Śledzie nie tylko na Wielki Piątek. Klasyka w wielu odsłonach

Śledzie od lat pozostają jednym z najchętniej wybieranych produktów na piątkowe posiłki. Można przygotować je na wiele sposobów - w oleju, z cebulą, w occie czy w śmietanie. Ich popularność wynika nie tylko z tradycji, ale również z uniwersalności - dobrze komponują się zarówno z wyrazistymi, jak i delikatnymi dodatkami.

Jedną z ciekawszych propozycji są śledzie w kremowym sosie na bazie majonezu i śmietany, wzbogacone odrobiną musztardy. Taka kompozycja nadaje im wyrazistości, a jednocześnie łagodzi ich naturalną słoność. Dodatek jajek sprawia natomiast, że danie staje się bardziej sycące i idealne na świąteczne śniadanie lub lekki obiad.

Prosty sposób na świąteczne śledzie po bieszczadzku

To danie wyróżnia się prostotą przygotowania i dobrze zbilansowanym smakiem. Kremowy sos, delikatna cebula i jajka tworzą spójną całość, która przypadnie do gustu nawet osobom, które na co dzień rzadko sięgają po śledzie. Co więcej, potrawę można przygotować wcześniej i schłodzić, dzięki czemu smaki jeszcze lepiej się przegryzą.

Jak przygotować bieszczadzkie śledzie na Wielki Piątek?

Składniki:

4 filety śledziowe typu matias

1 łyżka majonezu

1-2 łyżki kwaśnej śmietany

1 łyżka musztardy (np. sarepskiej)

2 jajka

1 mała cebula

garść posiekanej natki pietruszki lub koperku

sól i świeżo mielony pieprz do smaku

Sposób przygotowania:

Jeśli filety są bardzo słone, namocz je w zimnej wodzie przez około 2-3 godziny, co jakiś czas ją zmieniając. Następnie osusz i pokrój na mniejsze kawałki. Cebulę drobno posiekaj, przełóż do miski i połącz z majonezem, śmietaną oraz musztardą. Dopraw solą i pieprzem, dokładnie wymieszaj. Ułóż śledzie na półmisku i polej przygotowanym sosem. Jajka ugotuj na twardo, obierz i zetrzyj na tarce lub drobno posiekaj. Rozłóż je na wierzchu potrawy. Całość posyp natką pietruszki lub koperkiem i wstaw do lodówki na minimum godzinę, aby smaki się połączyły.

Tak przygotowane śledzie doskonale smakują z pieczywem lub ziemniakami. To proste, a jednocześnie efektowne danie, które idealnie wpisuje się w wielkopostną tradycję.

Przed przygotowaniem dania śledzie należy namoczyć w wodzie Adam Burakowski East News

Dlaczego warto jeść śledzie? To skarbnica zdrowia

Śledzie to ryby, które wciąż bywają niedoceniane, choć stanowią jedno z najbardziej wartościowych źródeł składników odżywczych w codziennej diecie. Są bogate w pełnowartościowe białko, które wspiera regenerację organizmu, a także w zdrowe tłuszcze, w tym kwasy omega-3, korzystnie wpływające na pracę serca i działające przeciwzapalnie.

Regularne spożywanie śledzi dostarcza również witaminy D, niezwykle ważnej dla odporności i zdrowia kości, której często brakuje w naszej diecie - zwłaszcza po zimie.

Nie można zapominać także o witaminach z grupy B, szczególnie B12, wspierającej układ nerwowy i produkcję czerwonych krwinek. Dzięki temu śledzie są nie tylko smacznym, ale i bardzo wartościowym elementem jadłospisu - zarówno na co dzień, jak i od święta.

