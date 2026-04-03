Skończy się bólem brzucha i zgagą. Kto nie powinien jeść żurku w Wielkanoc?

Karolina Woźniak

Zamiast świątecznej radości i miłej atmosfery - ból brzucha, złe samopoczucie, a nawet spore ryzyko dla zdrowia. Jeśli cierpisz na którąś z tych chorób przewlekłych, zastanów się, czy tradycyjny wielkanocny żurek będzie dobrym wyborem.

Kto nie powinien jeść żurku?

Przede wszystkim ostrożność powinny zachować osoby z chorobami układu pokarmowego, takimi jak refluks żołądkowo-przełykowy czy choroba wrzodowa. Kwaśny zakwas oraz dodatki w postaci wędlin i przypraw mogą nasilać dolegliwości - pieczenie, ból czy uczucie ciężkości.

Drugą grupą są osoby zmagające się z nadciśnieniem i chorobami serca, takimi jak nadciśnienie tętnicze czy miażdżyca. Tradycyjny żurek często zawiera dużo soli oraz tłustych dodatków - kiełbasę, boczek czy jajka, co znacznie zwiększa kaloryczność i przez to obciążenie dla układu krążenia.

Żurek nie będzie też odpowiednim wyborem dla osób z nietolerancjami pokarmowymi, zwłaszcza nietolerancją glutenu czy nietolerancją laktozy. Zakwas przygotowywany jest z mąki żytniej, a często do zupy dodaje się także śmietanę, co może powodować nieprzyjemne dolegliwości trawienne.

Co zamiast żurku na Wielkanoc?

Na wielkanocnym stole zamiast żurku można postawić na równie tradycyjne, ale łagodniejsze propozycje. Dobrym wyborem będzie na przykład delikatny barszcz biały w wersji wegetariańskiej, bez wędlin. Świetnie sprawdzi się też klasyczny rosół z dodatkiem jajka na twardo, który wpisuje się w świąteczny klimat, a jest znacznie lżejszy. Coraz częściej pojawiają się także kremy warzywne, np. z białych warzyw (pietruszki, selera), podane z jajkiem lub grzankami. To proste, bardzo eleganckie i łatwiejsze do strawienia alternatywy, które nadal z powodzeniem będą wpasowywać się w wielkanocną tradycję.

Zobacz również:

Wybierasz się do rodziny na wielkanocne śniadanie? Podpowiadamy, co warto przynieść na świąteczny stół
Porady

Co zabrać na Wielkanoc? Jedna rzecz robi lepsze wrażenie niż domowe wypieki

