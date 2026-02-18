Słodycz wyciągnięta z "ziemniaka". Takie dania w mig znikają z talerza

Co pysznego można zrobić z batatów? Wcale nie potrzeba specjalnych umiejętności, aby w kilka chwil przygotować pyszne danie z wykorzystaniem tego wdzięcznego warzywa. Jeśli akurat mamy bataty pod ręką, a nie wiemy, co z nich zrobić, podsuwamy kilka pomysłów. Co pysznego zrobić z batatów? Przedstawiamy garść inspiracji.

Kolorowa kompozycja z podsmażonym tofu, kluseczkami gnocchi, świeżymi wstążkami marchewki i ogórka, kawałkami czerwonej papryczki chili, pomidorkami koktajlowymi i liśćmi świeżych ziół, posypana czarnym sezamem.
Kopytka z batatów to pyszna propozycja obiadowa123RF/PICSEL

Kopytka z batatów: kluseczki nie tylko na słodko

Bataty znane są jako słodkie ziemniaki: faktycznie, mają nieco wyczuwalną słodycz, która dla wielu może przypominać także w smaku nutę karmelu. Pomarańczowe bulwy mogą posłużyć do przygotowania kopytek. Co prawda, mogą być podane na słodko, ale także świetnie pasują w wersji wytrawnej. Kopytka z batatów mogą być zjadane solo - co pewnie ucieszy najmłodszych - albo z sosem warzywnym lub grzybowym, gulaszem albo mięsem. Kopytka z batatów można traktować uniwersalnie. 

Kopytka z batatów - składniki:

  • 500 g batatów,
  • 250 g ziemniaków mączystych,
  • 1,5 szklanki mąki pszennej,
  • 0,5 szklanki mąki ziemniaczanej,
  • 1 jajko,
  • 1 łyżeczka soli.
Kawałki pieczonej marchewki w pomarańczowym kolorze równomiernie rozłożone na papierze do pieczenia, tworzące jednolitą kompozycję prostokątnych i kwadratowych kształtów.
Pieczone bataty są tak dobre, że można zjadać je solo123RF/PICSEL

Sposób przygotowania:

  1. Bataty obieramy, kroimy na mniejsze kawałki, pieczemy (180 stopni przez ok. 20 minut)
  2. Ziemniaki obieramy i gotujemy do miękkości.
  3. Warzywa, kiedy są gotowe, przeciskamy przez praskę, studzimy.
  4. Kiedy bataty i ziemniaki są ostudzone, do miski dodajemy warzywa, mąkę pszenną i ziemniaczaną, jajko oraz sól.
  5. Szybko wyrabiamy ciasto: tak długo, aż masa wchłonie mąkę.
  6. Ciasto dzielimy na kawałki.
  7. Z kawałków ciasta formujemy wałki, które później dzielimy na kopytka.
  8. Kluseczki gotujemy partiami w osolonym wrzątku przez ok. dwie minuty od wypłynięcia na powierzchnię.

    Rozgrzewająca zupa z batatów: orientalne danie

    Kremowa zupa dyniowa w misce, udekorowana pestkami dyni oraz świeżymi gałązkami tymianku.
    Zupa z batatów to doskonały posiłek na obiad albo kolacjęafricaimages.com (Olga Yastremska, Africa Images)123RF/PICSEL

    Zupa dalej odgrywa w polskiej kuchni ogromną rolę i często stawiana jest na równi z daniem głównym. Czasami można przygotować ją bardziej sycącą w formie kremu: wtedy będzie stanowić pełnoprawny posiłek. Bataty świetnie wpisują się w tej roli - wraz z rozgrzewającymi dodatkami mogą tworzyć pyszną zupę na obiad albo kolację.

    Zupa krem z batatów: składniki

    • 500 g batatów,
    • 300 g marchewki,
    • 2 cm korzenia imbiru,
    • 2 ząbki czosnki,
    • 1 cebula,
    • 200 ml mleczka kokosowego,
    • 1l bulionu warzywnego albo wody
    • 1 łyżka soku z limonki,
    • przyprawy: kumin, kurkuma, sól, pieprz.

      Sposób przygotowania:

      1. Cebulę obrać, pokroić w drobną kostkę i zeszklić w garnku z dodatkiem oleju lub oliwy.
      2. Dodać posiekany czosnek i imbir.
      3. Do garnka dodać pokrojoną w talarki marchewkę i bataty pokrojone w kostkę.
      4. Całość podsmażać jeszcze przez około pięć minut z dodatkiem soli.
      5. Zawartość garnka zalać bulionem albo wodą. Przyprawić.
      6. Gotować wszystko przez 15 minut pod przykryciem, aż warzywa zmiękną.
      7. Na koniec dodać sok z limonki, mleczko kokosowe i zmiksować na krem.

