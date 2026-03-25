Klasyka wśród polskich wypieków. Sernik to jedno z najpopularniejszych ciast w naszym kraju. Jego sława nie przemija, z każdym rokiem pojawia się coraz więcej przepisów z rozmaitymi dodatkami. W ostatnich miesiącach jednym z hitów był sernik dubajski. Zdarza się jednak, że mamy dość nowości i sięgamy po tradycyjne przepisy.

Jeden z nich to sernik tradycyjny. Deser zniewala smakiem, a u wielu osób przywołuje wspomnienia z wizyt u babci. Składa się z prostych składników, a podstawowym jest zmielony twaróg. Chociaż w czasie Wielkanocy królują babki i mazurki, to tradycyjny sernik z pewnością dorówna im smakiem. Goście z pewnością będą prosić o dokładkę.

Aby wyszedł idealny, należy idealnie połączyć wszystkie składniki. Bo kluczem do sukcesu jest idealnie puszysta, gładka masa. Możesz pozostawić go w takiej formie lub dodać skórkę cytryny lub pomarańczy. Wszystko zależy od ciebie.

Składniki 1 kg zmielonego twarogu,

200 g cukru pudru,

2 łyżki mąki,

5 jajek,

130 g masła,

skórka otarta z cytryny lub pomarańczy,

cukier puder lub polewa czekoladowa. 1 godz. 0 min 5-6

Sposób przygotowania:

Do misy miksera wsyp cukier i dodaj miękkie masło pokrojone w kostkę. Całość ubijaj na wysokich obrotach do momentu, aż uzyskasz puszystą i jednolitą konsystencję. Do masy zacznij dodawać powoli po jednym jajku - miksuj przez cały czas, aby składniki dobrze się połączyły. Ubijaj masę przez 5 minut, aby stała się jednolita. Do jajek dodaj twaróg, skórkę z cytrusów lub pomarańczy. Jeśli lubisz, możesz uzupełnić całość o orzechy czy kawałki czekolady. Wszystko zmiksuj. Masę serową przelej do tortownicy (średnica ok. 23-24 cm) wysmarowanej masłem i oprószonej bułką tartą. Sernik wstaw do piekarnika nagrzanego do 170 st. C przez godzinę. Ciasto studź przy uchylonych drzwiczkach piekarnika. Po wystygnięciu udekoruj wedle upodobania, np. cukrem pudrem lub polewą.

