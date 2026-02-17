Smaczny obiad na Środę Popielcową. Nasyci na wiele godzin
Środa Popielcowa zbliża się wielkim krokami. W tym ważnym dla katolików dniu przestrzega się rokrocznie ścisłego postu. U wielu osób pojawia się wówczas dylemat: co można przygotować wtedy na obiad? Przedstawiamy przepis na smaczne i sycące danie, idealne na Środę Popielcową.
Spis treści:
- Środa popielcowa 2026 - kiedy wypada?
- Co można, a czego nie wolno jeść w Środę Popielcową?
- Co zjeść na obiad w Środę Popielcową?
- Ryba z warzywa na Środę Popielcową. Przepis krok po kroku
Środa popielcowa 2026 - kiedy wypada?
Środa Popielcowa w tym roku wypada 18 lutego. Za pasem Wielki Post - 40-dniowy okresu pokuty i przygotowań do Wielkanocy. W Popielec rokrocznie wierni kościoła katolickiego wybierają się do świątyń, aby posypać głowy popiołem - jest to znak pokuty, żalu za grzechy, symbol przemijania i kruchości ludzkiego życia.
Co można, a czego nie wolno jeść w Środę Popielcową?
W Popielec katolików obowiązuje post ścisły - oznacza to, że są oni zobowiązani do:
- wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych
- ograniczenia ilości posiłków w ciągu dnia - dla osób dorosłych (od 18. do 60. roku życia) dozwolone są dwa posiłki do syta i jeden lekki
- unikania słodyczy i innych niezdrowych przekąsek
W Środę Popielcową dozwolone są natomiast ryby, nabiał, jajka, warzywa, owoce, zboża - czyli zdecydowana większość produktów. W ten dzień należy także wstrzymywać się od hucznych zabaw i alkoholu.
Co zjeść na obiad w Środę Popielcową?
Danie obiadowe na Środę Popielcową powinny być nieco skromniejsze niż zazwyczaj. Najlepiej by było to coś gotowanego na parze lub pieczonego, a nie smażonego w głębokim tłuszczu. Doskonale więc sprawdzi się ryba z ulubionymi warzywami - taki posiłek nasyci na wiele godzin, a dodatkowo dostarczy wielu cennych składników. Filet najwygodniej będzie upiec w naczyniu żaroodpornym, ale można także udusić na patelni. Jak przygotować taką potrawę, aby była smaczna i aromatyczna?
Ryba z warzywa na Środę Popielcową. Przepis krok po kroku
Składniki
- 2 filety białej ryby (może to być np. dorsza, morszczuk albo mintaj)
- 2 marchewki
- 1 pietruszka cebuli
- spory kawałek pora (około 15 cm - biała część)
- 2 ząbki czosnku
- 1 łyżka soku z cytryny
- sól i pieprz do smaku1 szklanka bulionu warzywnego
- 1 łyżka oliwy z oliwek
- natka pietruszki do posypania
- ziemniaki do podania
Sposób przygotowania:
1. Filety rybne osusz i krop sokiem z cytryny, posyp solą, pieprzem, możesz dodać też odrobinę przyprawy do ryb. Odstaw na 15 minut.
2. Marchewkę i pietruszkę obierz i pokrój w cienkie plasterki lub zetrzyj na tarce.
3. Pora pokrój w cienkie pół plastry, czosnek przeciśnij przez praskę.
3. Na patelni, na rozgrzanym maśle klarowanym podsmaż pora i czosnek, a następnie dodaj pokrojone warzywa.
4. Wszystko duś pod przykryciem około 5-7 minut.
5. Wlej bulion warzywny i gotuj na małej mocy palnika około 10-12 min (aż warzywa zmiękną)
6. Warzywa i bulion przełóż do naczynia żaroodpornego, wyłóż na nie filety rybne, (delikatnie skrop po wierzchu olejem i bulionem), a następnie włóż do nagrzanego piekarnika na około 30 min (180 st. grzałka góra-dół).
7. Gotowe danie posyp świeżą natką pietruszki. Podawaj z ugotowanymi ziemniakami.
