Słodycz wyciągnięta z "ziemniaka". Takie dania w mig znikają z talerza
Co pysznego można zrobić z batatów? Wcale nie potrzeba specjalnych umiejętności, aby w kilka chwil przygotować pyszne danie z wykorzystaniem tego wdzięcznego warzywa. Jeśli akurat mamy bataty pod ręką, a nie wiemy, co z nich zrobić, podsuwamy kilka pomysłów. Co pysznego zrobić z batatów? Przedstawiamy garść inspiracji.
Kopytka z batatów: kluseczki nie tylko na słodko
Bataty znane są jako słodkie ziemniaki: faktycznie, mają nieco wyczuwalną słodycz, która dla wielu może przypominać także w smaku nutę karmelu. Pomarańczowe bulwy mogą posłużyć do przygotowania kopytek. Co prawda, mogą być podane na słodko, ale także świetnie pasują w wersji wytrawnej. Kopytka z batatów mogą być zjadane solo - co pewnie ucieszy najmłodszych - albo z sosem warzywnym lub grzybowym, gulaszem albo mięsem. Kopytka z batatów można traktować uniwersalnie.
Kopytka z batatów - składniki:
- 500 g batatów,
- 250 g ziemniaków mączystych,
- 1,5 szklanki mąki pszennej,
- 0,5 szklanki mąki ziemniaczanej,
- 1 jajko,
- 1 łyżeczka soli.
Sposób przygotowania:
- Bataty obieramy, kroimy na mniejsze kawałki, pieczemy (180 stopni przez ok. 20 minut)
- Ziemniaki obieramy i gotujemy do miękkości.
- Warzywa, kiedy są gotowe, przeciskamy przez praskę, studzimy.
- Kiedy bataty i ziemniaki są ostudzone, do miski dodajemy warzywa, mąkę pszenną i ziemniaczaną, jajko oraz sól.
- Szybko wyrabiamy ciasto: tak długo, aż masa wchłonie mąkę.
- Ciasto dzielimy na kawałki.
- Z kawałków ciasta formujemy wałki, które później dzielimy na kopytka.
- Kluseczki gotujemy partiami w osolonym wrzątku przez ok. dwie minuty od wypłynięcia na powierzchnię.
Rozgrzewająca zupa z batatów: orientalne danie
Zupa dalej odgrywa w polskiej kuchni ogromną rolę i często stawiana jest na równi z daniem głównym. Czasami można przygotować ją bardziej sycącą w formie kremu: wtedy będzie stanowić pełnoprawny posiłek. Bataty świetnie wpisują się w tej roli - wraz z rozgrzewającymi dodatkami mogą tworzyć pyszną zupę na obiad albo kolację.
Zupa krem z batatów: składniki
- 500 g batatów,
- 300 g marchewki,
- 2 cm korzenia imbiru,
- 2 ząbki czosnki,
- 1 cebula,
- 200 ml mleczka kokosowego,
- 1l bulionu warzywnego albo wody
- 1 łyżka soku z limonki,
- przyprawy: kumin, kurkuma, sól, pieprz.
Sposób przygotowania:
- Cebulę obrać, pokroić w drobną kostkę i zeszklić w garnku z dodatkiem oleju lub oliwy.
- Dodać posiekany czosnek i imbir.
- Do garnka dodać pokrojoną w talarki marchewkę i bataty pokrojone w kostkę.
- Całość podsmażać jeszcze przez około pięć minut z dodatkiem soli.
- Zawartość garnka zalać bulionem albo wodą. Przyprawić.
- Gotować wszystko przez 15 minut pod przykryciem, aż warzywa zmiękną.
- Na koniec dodać sok z limonki, mleczko kokosowe i zmiksować na krem.
