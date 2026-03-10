Spis treści: Sekret chrupiących gniecionych ziemniaków Jak przygotować gniecione ziemniaki krok po kroku? Gniecione ziemniaczki z airfryera

Sekret chrupiących gniecionych ziemniaków

W Polsce ziemniaki są jednym z najpopularniejszych dodatków do obiadu. Najczęściej podajemy je w formie puree, frytek lub klasycznie - gotowane. Gniecione pieczone ziemniaczki (smashed potatoes) to jednak świetna alternatywa, która najpierw zyskała popularność w kuchni amerykańskiej, a następnie rozprzestrzeniła się po całym świecie.

Wyróżniają się wyjątkową strukturą - miękkim, maślanym wnętrzem i intensywnie chrupiącą skórką. Co najlepsze, są niezwykle proste w przygotowaniu - robi się je dużo szybciej niż placki ziemniaczane, a efekt jest dużo ciekawszy.

Najpierw ziemniaki gotujemy w mundurkach, a następnie lekko je spłaszczamy i dopiero wtedy pieczemy w wysokiej temperaturze. Dzięki temu zwiększa się powierzchnia, która może się zarumienić i stać przyjemnie chrupiąca.

Jak przygotować gniecione ziemniaki krok po kroku?

Gniecione ziemniaczki są bardzo proste w przygotowaniu.

Potrzebne nam będą następujące składniki:

1 kg ziemniaków

ok. 70 g roztopionego masła

4 łyżki startego parmezanu

natka pietruszki lub koperek

sól, pieprz i mielona gałka muszkatołowa do smaku

Jak zrobić chrupiące gniecione ziemniaki?

Przygotowanie najlepiej podzielić na dwa etapy - gotowanie i pieczenie

Przygotowanie ziemniaków

dokładnie myjemy i szorujemy ok. 1 kg ziemniaków (mogą być młode lub starsze),

wkładamy je w mundurkach do osolonego wrzątku,

gotujemy ok. 15-20 minut, aż będą lekko miękkie, ale wciąż zwarte,

odcedzamy i pozostawiamy na kilka minut do lekkiego przestudzenia.

2. Gniecenie i pieczenie

piekarnik nagrzewamy do 200 st. C. (góra-dół),

ziemniaki układamy na blasze wyłożonej papierem do pieczenia,

każdy ziemniak delikatnie spłaszczamy dnem szklanki,

smarujemy je roztopionym masłem,

doprawiamy solą, pieprzem i szczyptą gałki muszkatołowej,

posypujemy ok. 4 łyżkami startego parmezanu,

pieczemy około 30-35 minut, aż ziemniaki staną się złociste i chrupiące,

po wyjęciu z piekarnika posypujemy posiekaną natką pietruszki lub koperkiem.

Gotowe gniecione ziemniaki mają chrupiącą skórkę i miękki, maślany środek.

Ziemniaki przed gnieceniem należy ugotować w całości, w mundurkach Astrakhancev Aleksandr 123RF/PICSEL

Gniecione ziemniaczki z airfryera

Smashed potatoes można przygotować nie tylko w piekarniku, ale także w airfryerze. W nim proces przypiekania przebiega znacznie intensywniej, dzięki czemu ziemniaki zyskują wyjątkowo chrupiącą skórkę. Wnętrze pozostaje miękkie i delikatne, a z zewnątrz tworzy się apetyczna, złocista warstwa.

Dużą zaletą airfryera jest również oszczędność czasu. Nagrzewanie dużej komory piekarnika może trwać nawet kilkanaście minut, natomiast airfryer jest gotowy do pracy niemal od razu. Dzięki temu gniecione ziemniaki można przygotować znacznie szybciej - często już w kilkanaście minut.

Jakie ustawienia wybrać? Optymalną temperaturą będzie 200 st. C. Ziemniaczki należy piec przez 15-18 minut. Po tym czasie warto obsypać je dodatkową warstwą parmezanu i piec jeszcze przez 3 minuty.

