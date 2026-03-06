Spis treści: Kiszka ziemniaczana. Jej sekret tkwi w prostocie Jak przygotować kiszkę ziemniaczaną krok po kroku? Co zrobić, by kiszka ziemniaczana nie pękła?

Kiszka ziemniaczana. Jej sekret tkwi w prostocie

Są potrawy, które nie potrzebują wyszukanych składników ani skomplikowanych technik, by zachwycać smakiem. Jedną z nich jest kiszka ziemniaczana - sycące, proste danie wywodzące się ze wschodnich tradycji kulinarnych, dziś najmocniej kojarzone z Podlasiem i Kurpiami. Jej korzenie sięgają kuchni białoruskiej, ale podobne wersje spotkamy także na Litwie czy Ukrainie.

Sekret kiszki tkwi w prostocie: ziemniaki, boczek, cebula i przyprawy zamknięte w naturalnej osłonce. W piekarniku całość nabiera chrupiącej skórki i intensywnego aromatu. Wiele osób obawia się jednak przygotowania jej w domu - jelita potrafią pękać, a farsz wypływać. Wystarczy jednak trzymać się kilku zasad, by uzyskać idealny efekt: sprężystą strukturę w środku i złocistą skórkę na zewnątrz.

Jak przygotować kiszkę ziemniaczaną krok po kroku?

Składniki:

2 kg obranych ziemniaków

500 g surowego, tłustego boczku

2 cebule

sól i pieprz do smaku

2 łyżeczki majeranku

jelita wieprzowe (28-30 mm)

Wykonanie:

Ziemniaki obierz, ugotuj w osolonej wodzie do miękkości, odcedź i pozostaw do odparowania. Następnie dokładnie utłucz na gładką, zwartą masę. Boczek pokrój w drobną kostkę i wytop na patelni, aż lekko się zarumieni. Dodaj posiekaną cebulę i smaż razem do zeszklenia i złotego koloru. Połącz ziemniaki z boczkiem i cebulą, dokładnie wymieszaj. Dopraw solą, pieprzem i majerankiem, stopniowo próbując farszu, by uzyskać wyrazisty smak. Jelita dokładnie przepłucz i namocz w ciepłej wodzie przez około 30 minut, aby stały się elastyczne. Nadziewaj je farszem luźno - zbyt ciasne wypełnienie może spowodować pękanie podczas pieczenia. Końce zawiąż sznurkiem i ułóż kiszki na blasze wyłożonej papierem. Piecz w 180 st. C. przez 40-50 minut, aż osłonka stanie się rumiana i chrupiąca; pod koniec możesz włączyć funkcję grilla.

Podstawą dania są tłuczone ziemniaki stepanishchev va stepanishchev va 123RF/PICSEL

Co zrobić, by kiszka ziemniaczana nie pękła?

Aby kiszka ziemniaczana zachowała ładny kształt i nie pękała podczas pieczenia lub parzenia, musimy zwrócić uwagę na kilka szczegółów.

Kluczowy jest dobór odpowiednich ziemniaków - najlepiej sprawdzają się odmiany mniej skrobiowe, bardziej wilgotne, dzięki czemu farsz pozostaje miękki i sprężysty, zamiast suchego i zbitego.

Jelita nie powinny być nadziewane zbyt ciasno, bo masa w trakcie obróbki cieplnej zwiększa objętość i potrzebuje miejsca. Po napełnieniu każdą kiszkę dobrze jest delikatnie ponakłuwać wykałaczką lub igłą, by usunąć pęcherzyki powietrza i zapobiec rozrywaniu osłonki.

Przy pieczeniu pomocne będzie ułożenie na wierzchu plasterków słoniny lub boczku - wytapiający się tłuszcz nawilży powierzchnię i zabezpieczy ją przed przesuszeniem. Jeśli zamiast piekarnika wybierasz parzenie, pilnuj temperatury wody: nie powinna przekraczać około 85 st. C., a cały proces powinien przebiegać powoli. Zbyt gwałtowny wzrost temperatury powoduje kurczenie się jelit i to właśnie wtedy najczęściej dochodzi do pęknięć.

Przekonaj się, jak prosto przygotować pyszne dania, które zachwycą rodzinę i gości. Inspiracje kulinarne czekają na ciebie kobieta.interia.pl/kuchnia. Odkryj nowe smaki i pomysły na każdy dzień.

Poznaj przepisy, które łączą smak, zdrowie i domowe ciepło Canva Pro INTERIA.PL

Zdanowicz pomiędzy wersami. Miuosh: Wstydziłem się powiedzieć, że jestem muzykiem INTERIA.PL