Ponoć na wschodzie Polski przepis ten jest dobrze znany, a danie jest popularne w różnych kuchniach Europy wschodniej. Składniki na nadzienie są bardzo proste, żadnych egzotycznych ingrediencji, po prostu to, co można przynieść z własnego ogródka: spory pęk cebulki dymki, do tego kilka jaj. Ten prosty i smaczny duet zatopiony jest w cieście na bazie maślanki lub kefiru. Wszystko doprawione solą i pieprzem i zapieczone na złoty kolor!
To smakowite ciasto łączące bogaty ale łagodny smak jajek z ostrą cebulką szczególnie lubię zajadać na śniadanie. Świetnie sprawdza się też jako prowiant na różnego rodzaju wycieczki. W towarzystwie sałatki lub zupy, np. chłodnika będzie stanowić doskonały lekki lunch.
Ponieważ jest to przepis z rodzaju "coś z niczego", można go wykorzystać jako koło ratunkowe w różnych nieprzewidzianych sytuacjach np. aby poczęstować niezapowiedzianych gości.
Wytrawne ciasto z jajkiem i szczypiorem
Składniki
Ciasto
- 500 g mąki pszennej
- 250 ml kefiru lub maślanki
- 2 jajka
- 80 ml oleju lub 70 g roztopionego masła
- 1 łyżeczka soli
- 2 łyżeczki proszku do pieczenia
Nadzienie
- 6 jajek ugotowanych na twardo
- 2–3 pęczki cebuli dymki (zielony szczypior wraz z niewielką częścią białą)
- 50 g masła
- sól i świeżo mielony pieprz
Do posmarowania
- 1 roztrzepane jajko
Przygotowanie
Ugotowane jajka pokrój w drobną kostkę. Szczypior drobno posiekaj i wymieszaj z ciepłym roztopionym masłem. Dodaj jajka, dopraw solą i pieprzem.
W misce wymieszaj kefir, jajka i olej. Dodaj mąkę z proszkiem do pieczenia i solą. Wyrób miękkie, elastyczne ciasto.
Podziel ciasto na dwie części (około 2/3 i 1/3). Większą częścią wyłóż formę do pieczenia. Rozłóż równomiernie farsz. Przykryj drugą częścią ciasta i dokładnie zlep brzegi. Posmaruj wierzch jajkiem i zrób mały otwór pośrodku, aby para mogła uchodzić.
Piecz przez 40-45 minut w temperaturze 180°C (góra-dół), aż wierzch będzie mocno złocisty i równomiernie zarumieniony.
Po wyjęciu warto posmarować wierzch odrobiną masła i przykryć ściereczką na 10-15 minut.
Można podawać z kleksem kwaśniej śmietany.