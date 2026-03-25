Sernik jak z PRL-u. Absolutny hit na świątecznym stole

Natalia Jabłońska

Natalia Jabłońska

Szukasz przepisu na popisowy sernik? Wypróbuj ten najprostszy. Sernik jak z PRL-u z pewnością podbije serca gości i będzie absolutnym hitem na świątecznym stole.

Sernik baskijski z ciemną, przypieczoną górą na papierze, obok wycięty trójkątny kawałek ciasta.
Smakuje obłędnie. Sernik jak z PRL-u zrobisz według prostego przepisu

Klasyka wśród polskich wypieków. Sernik to jedno z najpopularniejszych ciast w naszym kraju. Jego sława nie przemija, z każdym rokiem pojawia się coraz więcej przepisów z rozmaitymi dodatkami. W ostatnich miesiącach jednym z hitów był sernik dubajski. Zdarza się jednak, że mamy dość nowości i sięgamy po tradycyjne przepisy.

Sernik puszysty i lekki jak chmurka to marzenie każdego cukiernika-amatora. Co zrobić, aby sernik nie opadł?
Sernik wyjdzie najlepszy, jeśli samodzielnie trzykrotnie zmielimy twaróg

Tradycyjny sernik. Smak, do którego chętnie wracamy

Jeden z nich to sernik tradycyjny. Deser zniewala smakiem, a u wielu osób przywołuje wspomnienia z wizyt u babci. Składa się z prostych składników, a podstawowym jest zmielony twaróg. Chociaż w czasie Wielkanocy królują babki i mazurki, to tradycyjny sernik z pewnością dorówna im smakiem. Goście z pewnością będą prosić o dokładkę.

Aby wyszedł idealny, należy idealnie połączyć wszystkie składniki. Bo kluczem do sukcesu jest idealnie puszysta, gładka masa. Możesz pozostawić go w takiej formie lub dodać skórkę cytryny lub pomarańczy. Wszystko zależy od ciebie.

Sernik jak z PRL-u. Wypróbuj prosty przepis. Ciasto będzie hitem w Wielkanoc

Smaczny sernik zrobisz na serkach wiejskich
Sernik jak z cukierni. Wypróbuj prosty przepis

Składniki

  • 1 kg zmielonego twarogu,
  • 200 g cukru pudru,
  • 2 łyżki mąki,
  • 5 jajek,
  • 130 g masła,
  • skórka otarta z cytryny lub pomarańczy,
  • cukier puder lub polewa czekoladowa.
1 godz. 0 min
5-6
Sposób przygotowania:
  1. Do misy miksera wsyp cukier i dodaj miękkie masło pokrojone w kostkę. Całość ubijaj na wysokich obrotach do momentu, aż uzyskasz puszystą i jednolitą konsystencję.
  2. Do masy zacznij dodawać powoli po jednym jajku - miksuj przez cały czas, aby składniki dobrze się połączyły. Ubijaj masę przez 5 minut, aby stała się jednolita.
  3. Do jajek dodaj twaróg, skórkę z cytrusów lub pomarańczy. Jeśli lubisz, możesz uzupełnić całość o orzechy czy kawałki czekolady. Wszystko zmiksuj.
  4. Masę serową przelej do tortownicy (średnica ok. 23-24 cm) wysmarowanej masłem i oprószonej bułką tartą.
  5. Sernik wstaw do piekarnika nagrzanego do 170 st. C przez godzinę.
  6. Ciasto studź przy uchylonych drzwiczkach piekarnika.
  7. Po wystygnięciu udekoruj wedle upodobania, np. cukrem pudrem lub polewą.

