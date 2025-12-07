Śledzie po duńsku. Nawet teściowa wzięła dokładkę

Natalia Jabłońska

Oprac.: Natalia Jabłońska

Śledzie po duńsku różnią się od tych przygotowywanych tradycyjnie przez nas na święta, ale mogą stać się w tym roku prawdziwym wigilijnym hitem! Korzenne i rozgrzewające wprawią gości w zachwyt.

Dlaczego warto jeść śledzie?

Śledzie to gatunek ryby z rodziny śledziowatych, w której wyróżniamy takie rodzaje jak m.in.:

  • śledź oceaniczny (atlantycki, pospolity, Clupea harengus),
  • śledź bałtycki (sałaka, Clupea harengus membras),
  • śledź pacyficzny (Clupea pallasii),
  • śledź obły (Etrumeus teres),
  • śledź patagoński (Sprattus fuegensis),
  • złotośledź (aloza amerykańska, Alosa sapidissima),
  • śledź czarnomorski opisywany jako Alosa immaculata, Alosa pontica lub Alosa pontica kessleri,
  • śledź dołgiński (Alosa braschnikowi).

Śledzie zaliczamy do ryb tłustych, nie są one jednak bardzo kaloryczne - 100 g ryby to tylko 162 kcal. Z powodzeniem więc mogą je jeść osoby, które dbają o linię, a nawet chcą zrzucić parę kilogramów.

Śledzie to prawdziwa kopalnia nienasyconych kwasów tłuszczowych, dzięki czemu ryby te korzystnie wpływają na pracę serca, pamięć i odporność. Zawierają ogromne ilości witamin A i E, zwanych witaminami młodości oraz D, która jest istotna dla prawidłowej pracy układu nerwowego. Śledzie są również bogatym źródłem witamin z grupy B oraz składników mineralnych - m.in.: potasu, żelaza, jodu, cynku, fosforu i miedzi.

Choć nie brakuje osób, które zajadają się śledziami przez cały rok, to właśnie w święta Bożego Narodzenia ryby te święcą triumfy, pojawiając się na stołach większości polskich rodzin. Nic dziwnego, że sądzimy, iż to właśnie Polacy przygotowują najlepsze śledzie na świecie i nikt nie jest w stanie nam dorównać. Nie jest to jednak prawda - śledzie po duńsku to prawdziwy kulinarny hit, wszak Skandynawowie jak mało kto radzą sobie z rybami!

Przepis na śledzie po duńsku: Polacy je pokochają

Śledzie po duńsku to wspaniale rozgrzewające, korzenne danie z nutą goździków i kolendry. Nie jest to jednak propozycja dla osób, które zostawiają świąteczne przygotowania na ostatnią chwilę - śledzie powinny spędzić minimum tydzień w zalewie, by dobrze się "przegryźć". Ich zaletą jest bardzo długi czas przydatności do spożycia - w lodówce stać mogą nawet do trzech miesięcy.

Składniki:

  • 12 solonych filetów śledziowych,
  • 1 czerwona cebula,
  • 2 marchewki,
  • kilka gałązek koperku.

Zalewa:

  • 450 ml octu jabłkowego,
  • 240 g cukru,
  • 450 ml wody,
  • 3-4 liście laurowe,
  • 2 łyżki pieprzu w ziarnach,
  • 1 łyżka nasion kolendry,
  • 2 łyżki gorczycy,
  • 10-15 ziaren ziela angielskiego,
  • 10 goździków.

Przygotowanie: 

1. Filety śledziowe wymocz w mleku i wodzie, aż będą odpowiednio słone. Cebulę i marchew pokrój w plasterki. Marchewka musi być pokrojona bardzo cienko.

2. Wszystkie składniki zalewy wlej do garnka i gotuj na małym ogniu przez około 15 minut. Zdejmij garnek z palnika i odstaw do wystudzenia.

3. Filety śledziowe pokrój na mniejsze kawałki i układaj je w słoikach na zmianę z gałązkami kopru, plasterkami cebuli oraz marchewki. Zalej wszystko zalewą tak, by przykryła wszystkie składniki. Szczelnie zakręć i odstaw do lodówki na minimum tydzień.

4. Przed podaniem wyjmij śledzie z zalewy i przełóż na talerz.

Smacznego!

