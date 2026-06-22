Sklepowe batony omijaj szerokim łukiem. Te białkowe przekąski zrobisz w domu w 5 minut
Białko w diecie to nie tylko budulec dla mięśni, ale przede wszystkim sposób na długą sytość i mniejszą ochotę na słodycze. Jeśli masz dość drogich batonów z marketu i szukasz zdrowszej alternatywy, jesteś w idealnym miejscu. Oto najlepsze przepisy na proste, ekspresowe i smaczne przekąski, które zrobisz we własnej kuchni w kilka minut.
Spis treści:
- Białko na diecie - dlaczego jest aż tak ważne?
- Proteinowa "mleczna kanapka" z mikrofali
- Orzechowe kulki mocy bez pieczenia
- Ekspresowy serniczek (robi się sam w 3 minuty!)
Białko na diecie - dlaczego jest aż tak ważne?
Proteiny to fundament zdrowego odżywiania. Choć kojarzą się głównie z bywalcami siłowni, w rzeczywistości pełnią w naszym organizmie znacznie więcej funkcji. Są niezbędne do budowy i regeneracji komórek, wspierają pracę układu odpornościowego i dbają o prawidłowe funkcjonowanie całego ciała.
Z punktu widzenia codziennej diety mają jeszcze jedną, kluczową zaletę: sprzyjają długiemu uczuciu sytości. To właśnie dzięki odpowiedniej podaży białka łatwiej uniknąć niekontrolowanego podjadania i wieczornych wycieczek do lodówki. Nic więc dziwnego, że domowe, wysokobiałkowe desery biją dziś w sieci rekordy popularności. Jak zrobić je samemu? Oto moje trzy ulubione przepisy.
Proteinowa "mleczna kanapka" z mikrofali
Pamiętasz ten kultowy deser z lodówki, który uwielbialiśmy w dzieciństwie? Teraz przygotujesz go w wersji fit - bez tony cukru i utwardzonych tłuszczów, za to z dużą zawartością białka, który idealnie odżywi twoje ciało po treningu.
Składniki:
- 1 jajko
- 2 łyżki ciemnego kakao
- 1 łyżka mąki owsianej
- szczypta proszku do pieczenia
- ulubione słodzidło (np. erytrytol)
- 150 g gęstego, waniliowego skyru
- 1 łyżeczka żelatyny (rozpuszczona w odrobinie gorącej wody)
Przygotowanie:
- Zmiksuj jajko, kakao, mąkę, proszek do pieczenia i słodzik na gładką masę.
- Wylej ją do małego, prostokątnego pojemnika (nadającego się do mikrofali) i podgrzewaj przez zaledwie 2 minuty na wysokiej mocy.
- Gotowy biszkopt przekrój wzdłuż na dwie części.
- W międzyczasie połącz skyr z przestudzoną żelatyną.
- Przełóż kakaowe spody grubą warstwą kremu i wstaw do lodówki na godzinę.
Smakuje jak marzenie!
Orzechowe kulki mocy bez pieczenia
Biegasz między spotkaniami i wiecznie brakuje ci czasu na jedzenie? Te kulki to idealna opcja do zabrania do biura lub na uczelnię. Nie wymagają użycia piekarnika, zrobisz je w pięć minut, a w smaku do złudzenia przypominają luksusowe trufle.
Składniki:
- 1 szklanka płatków owsianych górskich
- 3 czubate łyżki masła orzechowego 100%
- 2 łyżki płynnego miodu lub syropu z agawy
- 1 miarka czekoladowej odżywki białkowej
- odrobina wody lub mleka (opcjonalnie)
- sezam lub gorzkie kakao (do obtoczenia)
Przygotowanie:
- W dużej misce połącz płatki owsiane, masło orzechowe, miód oraz odżywkę białkową. Jeśli masa jest nieco za sucha i kruszy się w dłoniach, dolej odrobinę wody lub mleka.
- Zagnieć wszystko dokładnie i uformuj małe kuleczki.
- Dla podkręcenia efektu wizualnego i smaku, obtocz je w sezamie lub gorzkim kakao.
- Schłodź w lodówce i gotowe.
Ekspresowy serniczek (robi się sam w 3 minuty!)
Co zrobić, gdy ochota na coś słodkiego dopada cię wieczorem, a zależy ci na utrzymaniu deficytu kalorycznego? Ten jednoporcjowy hit robi się dosłownie sam - i to zanim zdążysz włączyć kolejny odcinek ulubionego serialu.
Składniki:
- 150 g chudego twarogu w kostce
- 1 jajko
- 1 łyżka proszku budyniowego (np. śmietankowego bez cukru)
- erytrytol do smaku
- garść mrożonych malin lub jagód
Przygotowanie:
- Rozgnieć twaróg widelcem na gładką masę.
- Wbij jajko, dodaj proszek budyniowy oraz erytrytol.
- Całość dokładnie wymieszaj, a na sam koniec delikatnie wmieszaj owoce.
- Przełóż masę do foremki lub ceramicznej kokilki i wstaw do mikrofalówki na około 2,5 - 3 minuty na najwyższej mocy.
- Otrzymasz ciepły, puszysty i niesamowicie sycący deser.
Najlepiej smakuje podawany na ciepło z kleksem jogurtu naturalnego na wierzchu. Smacznego!
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