Sekret udanych racuchów. Moja mama sprawia, że rosną pod sam sufit

Karolina Iwaniuk

Racuchy to jedno z najbardziej rozpoznawalnych i lubianych dań kuchni polskiej. Polskie pancakes - delikatne, puszyste i lekko rumiane, kojarzą się z domowym ciepłem, wakacjami u babci na wsi, zapachem drożdży i prostotą codziennego gotowania. Dziś powracają jako modny comfort food, a moja mama potrafi zrobić je puszyste i miękkie.

Stos gorących, puszystych racuchów oprószonych cukrem pudrem, ułożonych na talerzu, z widoczną złocistą i lekko przypieczoną skórką.
Skąd wzięły się racuchy? Zna je prawie każde polskie dziecko Michal ZebrowskiEast News

Skąd wzięły się racuchy? W PRL-u były hitem

Racuchy mają korzenie w tradycyjnych kuchniach środkowo- i wschodnioeuropejskich. Kojarzy się je z kuchnią chłopską, prostą, gdzie wykorzystywano łatwo dostępne i tanie składniki: mąkę, mleko, jajka oraz drożdże lub sodę. Pierwsze wzmianki o podobnych plackach pojawiały się w XIX wieku, w regionalnych przepisach kuchni małopolskiej i podhalańskiej.

W różnych rejonach Polski funkcjonowały pod różnymi nazwami: racuchy, bliny drożdżowe, placki drożdżowe, a nawet "luchy". Z czasem stały się uniwersalnym daniem obecnym w większości domów - zarówno na słodko, jak i wytrawnie.

W Polsce, szczególnie w czasach PRL-u, zyskały wielką popularność. Na czym polegał ich fenomen? Były przede wszystkim tanie i składały się z produktów, które można było dostać w czasie komuny w sklepach.

W PRL-u popularne były zarówno racuchy klasyczne z jabłkami, jak i te zupełnie bez dodatków. Dla wielu dzieci stanowiły substytut deserów, a dla dorosłych - sycące danie codzienne.

Powrót do dzieciństwa. Tak robi racuchy moja mama

Stos puszystych placuszków posypanych obficie cukrem pudrem, rumiane brzegi, deser ułożony warstwami na talerzu.
Puszyste racuchy? Jest na to sposób Jerzy DudekEast News

W moim rodzinnym domu racuchy robiła moja prababcia, babcia i mama. Przepis - jakże banalny - przetrwał lata i do dziś racuchy są dla mnie smakiem dzieciństwa. Obecnie racuchy wracają do łask w zupełnie nowej odsłonie. Są popularne wśród młodszych pokoleń, które poszukują tradycyjnych smaków z dawnych lat, ale też wśród osób ceniących prostą, naturalną kuchnię.

Mogą być przygotowywane klasycznie, ale coraz częściej pojawiają się w wersjach fit, wegańskich lub z sezonowymi owocami: gruszkami, śliwkami, malinami.

Jednak w moim domu wciąż stawia się na tradycje. Sprawdzony przepis prababci sprawia, że do dziś racuchy wychodzą puszyste w środku, wyrośnięte, ale z delikatnie chrupiącą, rumianą "skórką".

Jak robi je moja mama? Przede wszystkim mówi, że "na oko", bo przepis przechodził z pokolenia na pokolenie w przekazie słownym i w czynie, obserwując i pomagając członkom rodziny w ich smażeniu.

Przepis na domowe racuchy. Zawsze wychodzą

Do zrobienia domowych, puszystych racuchów potrzebujemy:

  • 50 g drożdży świeżych
  • Łyżka stołowa cukru
  • 2 duże szklanki mąki (typ 405)
  • Szczypta soli
  • Szklanka mleka
  • 1 jajko kurze
  • 1 duże jabłko
  • Olej rzepakowy
  • Cukier puder

Przygotowanie: 

1.Do zrobienia rozczynu na racuchy potrzebujemy dwie czubate łyżki mąki, 50 g pokruszonych świeżych drożdży, łyżkę stołową cukru, szczyptę soli i pół szklanki letniego mleka - można podgrzać delikatnie w garnku. Wszystko to dajemy do jednej miski i mieszamy do połączenia składników drewnianą łyżką lub "rózgą".

2.Odstawiamy rozczyn w ciepłe miejsce, np. nad kaloryferem pod przykryciem bawełnianej ściereczki, ręcznika, na minimum 20 minut. Im dłużej taki rozczyn stoi w cieple, tym lepiej. Zachodzi wtedy fermentacja i to wraz z mieszaniem i "napowietrzaniem" masy podczas okrężnych ruchów, jest sekretem dobrze wyrośniętych placuszków.

3.Po wyrośnięciu rozczynu do miski dodajemy resztę mąki, jedno całe jajko kurze, resztę mleka i mieszamy do uzyskania jednolitej konsystencji, przypominającej gęstą śmietanę.

4.Jabłko trzemy na dużych oczkach na tarce lub kroimy w drobną kostkę i dodaję do wyrośniętej masy. Całość mieszamy i odstawiamy na jeszcze 10 minut w ciepłe miejsce pod przykryciem.

5.W tym czasie rozgrzewamy patelnię z olejem i wykładamy następnie łyżką porcje masy. Smażymy do zarumienienia z obu stron i nie przykrywamy placuszków w trakcie smażenia - to gwarancja chrupiącej "skórki".

6. Podajemy tradycyjnie z cukrem pudrem lub bardziej nowocześnie - z syropem klonowym i owocami.

