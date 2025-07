Przygotowując zielone ziarna do jedzenia, wielu z nas łupiny wyrzuca od razu do kosza. To klasyczny błąd nowicjusza, który na szczęście łatwo naprawić. Łupiny z bobu są nie tylko jadalne, ale i bardzo zdrowe. Dodatkowo posłużą do przyrządzenia rozmaitych dań, którymi wzbogacimy swój codzienny jadłospis.