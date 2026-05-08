Mimo że skórka pomidora jest jadalna i zawiera cenne składniki odżywcze, w wielu daniach nieodzowne okazuje się jej usunięcie. Sosy, zupy i domowe przetwory stają się bardziej kremowe i wyglądają jak z renomowanej restauracji. Dzięki prostym metodom i kulinarnym trikom nie spędzimy na ściąganiu pomidorowej skórki wielu godzin.

Spis treści: Do jakich dań warto obrać pomidory? Jak obrać pomidory ze skórki? Z pomocą przychodzi wrzątek Obieranie pomidorów bez wrzątku. Szybki sposób Które pomidory obiera się najłatwiej?

Do jakich dań warto obrać pomidory?

Niektórzy twierdzą, że usuwanie skórki z pomidorów to zbędne zamieszanie, na które nie warto tracić czasu. Ten sposób myślenia nie sprawdza się jednak w każdym przypadku. Skórka pod wpływem obróbki termicznej zazwyczaj oddziela się od miąższu, co wpływa negatywnie na wygląd gotowego dania.

Zaleca się usuwać ją podczas przyrządzania kremowych zup pomidorowych, sosów do makaronów, przecierów, domowego keczupu, a także potraw przeznaczonych dla małych dzieci i osób z wrażliwym układem pokarmowym.

Jak obrać pomidory ze skórki? Z pomocą przychodzi wrzątek

Najbardziej znaną metodą jest sparzenie pomidorów wrzątkiem. To szybki i skuteczny sposób, który sprawdza się zwłaszcza w sytuacji, gdy potrzebujemy tylko kilku sztuk.

W pierwszej kolejności należy delikatnie wykonać nacięcie na spodzie pomidora w kształcie litery "X". Następnie zanurzamy pomidory we wrzątku przez około 20 sekund. Wyławiamy je przy pomocy łyżki lodowej i wkładamy do miski z lodowatą wodą, aby powstrzymać proces gotowania. Skórka odejdzie w kilku prostych ruchach.

Sposób z wrzątkiem jest najbardziej znany. Istnieje jeszcze inny trik na wyeliminowanie pomidorowej skórki 123RF/PICSEL

Obieranie pomidorów bez wrzątku. Szybki sposób

Nie każdy chce gotować wodę tylko po to, by obrać kilka pomidorów. W takiej sytuacji przydaje się mikrofalówka. To metoda szybka i wygodna, którą warto wypróbować, gdy do kulinarnych manewrów potrzebujemy większej liczby obranych pomidorów.

Podobnie jak przy "tradycyjnym" sparzaniu, pomidory należy ostrożnie naciąć. Układamy je na płaskim talerzu i wstawiamy do urządzenia nastawionego na średnią moc działania - około 600 W. Uruchamiamy na 15-20 sekund. Nie zaleca się podgrzewać ich dłużej. Jeśli przedobrzymy, pomidory zaczną pękać. To z kolei może skutkować koniecznością mozolnego szorowania mikrofalówki.

Szybko zresztą zauważymy, że skórka zaczyna odchodzić od miąższu. Talerz odstawiamy na chwilę, aby całość przestygła. Nie ma jednak potrzeby umieszczania pomidorów w lodowanej wodzie. Wystarczy jedno lub dwa pociągnięcia, by usunąć problematyczną skórkę.

Które pomidory obiera się najłatwiej?

W tej kategorii przodują dojrzałe, miękkie pomidory o cienkiej skórce. Bardzo dobrze sprawdzają się odmiany malinowe oraz klasyczne pomidory gruntowe, chętnie wykorzystywane do robienia przetworów. Warto pamiętać, że bardzo świeże i niedojrzałe egzemplarze trudniej "oddają" skórkę, więc podczas zakupów zawsze miej na uwadze, przeznaczenie kulinarne produktów, które lądują w twoim koszyku.

