Sąsiadka dodaje to do faszerowanych jajek. Są niezwykle kremowe i zaskakują smakiem

Wielkanocna klasyka w nowoczesnym wydaniu

W polskiej tradycji wielkanocnej jajka mają szczególne znaczenie - symbolizują życie, odrodzenie i nowy początek. Nic więc dziwnego, że pojawiają się na stołach w wielu odsłonach, a jedną z najpopularniejszych są jajka faszerowane. Ich przygotowanie opiera się na prostym schemacie: ugotowane na twardo jajka kroi się na pół, wyjmuje żółtka, a następnie łączy je z dodatkami i ponownie nadziewa białka.

Choć klasyczne przepisy na jajka faszerowane z pieczarkami lub rybą cieszą się niesłabnącą popularnością, są też osoby, które poszukują nowych smaków i lubią eksperymenty w kuchni. Wśród nich króluje jedna wersja - jajka faszerowane z awokado. Jak je przygotować?

Jak przygotować jajka faszerowane z awokado?

Składniki:

5 jajek ugotowanych na twardo

1 dojrzałe awokado

2 łyżki majonezu

szczypiorek

świeża rzeżucha

2 łyżeczki soku z cytryny

sól i pieprz do smaku

Przygotowanie:

Jajka włóż do garnka z zimną wodą, zagotuj i gotuj przez 8-10 minut. Następnie zalej je zimną wodą, aby zatrzymać proces gotowania. Obierz jajka i przekrój je wzdłuż na połówki. Wyjmij żółtka i przełóż je do miski. Dodaj majonez i rozgnieć żółtka na gładką masę. Awokado przekrój, usuń pestkę, a miąższ posiekaj i dodaj do masy jajecznej. Wszystko razem zblenduj lub rozgnieć widelcem. Dodaj drobno posiekany szczypiorek, sok z cytryny oraz przyprawy. Całość dokładnie wymieszaj. Przygotowanym farszem wypełnij połówki białek. Na koniec posyp jajka świeżymi ziołami, oprósz pieprzem i opcjonalnie skrop oliwą.

Jajka do faszerowania najlepiej ugotować na twardo 123RF/PICSEL

Dlaczego warto sięgnąć po awokado?

Dodanie do przepisu awokado to nie tylko kwestia smaku, ale także wartości odżywczych. Owoc ten zawiera dużą ilość zdrowych tłuszczów, w tym kwas oleinowy, który pomaga obniżać poziom "złego" cholesterolu i wspiera pracę serca. Regularne spożywanie awokado może również zmniejszać ryzyko rozwoju miażdżycy.

To także bogate źródło witamin C, E i A, które działają jako przeciwutleniacze i wspierają organizm w walce z wolnymi rodnikami. Obecność witamin z grupy B oraz potasu korzystnie wpływa na układ nerwowy, a zawarty w awokado kwas foliowy jest szczególnie ważny dla kobiet w ciąży.

Należy jednak pamiętać, że z uwagi na dużą zawartość tłuszczu awokado jest owocem stosunkowo wysokokalorycznym. W 100 g awokado znajduje się ok. 160 kalorii, co oznacza, że średniej wielkości owoc zawiera około 400 kalorii. W połączeniu z majonezem tworzy dość kaloryczną przekąskę, dlatego przygotowując faszerowane jajka na wielkanocny stół nie przesadzajmy z ich ilością.

