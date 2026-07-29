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Sąsiadka zdradziła mi swój sekretny przepis. Teraz uwielbiam zajadać to wytrawne ciasto na śniadanie

InteriaKobieta Redakcja

Czasami z prostych i niedrogich składników można wyczarować przepyszne dania. Przepisem na to wytrawne ciasto z jajkiem i szczypiorem podzieliła się ze mną sąsiadka. Od tego czasu na stałe wszedł on do mojego menu.

Wytrawne ciasto z jajkiem i szczypiorem w naczyniu do zapiekania, z jedną porcją na metalowej łopatce.
Ciasto z jajkiem i cebulką dymką to doskonała propozycja na śniadanie123RF/PICSEL

Ponoć na wschodzie Polski przepis ten jest dobrze znany, a danie jest popularne w różnych kuchniach Europy wschodniej. Składniki na nadzienie są bardzo proste, żadnych egzotycznych ingrediencji, po prostu to, co można przynieść z własnego ogródka: spory pęk cebulki dymki, do tego kilka jaj. Ten prosty i smaczny duet zatopiony jest w cieście na bazie maślanki lub kefiru. Wszystko doprawione solą i pieprzem i zapieczone na złoty kolor!

To smakowite ciasto łączące bogaty ale łagodny smak jajek z ostrą cebulką szczególnie lubię zajadać na śniadanie. Świetnie sprawdza się też jako prowiant na różnego rodzaju wycieczki. W towarzystwie sałatki lub zupy, np. chłodnika będzie stanowić doskonały lekki lunch.

Ponieważ jest to przepis z rodzaju "coś z niczego", można go wykorzystać jako koło ratunkowe w różnych nieprzewidzianych sytuacjach np. aby poczęstować niezapowiedzianych gości.

Wytrawne ciasto z jajkiem i szczypiorem

Składniki

Ciasto

  • 500 g mąki pszennej
  • 250 ml kefiru lub maślanki
  • 2 jajka
  • 80 ml oleju lub 70 g roztopionego masła
  • 1 łyżeczka soli
  • 2 łyżeczki proszku do pieczenia

Nadzienie

  • 6 jajek ugotowanych na twardo
  • 2–3 pęczki cebuli dymki (zielony szczypior wraz z niewielką częścią białą)
  • 50 g masła
  • sól i świeżo mielony pieprz

Do posmarowania

  • 1 roztrzepane jajko

Przygotowanie

Ugotowane jajka pokrój w drobną kostkę. Szczypior drobno posiekaj i wymieszaj z ciepłym roztopionym masłem. Dodaj jajka, dopraw solą i pieprzem.

W misce wymieszaj kefir, jajka i olej. Dodaj mąkę z proszkiem do pieczenia i solą. Wyrób miękkie, elastyczne ciasto.

Podziel ciasto na dwie części (około 2/3 i 1/3). Większą częścią wyłóż formę do pieczenia. Rozłóż równomiernie farsz. Przykryj drugą częścią ciasta i dokładnie zlep brzegi. Posmaruj wierzch jajkiem i zrób mały otwór pośrodku, aby para mogła uchodzić.

Piecz przez 40-45 minut w temperaturze 180°C (góra-dół), aż wierzch będzie mocno złocisty i równomiernie zarumieniony.

Po wyjęciu warto posmarować wierzch odrobiną masła i przykryć ściereczką na 10-15 minut.

Można podawać z kleksem kwaśniej śmietany.

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