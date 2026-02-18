Kopytka z batatów: kluseczki nie tylko na słodko

Bataty znane są jako słodkie ziemniaki: faktycznie, mają nieco wyczuwalną słodycz, która dla wielu może przypominać także w smaku nutę karmelu. Pomarańczowe bulwy mogą posłużyć do przygotowania kopytek. Co prawda, mogą być podane na słodko, ale także świetnie pasują w wersji wytrawnej. Kopytka z batatów mogą być zjadane solo - co pewnie ucieszy najmłodszych - albo z sosem warzywnym lub grzybowym, gulaszem albo mięsem. Kopytka z batatów można traktować uniwersalnie.

Kopytka z batatów - składniki:

500 g batatów,

250 g ziemniaków mączystych,

1,5 szklanki mąki pszennej,

0,5 szklanki mąki ziemniaczanej,

1 jajko,

1 łyżeczka soli.

Pieczone bataty są tak dobre, że można zjadać je solo 123RF/PICSEL

Sposób przygotowania:

Bataty obieramy, kroimy na mniejsze kawałki, pieczemy (180 stopni przez ok. 20 minut) Ziemniaki obieramy i gotujemy do miękkości. Warzywa, kiedy są gotowe, przeciskamy przez praskę, studzimy. Kiedy bataty i ziemniaki są ostudzone, do miski dodajemy warzywa, mąkę pszenną i ziemniaczaną, jajko oraz sól. Szybko wyrabiamy ciasto: tak długo, aż masa wchłonie mąkę. Ciasto dzielimy na kawałki. Z kawałków ciasta formujemy wałki, które później dzielimy na kopytka. Kluseczki gotujemy partiami w osolonym wrzątku przez ok. dwie minuty od wypłynięcia na powierzchnię.

Rozgrzewająca zupa z batatów: orientalne danie

Zupa z batatów to doskonały posiłek na obiad albo kolację africaimages.com (Olga Yastremska, Africa Images) 123RF/PICSEL

Zupa dalej odgrywa w polskiej kuchni ogromną rolę i często stawiana jest na równi z daniem głównym. Czasami można przygotować ją bardziej sycącą w formie kremu: wtedy będzie stanowić pełnoprawny posiłek. Bataty świetnie wpisują się w tej roli - wraz z rozgrzewającymi dodatkami mogą tworzyć pyszną zupę na obiad albo kolację.

Zupa krem z batatów: składniki

500 g batatów,

300 g marchewki,

2 cm korzenia imbiru,

2 ząbki czosnki,

1 cebula,

200 ml mleczka kokosowego,

1l bulionu warzywnego albo wody

1 łyżka soku z limonki,

przyprawy: kumin, kurkuma, sól, pieprz.

Sposób przygotowania:

Cebulę obrać, pokroić w drobną kostkę i zeszklić w garnku z dodatkiem oleju lub oliwy. Dodać posiekany czosnek i imbir. Do garnka dodać pokrojoną w talarki marchewkę i bataty pokrojone w kostkę. Całość podsmażać jeszcze przez około pięć minut z dodatkiem soli. Zawartość garnka zalać bulionem albo wodą. Przyprawić. Gotować wszystko przez 15 minut pod przykryciem, aż warzywa zmiękną. Na koniec dodać sok z limonki, mleczko kokosowe i zmiksować na krem.

