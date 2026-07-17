Spis treści: Które sery cieszą się największym zainteresowaniem wśród Polaków? Ser sirene - co to za produkt? Dlaczego warto jeść ser sirene i gdzie go dostać?

Które sery cieszą się największym zainteresowaniem wśród Polaków?

Produkty nabiałowe, a szczególnie sery cieszą się wśród Polaków ogromnym zainteresowaniem. W dyskontach od wielu lat pojawiają się nowe, egzotyczne odmiany, co sprawia, że na wielu smakoszach klasyczna gouda czy emmentaler nie robią już wrażenia. Częściej sięgamy po szlachetne, długo dojrzewające sery - np. bursztyn, regionalne - bundz, ser koryciński czy też importowane z krajów śródziemnomorskich słone odmiany. Jednym z najchętniej kupowanych w Polsce serów egzotycznych jest feta - produkt idealnie nadający się do sałatek, zapiekanek czy sosów. Jeszcze wciąż mało popularny, jednak zdaniem wielu znacznie lepszy w smaku jest ser sirene. Dlaczego warto po niego sięgać i gdzie można go dostać?

Ser sirene - co to za produkt?

Ser sirene to pochodzący z Bułgarii biały ser solankowy, wytwarzany z mleka owczego, krowiego, koziego lub bawolego, często nazywany także bułgarską fetą. Posiada wyrazisty, nieprzesadnie słony smak, z lekko kwaskowatą, maślaną nutą. Dojrzewa w solance, dzięki czemu jest kruchy, ale zarazem gładki i maślany w środku. W porównaniu do greckiej fety ma zdecydowanie łagodniejszy smak i bardziej kremową konsystencję. Sirene to ser, który doskonale sprawdza się do sałatek - szczególnie uwielbiany jest w sezonie letnim, bo doskonale współgra z orzeźwiającymi, sezonowymi warzywami i owocami. Jest też świetnym wyborem do zapiekanek oraz dań z warzywami i jajkami. Dzięki swojej konsystencji nadaje się również na grilla - pod wpływem temperatury mięknie, ale nie topi się całkowicie.

Ser sirene świetnie sprawdzi się na grilla jak również do sałatek 123RF/PICSEL

Dlaczego warto jeść ser sirene i gdzie go dostać?

Ser sirene zdecydowanie warto włączyć do diety z uwagi na jego bogate wartości odżywcze. Dostarcza solidnej dawki łatwo przyswajalnego białka, dzięki czemu zapewnia uczucie sytości i wspiera regenerację mięśni. Ponadto stanowi znakomite źródło wapnia, a dzięki procesom naturalnej fermentacji korzystnie wpływa na układ trawienny. Będzie lepszą, zdrowszą alternatywą dla feta, w przypadku osób na diecie niskosodowej (bo zawiera mniej soli) czy wrażliwych na intensywne smaki. Posiada też nieco mniej kalorii aniżeli tradycyjne sery sałatkowe - średnio od 187 do 264 kcal w 100 g. Ser sirene można dostać w wielu dobrze zaopatrzonych marketach lub zakupić przez internet. Niekiedy kryje się pod nazwą "ser bałkański", "ser szopski" czy "ser bułgarski". Jego cena waha się średnio od 12-20 zł za 200 g.





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