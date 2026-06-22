Sklepowe batony omijaj szerokim łukiem. Te białkowe przekąski zrobisz w domu w 5 minut

Paulina Szymczak

Paulina Szymczak

Białko w diecie to nie tylko budulec dla mięśni, ale przede wszystkim sposób na długą sytość i mniejszą ochotę na słodycze. Jeśli masz dość drogich batonów z marketu i szukasz zdrowszej alternatywy, jesteś w idealnym miejscu. Oto najlepsze przepisy na proste, ekspresowe i smaczne przekąski, które zrobisz we własnej kuchni w kilka minut.

Kobieta z długimi ciemnobrązowymi włosami trzyma łyżkę z jogurtem i owocami blisko ust.
Dlaczego warto sięgać po proteinowe przekąski?123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Białko na diecie - dlaczego jest aż tak ważne?
  2. Proteinowa "mleczna kanapka" z mikrofali
  3. Orzechowe kulki mocy bez pieczenia
  4. Ekspresowy serniczek (robi się sam w 3 minuty!)

Białko na diecie - dlaczego jest aż tak ważne?

Proteiny to fundament zdrowego odżywiania. Choć kojarzą się głównie z bywalcami siłowni, w rzeczywistości pełnią w naszym organizmie znacznie więcej funkcji. Są niezbędne do budowy i regeneracji komórek, wspierają pracę układu odpornościowego i dbają o prawidłowe funkcjonowanie całego ciała.

Z punktu widzenia codziennej diety mają jeszcze jedną, kluczową zaletę: sprzyjają długiemu uczuciu sytości. To właśnie dzięki odpowiedniej podaży białka łatwiej uniknąć niekontrolowanego podjadania i wieczornych wycieczek do lodówki. Nic więc dziwnego, że domowe, wysokobiałkowe desery biją dziś w sieci rekordy popularności. Jak zrobić je samemu? Oto moje trzy ulubione przepisy.

Proteinowa "mleczna kanapka" z mikrofali

Pamiętasz ten kultowy deser z lodówki, który uwielbialiśmy w dzieciństwie? Teraz przygotujesz go w wersji fit - bez tony cukru i utwardzonych tłuszczów, za to z dużą zawartością białka, który idealnie odżywi twoje ciało po treningu.

Składniki:

  • 1 jajko
  • 2 łyżki ciemnego kakao
  • 1 łyżka mąki owsianej
  • szczypta proszku do pieczenia
  • ulubione słodzidło (np. erytrytol)
  • 150 g gęstego, waniliowego skyru
  • 1 łyżeczka żelatyny (rozpuszczona w odrobinie gorącej wody)

Przygotowanie:

  1. Zmiksuj jajko, kakao, mąkę, proszek do pieczenia i słodzik na gładką masę.
  2. Wylej ją do małego, prostokątnego pojemnika (nadającego się do mikrofali) i podgrzewaj przez zaledwie 2 minuty na wysokiej mocy.
  3. Gotowy biszkopt przekrój wzdłuż na dwie części.
  4. W międzyczasie połącz skyr z przestudzoną żelatyną.
  5. Przełóż kakaowe spody grubą warstwą kremu i wstaw do lodówki na godzinę.

Smakuje jak marzenie!

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Orzechowe kulki mocy bez pieczenia

Biegasz między spotkaniami i wiecznie brakuje ci czasu na jedzenie? Te kulki to idealna opcja do zabrania do biura lub na uczelnię. Nie wymagają użycia piekarnika, zrobisz je w pięć minut, a w smaku do złudzenia przypominają luksusowe trufle.

Składniki:

  • 1 szklanka płatków owsianych górskich
  • 3 czubate łyżki masła orzechowego 100%
  • 2 łyżki płynnego miodu lub syropu z agawy
  • 1 miarka czekoladowej odżywki białkowej
  • odrobina wody lub mleka (opcjonalnie)
  • sezam lub gorzkie kakao (do obtoczenia)

Przygotowanie:

  1. W dużej misce połącz płatki owsiane, masło orzechowe, miód oraz odżywkę białkową. Jeśli masa jest nieco za sucha i kruszy się w dłoniach, dolej odrobinę wody lub mleka.
  2. Zagnieć wszystko dokładnie i uformuj małe kuleczki.
  3. Dla podkręcenia efektu wizualnego i smaku, obtocz je w sezamie lub gorzkim kakao.
  4. Schłodź w lodówce i gotowe.
Kuleczka obtoczona w sezamie leżąca na białym talerzyku z ziarnami, w tle miseczka z większą ilością podobnych kuleczek oraz kilka orzechów rozsypanych na jasnym blacie.
Smaczne i zdrowe propozycje na mały głód123RF/PICSEL

Ekspresowy serniczek (robi się sam w 3 minuty!)

Co zrobić, gdy ochota na coś słodkiego dopada cię wieczorem, a zależy ci na utrzymaniu deficytu kalorycznego? Ten jednoporcjowy hit robi się dosłownie sam - i to zanim zdążysz włączyć kolejny odcinek ulubionego serialu.

Składniki:

  • 150 g chudego twarogu w kostce
  • 1 jajko
  • 1 łyżka proszku budyniowego (np. śmietankowego bez cukru)
  • erytrytol do smaku
  • garść mrożonych malin lub jagód

Przygotowanie:

  1. Rozgnieć twaróg widelcem na gładką masę.
  2. Wbij jajko, dodaj proszek budyniowy oraz erytrytol.
  3. Całość dokładnie wymieszaj, a na sam koniec delikatnie wmieszaj owoce.
  4. Przełóż masę do foremki lub ceramicznej kokilki i wstaw do mikrofalówki na około 2,5 - 3 minuty na najwyższej mocy.
  5. Otrzymasz ciepły, puszysty i niesamowicie sycący deser.

Najlepiej smakuje podawany na ciepło z kleksem jogurtu naturalnego na wierzchu. Smacznego!

Trójkątny kawałek sernika w papierowej foremce, obok znajduje się srebrny widelec, całość na białym talerzu.
Wysokobiałkowy serniczek na dieciefreepik.commateriał zewnętrzny

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