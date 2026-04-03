Kto nie powinien jeść żurku?

Przede wszystkim ostrożność powinny zachować osoby z chorobami układu pokarmowego, takimi jak refluks żołądkowo-przełykowy czy choroba wrzodowa. Kwaśny zakwas oraz dodatki w postaci wędlin i przypraw mogą nasilać dolegliwości - pieczenie, ból czy uczucie ciężkości.

Drugą grupą są osoby zmagające się z nadciśnieniem i chorobami serca, takimi jak nadciśnienie tętnicze czy miażdżyca. Tradycyjny żurek często zawiera dużo soli oraz tłustych dodatków - kiełbasę, boczek czy jajka, co znacznie zwiększa kaloryczność i przez to obciążenie dla układu krążenia.

Żurek nie będzie też odpowiednim wyborem dla osób z nietolerancjami pokarmowymi, zwłaszcza nietolerancją glutenu czy nietolerancją laktozy. Zakwas przygotowywany jest z mąki żytniej, a często do zupy dodaje się także śmietanę, co może powodować nieprzyjemne dolegliwości trawienne.

Co zamiast żurku na Wielkanoc?

Klasyczny rosół z dodatkiem jajka może śmiało zastąpić żurek na wielkanocnym stole 123RF/PICSEL

Na wielkanocnym stole zamiast żurku można postawić na równie tradycyjne, ale łagodniejsze propozycje. Dobrym wyborem będzie na przykład delikatny barszcz biały w wersji wegetariańskiej, bez wędlin. Świetnie sprawdzi się też klasyczny rosół z dodatkiem jajka na twardo, który wpisuje się w świąteczny klimat, a jest znacznie lżejszy. Coraz częściej pojawiają się także kremy warzywne, np. z białych warzyw (pietruszki, selera), podane z jajkiem lub grzankami. To proste, bardzo eleganckie i łatwiejsze do strawienia alternatywy, które nadal z powodzeniem będą wpasowywać się w wielkanocną tradycję.

