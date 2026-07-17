Ser lepszy i zdrowszy od fety. Idealny do sałatek i na grilla
Polacy kupują sery na potęgę. Wybieramy już nie tylko te dobrze nam znane, ale coraz chętniej sięgamy po odmiany śródziemnomorskie jak feta czy halloumi. Furorę robi ostatnimi czasy, jeszcze przez wielu nieposmakowany ser sirene. Skąd pochodzi, gdzie go dostać i czy jest wartościowym produktem?
Spis treści:
- Które sery cieszą się największym zainteresowaniem wśród Polaków?
- Ser sirene - co to za produkt?
- Dlaczego warto jeść ser sirene i gdzie go dostać?
Które sery cieszą się największym zainteresowaniem wśród Polaków?
Produkty nabiałowe, a szczególnie sery cieszą się wśród Polaków ogromnym zainteresowaniem. W dyskontach od wielu lat pojawiają się nowe, egzotyczne odmiany, co sprawia, że na wielu smakoszach klasyczna gouda czy emmentaler nie robią już wrażenia. Częściej sięgamy po szlachetne, długo dojrzewające sery - np. bursztyn, regionalne - bundz, ser koryciński czy też importowane z krajów śródziemnomorskich słone odmiany. Jednym z najchętniej kupowanych w Polsce serów egzotycznych jest feta - produkt idealnie nadający się do sałatek, zapiekanek czy sosów. Jeszcze wciąż mało popularny, jednak zdaniem wielu znacznie lepszy w smaku jest ser sirene. Dlaczego warto po niego sięgać i gdzie można go dostać?
Ser sirene - co to za produkt?
Ser sirene to pochodzący z Bułgarii biały ser solankowy, wytwarzany z mleka owczego, krowiego, koziego lub bawolego, często nazywany także bułgarską fetą. Posiada wyrazisty, nieprzesadnie słony smak, z lekko kwaskowatą, maślaną nutą. Dojrzewa w solance, dzięki czemu jest kruchy, ale zarazem gładki i maślany w środku. W porównaniu do greckiej fety ma zdecydowanie łagodniejszy smak i bardziej kremową konsystencję. Sirene to ser, który doskonale sprawdza się do sałatek - szczególnie uwielbiany jest w sezonie letnim, bo doskonale współgra z orzeźwiającymi, sezonowymi warzywami i owocami. Jest też świetnym wyborem do zapiekanek oraz dań z warzywami i jajkami. Dzięki swojej konsystencji nadaje się również na grilla - pod wpływem temperatury mięknie, ale nie topi się całkowicie.
Dlaczego warto jeść ser sirene i gdzie go dostać?
Ser sirene zdecydowanie warto włączyć do diety z uwagi na jego bogate wartości odżywcze. Dostarcza solidnej dawki łatwo przyswajalnego białka, dzięki czemu zapewnia uczucie sytości i wspiera regenerację mięśni. Ponadto stanowi znakomite źródło wapnia, a dzięki procesom naturalnej fermentacji korzystnie wpływa na układ trawienny. Będzie lepszą, zdrowszą alternatywą dla feta, w przypadku osób na diecie niskosodowej (bo zawiera mniej soli) czy wrażliwych na intensywne smaki. Posiada też nieco mniej kalorii aniżeli tradycyjne sery sałatkowe - średnio od 187 do 264 kcal w 100 g. Ser sirene można dostać w wielu dobrze zaopatrzonych marketach lub zakupić przez internet. Niekiedy kryje się pod nazwą "ser bałkański", "ser szopski" czy "ser bułgarski". Jego cena waha się średnio od 12-20 zł za 200 g.