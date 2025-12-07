Spis treści: Dlaczego warto jeść śledzie? Przepis na śledzie po duńsku: Polacy je pokochają

Dlaczego warto jeść śledzie?

Śledzie to gatunek ryby z rodziny śledziowatych, w której wyróżniamy takie rodzaje jak m.in.:

śledź oceaniczny (atlantycki, pospolity, Clupea harengus),

śledź bałtycki (sałaka, Clupea harengus membras),

śledź pacyficzny (Clupea pallasii),

śledź obły (Etrumeus teres),

śledź patagoński (Sprattus fuegensis),

złotośledź (aloza amerykańska, Alosa sapidissima),

śledź czarnomorski opisywany jako Alosa immaculata, Alosa pontica lub Alosa pontica kessleri,

śledź dołgiński (Alosa braschnikowi).

Śledzie zaliczamy do ryb tłustych, nie są one jednak bardzo kaloryczne - 100 g ryby to tylko 162 kcal. Z powodzeniem więc mogą je jeść osoby, które dbają o linię, a nawet chcą zrzucić parę kilogramów.

Śledzie to prawdziwa kopalnia nienasyconych kwasów tłuszczowych, dzięki czemu ryby te korzystnie wpływają na pracę serca, pamięć i odporność. Zawierają ogromne ilości witamin A i E, zwanych witaminami młodości oraz D, która jest istotna dla prawidłowej pracy układu nerwowego. Śledzie są również bogatym źródłem witamin z grupy B oraz składników mineralnych - m.in.: potasu, żelaza, jodu, cynku, fosforu i miedzi.

Śledzie w różnej postaci to przysmak Skandynawów. Ich zdaniem można dodawać je niemal do wszystkiego 123RF/PICSEL

Choć nie brakuje osób, które zajadają się śledziami przez cały rok, to właśnie w święta Bożego Narodzenia ryby te święcą triumfy, pojawiając się na stołach większości polskich rodzin. Nic dziwnego, że sądzimy, iż to właśnie Polacy przygotowują najlepsze śledzie na świecie i nikt nie jest w stanie nam dorównać. Nie jest to jednak prawda - śledzie po duńsku to prawdziwy kulinarny hit, wszak Skandynawowie jak mało kto radzą sobie z rybami!

Przepis na śledzie po duńsku: Polacy je pokochają

Śledzie po duńsku to wspaniale rozgrzewające, korzenne danie z nutą goździków i kolendry. Nie jest to jednak propozycja dla osób, które zostawiają świąteczne przygotowania na ostatnią chwilę - śledzie powinny spędzić minimum tydzień w zalewie, by dobrze się "przegryźć". Ich zaletą jest bardzo długi czas przydatności do spożycia - w lodówce stać mogą nawet do trzech miesięcy.

Składniki:

12 solonych filetów śledziowych,

1 czerwona cebula,

2 marchewki,

kilka gałązek koperku.

Zalewa:

450 ml octu jabłkowego,

240 g cukru,

450 ml wody,

3-4 liście laurowe,

2 łyżki pieprzu w ziarnach,

1 łyżka nasion kolendry,

2 łyżki gorczycy,

10-15 ziaren ziela angielskiego,

10 goździków.

Przygotowanie:

1. Filety śledziowe wymocz w mleku i wodzie, aż będą odpowiednio słone. Cebulę i marchew pokrój w plasterki. Marchewka musi być pokrojona bardzo cienko.

2. Wszystkie składniki zalewy wlej do garnka i gotuj na małym ogniu przez około 15 minut. Zdejmij garnek z palnika i odstaw do wystudzenia.

3. Filety śledziowe pokrój na mniejsze kawałki i układaj je w słoikach na zmianę z gałązkami kopru, plasterkami cebuli oraz marchewki. Zalej wszystko zalewą tak, by przykryła wszystkie składniki. Szczelnie zakręć i odstaw do lodówki na minimum tydzień.

4. Przed podaniem wyjmij śledzie z zalewy i przełóż na talerz.

Smacznego!

