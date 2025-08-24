Dlaczego warto przygotować szarlotkę w wersji fit?

Każdego czasami nachodzi ochota na coś słodkiego. Jednak co zrobić, gdy przydarzy nam się to na diecie odchudzającej, kiedy szczególnie chcemy zadbać o szczupłą sylwetkę? Zamiast dusić w sobie ten zakazany apetyt, zrób fit szarlotkę, która zaspokoi twoją ochotę na małe co nieco bez większego uszczerbku w planie dietetycznym.

Dlaczego warto przygotować szarlotkę w wersji fit?

ma znacznie mniej kalorii niż tradycyjne ciasto;

dostarcza cennego błonnika, który hamuje apetyt na podjadanie;

jest źródłem cennych witamin i składników mineralnych pochodzących z jabłek i płatków owsianych;

smakuje nieziemsko.

Fit szarlotkę możesz zjeść nawet na diecie odchudzającej, gdy skrupulatnie liczysz kalorie. We wszystkim należy jednak zachować umiar. Choć kawałek tego ciasta nie zrujnuje twoich marzeń o pięknej sylwetce, to cała foremka zjedzona w jedno popołudnie już może.

Wybór składników - klucz do redukcji kalorii

Sekret tego ciasta tkwi w doborze składników i redukcji cukru. Podstawą każdej szarlotki jest ciasto kruche wykonywane z mąki pszennej, cukru, masła i jajka. W większości składniki te dostarczają tzw. pustych kalorii - czyli węglowodanów będących łatwym źródłem energii, ale niezawierających żadnych witamin czy składników mineralnych. Takie puste kalorie zjadane są zazwyczaj w nadmiarze, ponieważ nie zaspokajają apetytu na długo. Z kolei ich nadmiar szybko odkładany jest w postaci tkanki tłuszczowej.

Aby przygotować fit szarlotkę, należy przede wszystkim zredukować ilość masła, białej mąki i cukru, czyli naszych pustych kalorii. Jak to zrobić? To proste. Wystarczy wybrać składniki mniej kaloryczne. Zwykłą białą mąkę zamień na mąkę pełnoziarnistą i płatki owsiane. Produkty te zawierają dużą ilość błonnika i znacznie więcej składników odżywczych.

W 100 g białego cukru znajduje się ok. 386 kcal i nic poza tym. Zamiast niego wybierz:

ksylitol , czyli tzw. cukier brzozowy. Ma tę samą konsystencję i słodycz, ale więcej składników odżywczych. W 100 g ksylitolu znajduje się 240 kcal;

miód - o korzyściach zdrowotnych ze spożywania miodu można pisać bez końca. Jego słodycz spokojnie zastąpi cukier. W 100 g miodu znajduje się ok. 304 kcal;

erytrol - pozyskiwany jest w procesie fermentacji sacharozy lub glukozy. Jest słodki, ale praktycznie nie zawiera kalorii - ok. 0,2 kcal na 1 g. Stanowi najbardziej dietetyczną alternatywę dla cukru, jednak nie dostarcza składników odżywczych. Nie jest metabolizowany przez organizm, tylko wydalany wraz z moczem.

Pozostaje nam masło. Co z nim zrobić? Czym zastąpić? W tym wypadku trudno znaleźć alternatywny produkt. Można zawsze sięgnąć po tłuszcze roślinne, które świetnie nadają się do pieczenia. Co prawda zawierają podobną liczbę kalorii, ale ich skład jest nieco lepszy, zawierają więcej nienasyconych kwasów tłuszczowych. Należy jednak unikać produktów z olejem palmowym.

W fit szarlotce można jedynie zredukować ilość masła. Zamiast całej kostki dać 50-70 g i dodać jogurtu naturalnego. Dzięki niemu zachowamy właściwą konsystencję kruchego ciasta.

Sekret idealnej konsystencji i smaku jabłek

Do szarlotki najlepiej nadaje się szara reneta. Ten gatunek jabłek jest kruchy, nie zawiera dużo soku i jest lekko kwaskowaty. Są to jednak jabłka zimowe, których próżno szukać na targu latem. Do szarlotki możesz wybrać inne słodsze, delikatesowe jabłka. Pamiętaj jednak, aby były kruche. Zbyt dużo soku może źle wpłynąć na konsystencje ciasta lub przedłużyć prażenie.

Najprościej jest jabłka pokroić w cienkie plastry i wymieszać z cynamonem. Tak przygotowane nadzienie możesz układać na kruchym cieśnie. Jeśli jednak lubisz inną konsystencję jabłek bardziej przypominającą dżem, warto je przed dodaniem do ciasta uprażyć.

W wersji fit jabłka są prażone bez dodatku cukru. Wystarczy obrać ok. 1-1,5 kg jabłek pokroić w drobną kostkę i oprószyć 1 łyżeczką cynamonu. W garnku zalać je sokiem z 1 cytryny i gotować na małym ogniu. Z czasem owoce puszczą sok i staną się miękkie. Praż w ten sposób jabłka, aż sok się zredukuje, a owoce nabiorą odpowiedniej konsystencji. Jeśli nadal są zbyt rzadkie - dodaj odrobinę cukru lub ksylitolu.

Jabłka możesz mocniej przyprawić, jeśli lubisz bardziej korzenne aromaty. Oprócz cynamonu świetnie sprawdza się łyżeczka przyprawy piernikowej i szczypta mielonego imbiru.

Przygotowanie ciasta i kruszonki w wersji fit

Wiesz już, jak przygotować jabłka do fit szarlotki, czas przejść do ciasta i kruszonki. Aby je przygotować, potrzebujesz:

110 g płatków owsianych,

65 g mąki pełnoziarnistej,

60 g ksylitolu lub erytrolu,

30 g masła,

1 jajko,

2 łyżki jogurtu naturalnego,

łyżeczka proszku do pieczenia.

Składniki na kruszonkę:

55 g szklanki płatków owsianych błyskawicznych,

50 g masła,

4 łyżki ksylitolu.

Jak przygotować fit szarlotkę?

Szybka szarlotka w tortownicy. Potrzebujesz tylko kilku składników 123RF/PICSEL

Płatki błyskawiczne należy przed dodaniem do ciasta zmielić w blenderze. Z tego powodu zamiast nich możesz dodać mąkę owsianą. Zmielone płatki, mąkę, masło, jajko, jogurt, ksylitol, proszek do pieczenia zagnieć na gładką masę i wstaw do lodówki na 15 min. Następnie ciasto rozwałkuj delikatnie i przełóż do formy. Możesz je lekko ponakłuwać widelcem. Na ciasto wyłóż wcześniej przygotowane jabłka. Mielone płatki owsiane, masło i ksylitol zagnieć na kruszonkę, po czym rozcierając w dłoniach, posyp nią jabłka. Ciasto piecz przez 45 minut w piekarniku rozgrzanym do 180 st. Celsjusza.

Fit szarlotka doskonale smakuje na ciepło. Pewnie najdzie cię ochota dodać do niej gałkę lodów czy bitą śmietanę. Pamiętaj jednak, że produkty te mocno podniosą wartość kaloryczną ciasta. Zamiast nich wybierz dodatkowe owoce np. maliny.

"Ewa gotuje": Sernik straciatella Polsat