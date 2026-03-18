Tradycyjne ciasto kusi smakiem. Czym jest Gugelhupf?

Gugelhupf to tradycyjne ciasto wywodzące się z Austrii. To wersja naszego wypieku - babki, ale niekoniecznie wielkanocnej. Jest podawane w domach i kawiarniach jako dodatek do kawy przez cały rok.

Nazwa ciasta podobno wywodzi się od kształtu kapturów, jakie noszono w średniowieczu. W przeszłości Gugelhupf stał się popularny zwłaszcza tam, gdzie panowali Habsburgowie.

Chociaż ciasto kojarzy się z austriacką kuchnią, to babka ma swoje korzenie w czasach rzymskich. Rzymianie piekli okrągłe drożdżowe ciasto, które symbolizowało słońce.

Obecnie nie ma jednego, konkretnego przepisu na ten słodki przysmak - znajdziemy babki z polewą lub bez, z cukrem pudrem, czekoladą, a nawet rodzynkami. Wszystkie łączy jednak kształt: karbowana, okrągła forma z kominem wewnątrz.

Przepis na babkę wiedeńską

Do tej pory robiłaś babki na oleju lub klasyczne babki cytrynowe? Wypróbuj przepis na babkę wiedeńską, do przygotowania której potrzebujesz m.in. drożdży, mąki czy rodzynek. Do dzieła!

Babka wiedeńska to idealna propozycja na Wielkanoc arinahabich 123RF/PICSEL

Składniki 300 g mąki tortowej,

100 g cukru,

130 g masła,

3 żółtka,

2 białka,

0,5 kostki drożdży (20-25 g),

100 g rodzynek w rumie,

ok. 200 ml mleka,

1 opakowanie cukru waniliowego,

szczypta soli,

skórka z połowy cytryny,

płatki migdałowe.

Sposób przygotowania:

Lekko podgrzej połowę mleka. Pokrusz drożdże i rozpuść w mleku z odrobiną cukru. Podsyp mąką i odstaw w ciepłe miejsce, aż ciasto zwiększy swoją objętość. Ubij masło na puszystą masę. Dodaj żółtka, połowę cukru i cukier waniliowy. Dalej ubijaj na puszystą masę. Dodaj mąkę, pozostałe letnie mleko, mieszankę drożdży i startą skórkę z cytryny. Zagnieć na gładkie ciasto. Ubij białka ze szczyptą soli i resztą cukru na sztywną pianę. Dodaj do ciasta razem z odsączonymi rodzynkami. Formę na babkę wysmaruj roztopionym masłem i posyp płatkami migdałów. Umieść ciasto w formie, przykryj i pozostaw do wyrośnięcia w ciepłym miejscu przez 30-45 minut. Piecz w temperaturze ok. 180 st.C przez 35-40 minut. Wyjmij, a po ostygnięciu posyp cukrem pudrem.

Przepis pochodzi ze strony austria.info.

Przepis pochodzi ze strony austria.info.

Odkryj triki, które pomogą ci oszczędzać czas, pieniądze i energię Canva Pro INTERIA.PL

