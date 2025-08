Maślanka to napój mleczny, który coraz częściej wraca do łask jako składnik zdrowej, lekkostrawnej diety . Przestaje być kojarzony wyłącznie ze specjałami, jakimi raczyły nas nasze babcie. W połączeniu z owocami maślanka tworzy pyszny i odżywczy koktajl, który sprawdzi się o różnych porach dnia.

Można potraktować go jako pomysł na lekkie śniadanie , zwłaszcza w połączeniu z płatkami owsianymi. To również zdrowa przekąska między posiłkami, jeśli dopadnie nas głód. Doda sił jako szybki zastrzyk energii po treningu lub innej aktywności fizycznej. Zastąpi kaloryczne desery dla osób, chcących ograniczać cukier.

Połączenie maślanki z owocami to prosty i szybki sposób na dostarczenie organizmowi licznych witamin, błonnika pokarmowego oraz antyoksydantów. Koktajle z maślanki są lekkie, sycące i wspierają procesy trawienia. Dodając do niej owoce o niskim indeksie glikemicznym, otrzymujemy specjał, który pomaga również w utrzymaniu prawidłowej masy ciała .

africa-studio.com (Olga Yastremska and Leonid Yastremskiy)

africa-studio.com (Olga Yastremska and Leonid Yastremskiy) 123RF/PICSEL

Koktajl wygląda apetycznie, a smakuje jeszcze lepiej africa-studio.com (Olga Yastremska and Leonid Yastremskiy) 123RF/PICSEL

Borówki to potężne źródło witaminy C oraz antyoksydantów. Latem nie brakuje ich na straganach oraz w warzywniakach, wielu z nas ma pewnie szczęście zbierania ich z własnych krzewów. Zbiory są obfite? Część owoców wykorzystaj do zrobienia borówkowego koktajlu.