Spis treści: Białko na diecie - dlaczego jest aż tak ważne? Proteinowa "mleczna kanapka" z mikrofali Orzechowe kulki mocy bez pieczenia Ekspresowy serniczek (robi się sam w 3 minuty!)

Białko na diecie - dlaczego jest aż tak ważne?

Proteiny to fundament zdrowego odżywiania. Choć kojarzą się głównie z bywalcami siłowni, w rzeczywistości pełnią w naszym organizmie znacznie więcej funkcji. Są niezbędne do budowy i regeneracji komórek, wspierają pracę układu odpornościowego i dbają o prawidłowe funkcjonowanie całego ciała.

Z punktu widzenia codziennej diety mają jeszcze jedną, kluczową zaletę: sprzyjają długiemu uczuciu sytości. To właśnie dzięki odpowiedniej podaży białka łatwiej uniknąć niekontrolowanego podjadania i wieczornych wycieczek do lodówki. Nic więc dziwnego, że domowe, wysokobiałkowe desery biją dziś w sieci rekordy popularności. Jak zrobić je samemu? Oto moje trzy ulubione przepisy.

Proteinowa "mleczna kanapka" z mikrofali

Pamiętasz ten kultowy deser z lodówki, który uwielbialiśmy w dzieciństwie? Teraz przygotujesz go w wersji fit - bez tony cukru i utwardzonych tłuszczów, za to z dużą zawartością białka, który idealnie odżywi twoje ciało po treningu.

Składniki:

1 jajko

2 łyżki ciemnego kakao

1 łyżka mąki owsianej

szczypta proszku do pieczenia

ulubione słodzidło (np. erytrytol)

150 g gęstego, waniliowego skyru

1 łyżeczka żelatyny (rozpuszczona w odrobinie gorącej wody)

Przygotowanie:

Zmiksuj jajko, kakao, mąkę, proszek do pieczenia i słodzik na gładką masę. Wylej ją do małego, prostokątnego pojemnika (nadającego się do mikrofali) i podgrzewaj przez zaledwie 2 minuty na wysokiej mocy. Gotowy biszkopt przekrój wzdłuż na dwie części. W międzyczasie połącz skyr z przestudzoną żelatyną. Przełóż kakaowe spody grubą warstwą kremu i wstaw do lodówki na godzinę.

Smakuje jak marzenie!

Orzechowe kulki mocy bez pieczenia

Biegasz między spotkaniami i wiecznie brakuje ci czasu na jedzenie? Te kulki to idealna opcja do zabrania do biura lub na uczelnię. Nie wymagają użycia piekarnika, zrobisz je w pięć minut, a w smaku do złudzenia przypominają luksusowe trufle.

Składniki:

1 szklanka płatków owsianych górskich

3 czubate łyżki masła orzechowego 100%

2 łyżki płynnego miodu lub syropu z agawy

1 miarka czekoladowej odżywki białkowej

odrobina wody lub mleka (opcjonalnie)

sezam lub gorzkie kakao (do obtoczenia)

Przygotowanie:

W dużej misce połącz płatki owsiane, masło orzechowe, miód oraz odżywkę białkową. Jeśli masa jest nieco za sucha i kruszy się w dłoniach, dolej odrobinę wody lub mleka. Zagnieć wszystko dokładnie i uformuj małe kuleczki. Dla podkręcenia efektu wizualnego i smaku, obtocz je w sezamie lub gorzkim kakao. Schłodź w lodówce i gotowe.

Smaczne i zdrowe propozycje na mały głód 123RF/PICSEL

Ekspresowy serniczek (robi się sam w 3 minuty!)

Co zrobić, gdy ochota na coś słodkiego dopada cię wieczorem, a zależy ci na utrzymaniu deficytu kalorycznego? Ten jednoporcjowy hit robi się dosłownie sam - i to zanim zdążysz włączyć kolejny odcinek ulubionego serialu.

Składniki:

150 g chudego twarogu w kostce

1 jajko

1 łyżka proszku budyniowego (np. śmietankowego bez cukru)

erytrytol do smaku

garść mrożonych malin lub jagód

Przygotowanie:

Rozgnieć twaróg widelcem na gładką masę. Wbij jajko, dodaj proszek budyniowy oraz erytrytol. Całość dokładnie wymieszaj, a na sam koniec delikatnie wmieszaj owoce. Przełóż masę do foremki lub ceramicznej kokilki i wstaw do mikrofalówki na około 2,5 - 3 minuty na najwyższej mocy. Otrzymasz ciepły, puszysty i niesamowicie sycący deser.

Najlepiej smakuje podawany na ciepło z kleksem jogurtu naturalnego na wierzchu. Smacznego!

Wysokobiałkowy serniczek na diecie freepik.com materiał zewnętrzny

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