczesnym wydaniu
W polskiej tradycji wielkanocnej jajka mają szczególne znaczenie - symbolizują życie, odrodzenie i nowy początek. Nic więc dziwnego, że pojawiają się na stołach w wielu odsłonach, a jedną z najpopularniejszych są jajka faszerowane. Ich przygotowanie opiera się na prostym schemacie: ugotowane na twardo jajka kroi się na pół, wyjmuje żółtka, a następnie łączy je z dodatkami i ponownie nadziewa białka.
Choć klasyczne przepisy na jajka faszerowane z pieczarkami lub rybą cieszą się niesłabnącą popularnością, są też osoby, które poszukują nowych smaków i lubią eksperymenty w kuchni. Wśród nich króluje jedna wersja - jajka faszerowane z awokado. Jak je przygotować?
Jak przygotować jajka faszerowane z awokado?
Składniki:
- 5 jajek ugotowanych na twardo
- 1 dojrzałe awokado
- 2 łyżki majonezu
- szczypiorek
- świeża rzeżucha
- 2 łyżeczki soku z cytryny
- sól i pieprz do smaku
Przygotowanie:
- Jajka włóż do garnka z zimną wodą, zagotuj i gotuj przez 8-10 minut. Następnie zalej je zimną wodą, aby zatrzymać proces gotowania.
- Obierz jajka i przekrój je wzdłuż na połówki. Wyjmij żółtka i przełóż je do miski.
- Dodaj majonez i rozgnieć żółtka na gładką masę.
- Awokado przekrój, usuń pestkę, a miąższ posiekaj i dodaj do masy jajecznej. Wszystko razem zblenduj lub rozgnieć widelcem.
- Dodaj drobno posiekany szczypiorek, sok z cytryny oraz przyprawy. Całość dokładnie wymieszaj.
- Przygotowanym farszem wypełnij połówki białek.
- Na koniec posyp jajka świeżymi ziołami, oprósz pieprzem i opcjonalnie skrop oliwą.
Dlaczego warto sięgnąć po awokado?
Dodanie do przepisu awokado to nie tylko kwestia smaku, ale także wartości odżywczych. Owoc ten zawiera dużą ilość zdrowych tłuszczów, w tym kwas oleinowy, który pomaga obniżać poziom "złego" cholesterolu i wspiera pracę serca. Regularne spożywanie awokado może również zmniejszać ryzyko rozwoju miażdżycy.
To także bogate źródło witamin C, E i A, które działają jako przeciwutleniacze i wspierają organizm w walce z wolnymi rodnikami. Obecność witamin z grupy B oraz potasu korzystnie wpływa na układ nerwowy, a zawarty w awokado kwas foliowy jest szczególnie ważny dla kobiet w ciąży.
Należy jednak pamiętać, że z uwagi na dużą zawartość tłuszczu awokado jest owocem stosunkowo wysokokalorycznym. W 100 g awokado znajduje się ok. 160 kalorii, co oznacza, że średniej wielkości owoc zawiera około 400 kalorii. W połączeniu z majonezem tworzy dość kaloryczną przekąskę, dlatego przygotowując faszerowane jajka na wielkanocny stół nie przesadzajmy z ich ilością.
